Rodeanu, candidat unic al Opoziţiei ca primar?

Acum două ediţii am publicat selecţii din auto-C.V.-ul deputatului USR, Bogdan Rodeanu. Sigur că omul este indulgent cu sine şi spune că provine din mediul academic. Păi ca administrator de cantină şi cămine, fie şi având funcţie de director, nu poţi clama că provii din mediul academic. Căci şi soaţa dumitale bugetăreşte tot cam pe acolo. Am făcut acel demers de acum două ediţii pentru a-l scoate pe Rodeanu din inerţie. Mai ales că se vehiculează faptul că el va fi candidatul Opoziţiei unite, pentru a deveni Primarul Galaţiului. Sigur că penele, ca de obicei, nu are un candidat care să egaleze măcar scorul partidului. Or, Onuţ Atanasiu nu are nici o şansă. În aceeaşi situaţie se găseşte şi George Stângă, senator şi lider al judeţenei lor. La PMM e doar praf şi izolare între ei. ALDE nu mai ştie încotro se mai ramifică Tăriceanu, aşa că liderul Cristian Dima vâsleşte spre…nicăieri.

Mamăăă, ce de nebătut devine Ionuţ Pucheanu, chiar în condiţiile în care pesedeul se tot duce la vale în sondaje!