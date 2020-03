Scrisoare deschisă adresată Premierului României, Ludovic Orban

Coordonatorul politic Alternativa pentru Demnitate Naţională (ADN), Cătălin Ivan, îi adresează o scrisoare deschisă premierului Ludovic Orban în care îi cere măsuri imediate pentru protejarea persoanelor de peste 65 de ani, care sunt cele mai expuse la pericolul coronavirusului.

Redăm integral textul scrisorii:

„Stimate Domnule Prim-ministru,

Am urmărit aseară lunga dvs. conferinţă de presă din vila de protocol a lui Nicolae Ceauşescu unde v-aţi autoizolat şi m-aş fi aşteptat să aud mai puţine vorbe, dar mai multe decizii concrete. Am fi avut nevoie cu toţii să vedem acea fermitate care pe de o parte să-i inspire pe colegii dvs. din guvern, dar pe de altă parte să le dea încredere românilor, tot mai neliniştiţi de la o oră la alta. Nu ştiu de ce, dar am avut senzaţia că aud un om aflat la odihnă, care îşi dă cu părerea despre tot felul de lucruri culese de la diverse persoane întâlnite la obişnuita plimbare de după-amiază pe malul lacului. Nu-i nimic, starea de urgenţă începe de astăzi, aşa că aveţi timp să vă adunaţi şi să intraţi în rolul pe care aţi ales să-l jucaţi în aceste vremuri de mare încercare pentru fiecare dintre noi şi pentru toţi împreună.

Sper, Domnule Prim-Ministru, că v-aţi gândit deja la românii de peste 65 de ani, categoric cei mai loviţi în aceste zile de pericolul coronavirusului, şi că în prima şedinţă de guvern vom avea şi primele decizii care să-i pună la adăpost pe aceştia în primul rând.

Domnule Prim-ministru, vă relatăm o stare de fapt şi vă propunem câteva măsuri care, din punctul nostru de vedere, vor salva zeci de mii de vieţi în lunile care urmează şi vor salva de la faliment, în acelaşi timp, una dintre cele mai importante ramuri ale economiei naţionale. Starea de fapt, verificată în teren de către organizaţiile ADN din toată ţara, este aceea că pieţele, mijloacele de transport în comun, farmaciile şi magazinele sunt pline cu persoane de peste 65 de ani, în ciuda tuturor atenţionărilor. Estimăm că numai ieri s-au expus nejustificat riscului de a se contamina cu virusul CoVid-19 câteva sute de mii de români aflaţi în categoria cea mai vulnerabilă. Din acest motiv, propunem măsuri care să le salveze vieţile, să reducă până spre zero presiunea asupra sistemul de sănătate şi să salveze industria HORECA.

Statisticile arată fără echivoc faptul că cei mai în vârstă dintre noi, suferinzi şi de alte boli grave, sunt principalele victime ale coronavirusului. Tragedia italiană ne demonstrează cu vârf şi îndesat acest lucru. Media de vârstă a celor care au murit în urma infectării cu CoVid-19 este de 81 de ani. În România, cei peste 65 de ani reprezintă 18% din populaţia ţărie, aproximativ 3,5 milioane de români.

Capacitatea de cazare a industriei noastre hoteliere este de aproximativ 400 000 de locuri. Majoritatea hotelurilor şi pensiunilor au anunţat deja că se închid sau că îşi reduc drastic activitatea. Aceasta înseamnă pericol iminent de faliment pentru majoritatea, pierderi uriaşe la bugetul de stat şi apoi un efort financiar considerabil tot din partea statului pentru a repune pe picioare această industrie.

Sistemul nostru de sănătate publică nu este pregătit acum să facă faţă nici măcar necesarului de testări zilnice. Nici vorbă să se ridice la nivelul unui val de solicitări zilnice de diagnoză şi tratament la nivelul epidemiei din Italia.

Niciun efort însă nu este suficient de mare pentru a salva o viaţă în plus. Ştim ce urmează să se întâmple în România în perioada următoare aproape în cel mai mic detaliu. Scenariul a fost scris şi piesa deja jucată de câteva ori. Se vor schimba doar actorii. Putem să învăţăm din experienţa celorlalţi şi să trecem mai bine prin epidemia care deja se instaurează şi la noi. Măsuri urgente trebuie luate pentru a limita la minim numărul de vieţi pierdute, pentru a nu-i avea pe conştiinţă pe cei care au construit această ţară, ne-au dat viaţă şi ne-au crescut.

Măsurile pe care ADN – Alternativa pentru Demnitate Naţională le propune sunt următoarele:

1. Regim forţat de autoizolare pentru toţi cei care depăşesc vârsta de 65 de ani. Pentru cei care nu au condiţii de a sta în izolare acasă, statul trebuie să le asigure condiţii în hoteluri, pensiuni sau alte locuri.

2. Monitorizarea stării de sănătate şi asigurarea accesului permanent la tratamentul optim prin intermediul medicilor de familie care îi au deja în evidenţă.

3. Serviciile de masă şi cazare se pot asigura cu ajutorul industriei HORECA, una dintre cele mai afectate domenii ale economiei, oferindu-se astfel şi hotelierilor şi proprietarilor de restaurante sau de firme de catering o gură de oxigen în această perioadă de criză.

4. Spitalele judeţene trebuie să se implice mai mult în gestionarea profilactică a epidemiei, la nivelul fiecărei comune, cu sprijinul adminsitraţiei locale. Mai bine să avem categoria cea mai vulnerabilă în siguranţă, la adăpost, decât să trebuiască să gestionăm mii de cazuri critice zilnice în condiţiile lipsurilor din spitale.

5. Instituirea unui serviciu de call center şi prim ajutor pentru cei aflaţi în izolare acasă, altul decât 112, care va fi foarte solicitat în perioada care urmează.

6. Regimul de izolare trebuie monitorizat strict, astfel încât cei aflaţi în această categorie de maximă vulnerabilitate să nu mai aibă voie în spaţii publice precum mijloace de transport, pieţe sau magazine.

7. Tot acest regim de izolare trebuie instaurat pe o perioadă de minimum trei luni, putând fi prelungit până la eliminarea oricărui risc.

Domnule Prim-ministru,

Dacă luăm astăzi deciziile corecte, salvăm mii de vieţi, dacă nu chiar zeci de mii, protejăm sistemul medical de o presiune sub care cel mai probabil va colapsa şi putem să salvăm o industrie vitală pentru economia României, alocând sume derizorii comparativ cu sumele care vor trebui alocate ulterior pentru a o readuce la viaţă.

Împreună, în aceste vremuri de grea încercare, putem dovedi viziune, curaj, fermitate, solidaritate şi responsabilitate.

Cătălin Ivan

Coordonator Politic Alternativa pentru Demnitate Naţională – ADN