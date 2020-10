Senatorul penele vegetează la umbra lui Scarlat

Mă, peneliştilor liberali, gigolo ăsta de senator pe care politicianul versat Victor-Paul Dobre l-a adus în politica mare, îşi bate joc de organizaţia judeţeană şi municipală (unde are un pupător de inel ca preşedinte), lenevind într-un no combat, sfătuit fiind de pesede, parcă. Sigur, el se bizuie pe cap-tractorul care este George Scarlat, ministru-secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. El nu beneficiază de la pardit nici de fonduri băneşti, nici de logistică, nici de oameni, nici de material de propagandă electorală.

În schimb, se bizuie pe armata regulată a fermierilor care depind ombicul de subvenţiile de la Uniunea Europeană, care sunt plătite prin APIA aflată în portofoliul secretarului de stat, viitorul senator Gerge Scarlat şi, probabil, ministru plin în viitorul cabinet Orban 2. El are misiunea de a trage pe lângă mandatul său şi două mandate de deputat: unul pentru gigolo, care nu are încredere în propriile forţe şi ale strategiei partidului care îi aparţine, atâta timp cât a fugit din lista de la Senat pe locul 1 în lista de deputaţi. Pe lângă toate aceste stângăcii politice, premeditate sau nu, i-a dat lui George Scarlat o listă slabă cu doi candidaţi de primar, din care unul a câştigat la Barcea (Constantin Zanfir şi Lenuţa Lepădatu – Cuca, cea care a înfrânt la alegerile de primar, şi care sunt de umplutură pe locurile doi şi trei în lista însăilată pe genunchi.

Precizez că în mandatul 2000-2004, peneleul preluat de Dobre de la Păcuraru, a avut un senator şi doi deputaţi: Dobre şi Emil Strungă, nu cum am afirmat eu în ediţia de săptămâna trecută, cum că în 24 de ani, penele a avut mereu doar un singur deputat şi un singur senator.