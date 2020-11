Singurul care şi-a tras bani publici e PNL: cinci milioane lei!

Conform datelor oficiale publicate de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe siteul finantarepartide.ro, doar peneleul fugurează cu sume la rubrica „Finanţare publică”, suma fiind deloc neglijabilă, adică de fix 5 milioane de lei! La capitolul „contribuţie candidaţi”, tot pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, peneliştii se declară cam zgărciţi, căci au adunat (declarat)doar peste 6,77 milioane de lei. La „venituri proprii”, vin cu 4,182 de milioane, din „donaţii” vin doar cu 150.000 lei, iar la rubrica „împrumuturi” declară suma de aproape 2,438 milioane lei.

Fără subvenţia alocată din banul public, căci la rubrica respectivă fugurează cu zero lei, pesede se apropie de suma totală pe care peneliştii o pun jos în bătălia pentru parlamentare.

Deci, pesede la „total contribuţii candidaţi” vine cu suma de 9,713 milioane de lei, la „venituri proprii” vine cu aproape 7,8 milioane de lei, la „donaţii” doar cu 44.600 lei, la „împrumuturi” cu aproape 1,876 milioane lei şi cu bani direct de la centrul partidului, cu suma de 445.000 lei, în dreptul generoşilor de penelişti suma fiind zero lei. În schimb USR, care este a treia forţă politică în România, se face de râs cu sumele ridicole pe care le declară oficial ca cheltuieli în campania electorală. Contribuţiile totale ale candidaţilor sunt de 105.000 lei, iar la venituri proprii cu bifat tot fix 105.000 lei, restul rubricilor fiind cu valoare zero lei.

Pe locul trei la finanţe oficiale anunţate în bătălia pentru parlamentare se situează PMP-ul preşedintelui Băsescu. Ei vin cu peste 3,5 milioane de lei din contribuţia candidaţilor, cu peste 2,5 milioane de lei din venituri proprii ale partidului şi cu împrumuturi de fix 990.000 lei!

Cel mai sărac partid, care vine cică, numai cu o mie de lei în campanie, este Partidul Alianţa Renaşterea Naţională, partid despre care nu am auzit.

Sumele oficiale totale arată aşa: total contribuţie candidaţi – 22.950.211 lei, venituri proprii – 17.009.950 lei, donaţii – 201.600 lei, împrumuturi (căci vin parandărăturile!) – 5.738.661 lei, transfer din contul central al partidelor în contul central de campanie – 445.000 lei, iar din finanţare publică doar 5 milioane de lei, care s-au dus în contul central de campanie subvenţionată al penele.

Tabelul complet îl puteţi „admira” aici.