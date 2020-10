Stângă şi-a luat partea vă-leului!

Odată cu pesede, şi penele şi-a definitivat listele pentru alegerile parlamentare pentru mandatul 2020-2024. Şi cum în afară de PMP nu mai trece pragul de 5% necesar pentru a accede în Parlamentul României (ALDE e la baia de creolină a Pro România, partid cotat cu 6% în ultimul sondaj CURS), Cătălin Cristache are şansa de a rămâne deputat, dacă ştie bine ce are de făcut.

O pierdere grea în penele este eternalizatul Victor-Paul Dobre, care a fost aruncat peste bordul listelor după şase mandate (24 de ani) de deputat. În locul lui aş candida ca independent şi aş defila cu impunerea Galaţiului pe harta pensionării cu doi ani mai devreme din cauza poluării Combinatului.

În aceste condiţii, penele poate băga patru din cei nouă deputaţi şi doi din cei patru senatori, căci chiar nu are cine lua normă de senator din Pro România, senatorul Marin lăsându-l fără sabie pe Cristian Dima prin Tăriceanul său.

Iată-i pe primii şase din lista penele pentru Camera Deputaţilor , în ordinea numerelor de pe tricou, de la 1 la şase: George-Cătălin Stângă, Onuţ-Valeriu Atanasiu, Alexandru-Gabriel Şerban, Andra-Mihaela Costache, Codruţ Tiberiu Manoliu şi Daniela-Simona Vreme.

Singura persoană cu notorietate politică veritabilă de pe aici este Daniela-Simona Vreme, o opozantă calificată a pesede în Consiliul Local Galaţi. Atanasiu este de nevotat mai ales de către părinţii generaţiilor de elevi cărora Onuţ le-a predat fizica mai mult în particular decât la clasă, mutând şcoala (CNVA) acasă la el.

Pentru candidaţii la Senat o să dăm din listă doar primele patru nume. Deschiderea este făcută de omul de afaceri George Scarlat, actualmente secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. El, împreună cu tatăl său, Marcel Scarlat, deţin celebrul restaurant cu cazare şi saloane de nunţi, Hanul Conachi, din pădurea cu acelaşi nume. De asemenea, el mai deţine combinatul de creştere a porcilor, abatorul şi fabrica de preparate din carne situate în satul Şerbăneşti. Din poziţia de senator ar putea emite pretenţia unui portofoliu de ministru al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Pe poziţiile următoare sunt trei persoane fără notorietate: Constantin Zamfir, Lenuţa Lepădatu din comuna Cuca, perdantă a competiţiei de primar al comunei, şi Tudorel Costea.

După varza făcută de Tăriceanu, cu două săptămâni înainte de startul campaniei electorale, Stângă are şansa istorică de a depăşi, după 24 de ani (din 1996), păgubosul şi continuul scor de un senator şi un deputat, în care penele s-a cantonat timp de şase cicluri electorale.