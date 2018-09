Starea politichiei gălăţene

Încercăm în acest număr, dragi cititori, să realizăm la început de toamnă şi apropiere de an electoral (dublu – europarlamentare şi preşedinţie) o radiografie a scenei politice gălăţene, cu bune şi rele. Demersul nostru va fi structurat pe partide, încercând a fi cât mai concişi, la obiect, fără a intra prea adânc în amănunte.

Să începem cu pe-se-de-ul, cel mai mare şi mai tare din judeţ, asupra căruia ne vom apleca în numerele viitoare pe analiza a ceea ce au promis înainte de alegeri şi ceea ce au realizat la jumătate din mandat. O să ne apuce râsul pe toţi, sau mai bine spus plânsul. Deci, la această primă grupare politică putem să spunem că „nimic nu este nou sub soare” în esenţa existenţială.

La Judeţean o echipă serioasă (spre ciuda unora, acesta este adevărul), iar îndârjirea cu privire la realizarea programului şi atragerea de fonduri din alte surse, inclusiv europene, nu poate fi trecută sub nicio formă cu vederea. Actul managerial este serios, fără cancanuri, pus în slujba comunităţilor. Şi, ca să fim pe deplin lămuritori, vrem să vă atenţionăm că asociem partidul în primul rând cu Consiliul Judeţean, condus majoritar de pe-se-de.

La Municipiu un lucru este foarte clar: Florin Popa conduce şi municipala şi Primăria, sigur cea din urmă este ghidonată din umbră, cu multă discreţie, lăsându-i o suficientă arie de competenţă şi manifestare lui Pucheanu. De reproşat aici, la nivel de Primărie asociată PSD, este nivelul scăzut al investiţiilor faţă de necesităţi, chiar dacă oraşul are unele şantiere vizibile. Nenorocirea totuşi poate veni la iarnă cu miile de gălăţeni încă racordaţi la sistemul centralizat de încălzire, ca şi curăţenia oraşului prin ADP, ce reprezintă o piatră de moară legată de gâtul Primarului Pucheanu.

După sondajul nostru fulger, recunoaştem cu o marjă mai mare de eroare, de până la 5%, pe-se-de-ul local se învârte în jur de 31-32%, aceasta şi datorită tovarăşului Dragnea şi Vaioricăi Dăncilă, iar noi anticipăm că pot cele două personaje să tragă mai în jos cu încă câteva procente, cu toată pomana pentru pensionari şi dărnicia tembelă pentru bugetari.

La PNL, al doilea mare partid? şi cel mai puternic dintr-o opoziţie de doi lei, în frunte cu Ludovic Orban – „mandolină” (bine spus), care nu are carismă, nu are voce, nu are viziune, nu are boaşe de bărbat adevărat, nu are statură de conducător, se aşteaptă, ca întotdeauna după ’89, ca opoziţia să ajungă la putere pe votul negativ, pe greşeala celor aflaţi la putere şi nu pe meritul lor de pe-ne-lişti şi opozanţi. La Galaţi este mai rău faţă de nenorocirea de la CENTRU, ăştia ai noştri sunt încă no name, nu-i ştie populaţia, nu se arată la faţă, stau ascunşi, sunt depăşiţi şi copleşiţi de ceea ce s-au trezit că au ajuns dintr-o prostie crasă şi batjocoritoare a dulăului de DOBRE, care s-a înconjurat de aceştia ca să nu fie săpat, dat afară, uitat, renunţând a promova generaţia care urma în mod normal să vină la butoane şi fiind înlocuită în mod brutal şi prostesc cu cei mai cruzi, tineri, nepricepuţi şi necunoscuţi, obedienţi prin frică şi pupincurism.

Mişcarea de la municipală prin ejectarea lui Gîscă este firească pe de o parte, deoarece era un fel de „anus contra naturii”, adică nu promovezi un fost pesedist notoriu, crescut şi şcolit la sânul lui Gogoncea, Plătică, Dumitru Nicolae&comp să fie şef la PNL. O gafă istorică pe care a făcut-o DOBRE la solicitarea fratelui Gogoncea pentru copchilul de suflet al acestuia. Ce partid? Ce doctrină? Ce morală? Melanjul, interesul, aranjamentele de cumetrie ale păpuşarilor din politichia gălăţeană de aproape treizeci de ani. La care, iată, acum îşi bagă coada şi masoneria gălăţeană prin cei doi maeştri Băilă şi Bîrsan, care l-au adus în prim plan pe BALTĂ, un individ anost, dornic de parvenire, fără merite deosebite, ajuns în ierarhia academică prea sus, pe o ascensiune meteoritică, care a sărit treptele crezând că şi în politică se poate. Iar noi spunem că până află lumea cine e, să se facă cunoscut, să capete NUME, o să mai curgă multă apă pe DUNĂRE, totul în defavoarea liberalilor cu credinţă în partid. Demn de luat în seamă este zvonul care circulă în Galaţi, extrem de plauzibil şi confirmat de noi pe surse, că Marius Stan se consideră liberal sadea, că a învăţat din greşeli şi că vrea din nou la PRIMĂRIE, lucru acceptat de către strategii de la CENTRU. Şi noi spunem că are şanse de a pune lucrurile la punct, mai ales că este primit şi primeşte un mare ajutor de la pe-se-de, care a zis şi nu făcut nimic, că „o să-i facă şi o să-i dreagă”, că o să-l bage la bulău, iar pe de altă parte vulnerabilitatea de prietenie dintre IONUŢ şi STAN.

La ALDE, despre care tot am mai scris şi vorbit, creşterea este reală, dar s-a oprit undeva între 13 şi 14%, un prag foarte greu de trecut, care depinde de mai mulţi factori. Unul ar fi cel legat de TĂRICEANU, deciziile majore ale acestuia, care este adevărat locomotivă a partidului. Un alt factor este organizarea din teritoriu, din judeţ, unde activiştii mint la greu, de îngheaţă apele, pe organizaţii construite şi viabile, ce impune nevoia de control riguros. Şi încheiem cu un alt factor extrem de important, gestionat după noi prost, cu impact negativ pentru imagine, determinat de faptul că opinia publică a crezut de la început că ALDE se vrea altceva din punct de vedere al compoziţiei persoanelor din frunte. Susţinătorii ALDE au vrut şi vor oameni curaţi, nepătaţi, ce nu sunt asociaţi cu DURBACĂ, ori promovările şi cei care domină sunt „foştii” lui DURBACĂ, de nu mai înţelege nici draku’ ceva, sau marionetele scoase din mânecă, a celor apăruţi peste noapte, pe criterii neştiute. Deci, atenţie mare, volatilitatea susţinerii, a trecerii pragului sau chiar a scădea în aceste condiţii este foarte mare.

În ordine, la Partidul Mişcarea Populară, avem un preşedinte în persoana lui Cristache, energic, vizibil, pertinent, opozant cu argumente studiate şi viabile. Păcat de efort deoarece în rest, în judeţ este slab reprezentat, ba chiar şi la oraşe, iar prin retragerea lui Băsescu, partidul nu mai poate lua sub nici o formă peste 5%.

Despre UNPR sau PRO România nu cred că mai este cazul să vorbim , există dar lipsesc cu desăvârşire, nu credem sub nicio formă că vor reprezenta mare brânză pe scena politichiei gălăţene.

Să auzim numai de bine!