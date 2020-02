„Sunteţi la fel ca pe-se-diştii”

Noi credeam sincer că şi unii şi alţii, adică pe-se-de şi pe-ne-le, au învăţat ceva de-a lungul timpului şi că nu vor repeta greşelile din trecut sau ale adversarilor politici. Aş, nici vorbă! La noi totul se rezumă la alternanţă la putere, pe erodarea unora sau altora după patru sau maxim opt ani, şi nu pe oferte sau management politic în care totul să fie „altfel”.

Cu adevărat şi unii şi alţii sunt contaminaţi, virusaţi în egală măsură în a profita de putere în interes personal, în a împărţi în stânga sau dreapta sinecuri sub toate felurile pentru beizadelele din ograda proprie, lipitori de afişe, pupincurişti, gaşca de serviciu a baronilor şi baroneţilor politici.

Mai zilele trecute ne uităm la TV şi ce să vezi? Celebrul „Didi” şi doi haştagişti ameninţau în direct pe mai marele penelist al ţării că de data asta sunt pregătiţi să iasă în Piaţa Victoriei, culmea, împotriva puterii instalate cu „concursul nostru” şi că, în fapt, prin ceea ce promovaţi, sunteţi la fel ca pe-se-de-ul.

Or, din acest punct de vedere, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Republicuţa noastră în ultima lună, ne apucă durerea de burtă. Dacă tot aşteptai de atâta timp să pui mâna pe ciolan, în atâta amar de vreme trebuia să te pregăteşti frate, să-ţi selectezi viitoarele resurse umane necesare după accedere la putere, să le testezi, să le şcoleşti, să ai orientări în funcţie de pregătire şi aptitudini pentru domeniile acoperite din nenorocire prin numiri politice.

În aceste zile, pe-ne-le-ul din Republicuţă nu face decât să demonstreze bulibăşeală, ridicol şi amatorism în numirile pentru înlocuirea tuturor celor ce au ocupat o funcţie cât de cât importantă pe vremea pe-se-de. Nu numai noi, dar toţi cei cu oarece glagore la cap se aşteaptă ca noii numiţi să fie oameni (pe-ne-lişti sau pmp-işti sau alde), cunoscuţi, profesionişti, cu carte multă, nume, cu experienţă şi tot aşa.

La APDM s-a pus un individ, spunem noi prea tânăr, fără boaşe, fără tangenţă profesională şi, iată, la o întreprindere de interes naţional. La Finanţe, pe motiv de cumetrie cu un pe-se-dist deputat, aţi mazilit directorul, numind o individă despre care nu a auzit nimeni, despre care cei din sistem spun că habar nu are cu ce se mănâncă finanţele, aceasta fiind de fapt o funcţionară măruntă, băgată cu capul în calculator de dimineaţa până seara. Subprefect, o funcţie destul de importantă la nivelul unui judeţ, s-a instalat o madam ce nu a lucrat o zi în administraţia publică la nivel de conducere, în măsura în care toată lumea vă condamnă şi înjură că un liberal „pur sânge”, deştept foc, cu experienţă vastă, extrem de cunoscut şi respectat, s-a ejectat din postul de director al Prefecturii.

Numiri de-a-n pulea, ca pe vremea fanarioţilor, din care noi cei din Republicuţă, plătitorii de taxe şi impozite, ce mama mă-sii să înţelegem?!? Parafrazând celebrele versuri în genul „ăia hoţi, ăştia proşti, mama lor la toţi”, „vin ai noştri, pleacă ai noştri, noi rămânem vai de mama noastră”…

Acum noi înţelegem multe, că nu suntem gazetari de azi sau de ieri şi că sunteţi cu foamea în gât, dar nici aşa stimabililor, că deveniţi copie la indigo sau copy paste cu pe-se-diştii. Aţi înnebunit?!?

Pe surse, am aflat că ordinul transmis în teritoriu de către Înalta Poartă a PUTERII este să se înlocuiască tot ce a fost până în prezent şi că un cuvânt greu, definitoriu, îl are Preşedintele Stângă şi Prefectul Avramescu, în decapitarea foştilor şi înscăunarea NOILOR.

Cazul cel mai ilar, de râsul curcilor, îl reprezintă cel al inspectorului şef de la ITM, instituţia de forţă super specializată şi profesionalizată, de importanţă deosebită pentru economic şi social. Acum vreo trei luni scriam la gazeta noastră că sub domnia de atunci a pe-se-de, o beizadea, fin al lui Ştefan Viorel, dădea din copite şi era gata-gata să ocupe postul de la ITM în dauna lui Dumitru, un om la locul lui fără parti-prís-uri politice, profesionist şi de vreo douăzeci de ani în branşă. Repetăm, noi am scris, cei cu voinţa de schimbare s-au temperat, a venit mai apoi schimbarea politică majoră, iar acum prin târg se spune că de data aceasta liberalii au pus ochii pe postul cu pricina şi că schimbarea e ca şi făcută cu un individ de la „arii protejate”. Ce are sula cu Prefectura e o altă întrebare, dar nu e aşa că stilul, metoda, indivizii, totul este identic dintre pe-se-de şi pe-ne-le?!?

Şi mai avem şi alte exemple, dar din lipsă de spaţiu ne oprim aici. Toată chestia este că noi, lucrătorii din presă, a patra putere într-o democraţie, stăm pe voi „cu ochii ca pe butelie” şi că o să schimbaţi năravurile sau o să vă dăm jos, după ce tot noi am contribuit într-o anumită măsură să ajungeţi la putere.

Dar ce spuneţi de coşmarurile ce vă pândesc, dacă Didi şi Ha#tag se ţin de cuvânt şi ies în stradă că sunteţi PSD doi?!?