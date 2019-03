Tăriceanu a fost în Galaţi cu europarlamentarii ALDE

Vineri, 15 martie 2019, preşedintele ALDE a venit la Galaţi, însoţit de vicepreşedintele Daniel Chiţoiu, de prof. univ. dr. Daniel Barbu şi de Andrei Gerea, fost ministru al Energiei, pentru a prezenta oferta partidului lor pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Dar, având în vedere că a fost inaugurat şi noul sediu ALDE Galaţi, în locul fostului Restaurant Master, motivul electoral al vizitei ar putea fi evitat!

Şi, o dilemă: a fost, sau nu a fost Tăriceanu la Galaţi, căci din toată presa print şi online apărută din 15 martie, nu aflăm aşa ceva! O fi din cauză că Tăriceanu nu avea unghiile tăiate şi că manechiurista lui le-a dat format drept, ca la unghiile de la degetele labei piciorului, şi nu rotunjit?!

Cristi, vreau să scoateţi cel mai bun scor din ţară !

Din start, delegaţia ALDE s-a arătat impresionată de amenajările din noul sediu al organizaţiei municipale şi judeţene a partidului. Şi întrucât veneau de la Brăila, unde nu prea au avut unde şi de ce poposi, alde Tăriceanu l-au adus la Galaţi şi pe liderul din judeţul vecin, urmând ca de la Galaţi să plece la Constanţa.

După ce l-a felicitat pe Cristi Dima pentru sediu, Tăriceanu i-a spus acestuia că vrea de la el şi de la ai săi cel mai bun scor pe ţară, la alegeri.

Apoi, delegaţii de la centru s-au lansat în patriotisme şi naţionalisme, declarând că aleşii ALDE vor merge în Parlamentul UE pentru a apăra interesul naţional, căci toţi eurodeputaţii îşi apără interesele ţărilor lor, doar ai noştri exportă ceturile din ţară în forul UE, distrugând imaginea României.

Despre celebra OUG 114, musafirii politici au spus că aceasta nu a intrat în vigoare şi că va fi modificată în ce priveşte zona bancară, în ce priveşte roborul, şi a distribuitorilor de energie. Aşa că taxa pe sărăcie va fi aplicată tot săracilor, credem noi! Apoi, discursul s-a dus în zona atacului la adresa lui Cioloş şi la adresa PLUS-ului lor, precum şi la adresa PNL, despre care au spus că nu mai sunt liberali, ci o anexă la pedeul lui Băsescu, mai ales că în lista lor pentru europarlamentare nu sunt decât doi penelişti, restul fiind importaţi sau pedişti.

Daniel Barbu: Nu este un mandat pe care să îl trăim ca pe o povară

Pe profesorul universitar şi pe scriitorul Daniel Barbu, căruia i-am citit pe nerăsuflate excelentul volum „Bizanţ contra Bizanţ”, l-am atins cu manta, întrebându-l pe Tăriceanu de ce nu este cap de listă sau de ce nu a importat jurnalişti pentru a-i pune în capul listei pentru a ridica scorul. Tăriceanu, care are în Bucureşti, conform unui sondaj CURS, un 19%, mi-a spus că nu candidează, de aia nu e în listă şi că, prin personalităţile aflate în competiţie cu alte partide, ALDE va reuşi să bage 6 europarlamentari. Eu spun că mai mult de 4 spre 5, nici o şansă.

Apoi le-am reamintit aldiştilor că personalitaţie nu înseamnă şi notorietate în rândul masei de votanţi. Şi am dat exemplul lui Daniel Barbu, care a fost pus să candideze în 2016 ca primar general, unde a obţinut un umilitor 3%. Scriitorul Daniel Barbu mi-a replicat că aici nu e ca în fotbal. Şi trei persoane dacă mă votau, era bine şi le mulţumeam, dar m-au votat 20.000 de oameni. Apoi, omul politic Barbu, fost preşedinte al Aurorităţii Electorale Permanente, sinecură dată acestuia pentru incontestabila sa valoare intrinsecă (de fapt aici îl înscriem şi pe alt om valoros – Varujan Vosganian), a trecut la tema patriotismului. Se pare că aceasta va fi piatra de temelie pe care se va axa campania ALDE pentru europarlamentare.

Şi, spunea Barbu, cei din ALDE vor merge în Parlamentul UE pentru a pleda cauza că toţi suntem egali în UE, iar chestiunea Europei cu două viteze trebuie să dispară. Nu este corect ca agricultorului român să îi dai subvenţie de 120 euro la hectar, iar germanului să îi dai 440. Să nu uite UE că şi noi avem ce dărui Europei în materie de creativitate şi capacitate ştiinţifică.

Am rămas în urmă din cauza comunismului, dar UE trebuie să ne susţină şi să ne ajute să-i ajungem din urmă.

Apoi, a venit rândul lui Andrei Gerea să critice lista partidului (alianţei) în capul căreia se află Dacian Cioloş.

La final, C.P. Tăriceanu l-a provocat pe Cristi Dima să dea o apă în noul lui birou, după care alaiul ALDE s-a scăldat în mulţimea din Piaţa Micro 19, eveniment organizat brici de către preşedintele municipalei ALDE, Radu Cosca, cel care a fost absent de la festivismul din noul sediu, preferând munca de organizare în spaţiul public.