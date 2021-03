UI Tecuci se dezintegrează, PLUS începe să crească

Nemulţumiri în rândul membrilor şi simpatizanţilor partidului local de la Tecuci din cauza înţelegerilor făcute de Gavril şi PSD-ul local.

Formaţiunea locală Uniunea Independentă Tecuci este părăsită de membrii care nu susţin deciziile consilierului local, Claudiu Gavril (preşedinte UIT), de a coaliza cu PSD-ul în Consiliul local. Nemulţumirile vin şi dintr-o altă zonă, anume aceea că Gavril intenţionează să fuzioneze formaţiunea sa cu PSD, prin absorbţie. Practic, UIT va dispărea de pe scena politică din Tecuci, absorbit de PSD.

„Gavril vrea preşedinţia PSD la Tecuci şi vrea alipirea UIT de PSD. Din 2016 noi ne-am bătut cu PSD şi cu vechile partide fiindcă UIT a mers pe ideea de «oameni noi în politică». La alegerile din toamnă am dus o campanie contra fostului primar PSD, iar acum văd că Gavril votează cot la cot cu PSD. Interesul lui personal şi politic este mai presus de orice, se vede cu ochiul liber. Nu doar Loredana Cojocaru a părăsit UIT, ci sunt şi alţi membri şi simpatizanţi care nu îl mai susţin pe Claudiu Gavril”, spune unul dintre foştii susţinători ai UIT.

Unul dintre membrii de bază ai formaţiunii, Loredana Cojocaru (foto, absolventă a două facultăţi, ambele cu profil medical, din cadrul UMF Iaşi), a părăsit UIT dezamăgită de jocurile de culise ale consilierului Gavril şi de blaturile acestuia cu PSD şi a aderat la PLUS Tecuci.

Preşedintele PLUS confirmă că PLUS se reinventează în acest oraş şi că votanţi de dreapta care şi-au pus încrederea în partidul local şi în fostul candidat la primărie, şi care acum sunt dezamăgiţi de acţiunile lui Claudiu Gavril, doresc să se înscrie în PLUS. „Uşa PLUS este deschisă pentru cetăţenii care vor să pună umărul la stoparea abuzurilor, jocurilor de culise, înţelegerilor care se fac în defavoarea cetăţenilor dar din care prosperă unii politicieni. Nu au acces în PLUS foşti membri ai PSD, Pro România şi ALDE. PLUS nu este un partid-umbrelă sub care se pot acoperi unii, sperând că se vor folosi de partid pentru a prospera în interes personal.”