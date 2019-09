Un exemplar cu limite limitate

Se vorbeşte pe la colţuri cum că orgoliul, această eternă plagă a umanităţii germinează cele mai felurite forme ale gradării umane, cum ar fi: lipsă de dubii, ezitări în detalii, paranoia, fluctuaţie în materia imaginativă etc.

Privind lucrurile din punctul acesta de vedere, cel mai important exemplu l-ar constitui omul care nu spune nimic, deşi vorbeşte uneori chiar şi fără folosirea elementară a semnelor de punctuaţie. Problema este că, cei care-l ascultă, ar putea gândi astfel:

„Ai văzut cum a tăcut”, sau „Ce spui de tăcerea lui”, sau „ a tăcut şi a spus totul, sau şi mai absolut „ a tăcut şi i-a spulberat pe toţi”… Asta, în locul unei angajări bărbăteşti şi responsabile, omul nostru vine pe la vreo frizerie, unde debitează câte o frază de abur, de o asemenea inconsistenţă şi fluiditate, de parcă s-ar iscăli tot timpul pe o apă curgătoare. Tot secretul omului care deşi perorând în continuu, nu spune nimic realist, dar, pronunţă sentinţele cu o gravitate covârşitoare, încercând să dea preopinenţilor un sentiment de inferioritate definitivă, spirituală, politică, morală şi mai ales absolută.

Şi acum să trecem la faza reală a situaţiei când domnul sau tovarăşul Dan Barna, probabil că nici el nu ştie sigur pe stradă îl poartă paşii, vine, şi plin de aroganţă, mai ceva decât Gigi Becali, strigă plin de o voioşie cu un iz de totală îndoială: Am câştigat pariul cu România! I-auzi bre! Despre ce pariu vorbeaţi, mister?

Pentru că şi eu sunt român şi nu am pus nici un pariu cu nimeni!

Băiatul acesta fie nu ştie ce vorbeşte, fie habar nu are că altcineva înaintea lui afirma la fel de competent că a câştigat pariul cu agricultura şi în anul respectiv românul a zgâriat-o rău de tot cu păpica. Individul acesta, cu pretenţii prezidenţiabile, vine cu nişte vrăjeli bătătorite masiv de alde Ion Iliescu, Voican Voiculescu, Petre Roman, etc., încă de prin anul 1990, şi care între timp au răsuflat ireversibil să mizeze cumva în PLUS pe CIOLOŞ? Dar şi acesta din câte spun gurile ştirbe, trebuie parfumat la greu cu un parfum franţuzesc pentru ai dispare izul securist, pus la sare din anii din urmă… În final, dar nu de tot, fără a fi cotată ca o ameninţare, vă anunţăm că pe măsură ce ne vom edifica asupra chestiunii cu dosarul HOMELESS, vom reveni cu amănunte.