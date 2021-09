Useriştii din Republicuţa Galaţi se pişă contra vântului lor !

Pe scena politică a ultimilor ani şi-a făcut apariţia un nou actor, al cărui rol părea să fie acela de justiţiar, care şi-a asumat iniţial misiunea de a fi vocea nemulţumiţilor şi a celor ce doresc o schimbare, dar fără a acumula în palmares acţiuni notabile. Cu o primă apariţie timidă, pe scena capitalei, cu origini într-o organizaţie nonguvernamentală iubitoare de tehnocraţi şi cu origini dubioase, formaţiunea a ajuns să manipuleze o parte din masa inactivă electoral, iar finalul anului 2020 a arătat că formaţiunea politică a fost a treia în preferinţe. Astfel, la finalul centralizării voturilor de la nivel naţional exprimate pentru alegerea reprezentanţilor în Parlamentul României, formaţiunea USR PLUS a obţinut 15%. Pe plan local, nu mai puţin de 21.079 gălăţeni, reprezentând puţin sub 14%, au ales să pună ştampila pe buletinul de vot pe celula USR PLUS.

Acum, stând şi uitându-ne în urmă, nu prea înţelegem motivul celor 14 procente, pentru că în legislatura anterioară, cei doi reprezentanţi ai formaţiunii, pe care gălăţenii i-au ales, nu au fost în stare să pună 2 paie cruce pentru dezvoltarea comunităţii dunărene.

Prin urmare, nu putem decât să concluzionăm că populaţia gălăţeană este mai greu de prostit, pentru că scorul local este sub cel naţional, dar trebuie să recunoaştem că rezultatul a fost mai mult decât mulţumitor şi că acest fapt a dus la posibilitatea intrării la guvernare alături de partea galbenă a politicii româneşti.

Infantilitatea politică, nivelul scăzut de înţelegere a fenomenului şi lipsa unor acţiuni planificate pe termen mediu şi lung au dus la menţinerea aceloraşi atitudini, deşi au schimbat banca opoziţiei cu banca puterii. Şi, pentru că ar fi fost mai mult decât ridicol să critice PSD-ul lui Ciolacu, progresiştii au ales să se războiască cu cei din coaliţia de guvernare, mai exact cu PNL-ul lui Orban. Rezultatul, o piesă prost regizată, cu roluri principale interpretate de agiamii ce se vor a fi staruri. Cu alte cuvinte, pâine şi circ la nivel naţional, ce se coboară până la nivel local.

Veniţi în faţa dumneavoastră pentru a vă cere votul, progresiştii v-au vorbit despre utopia depolitizării. Cu nişte litere frumos colorate, pliantele din campania electorală prezenta acest principiu reformator şi revoluţionar pentru societatea românească. Cu alte cuvinte, tot ceea ce exista la conducerea companiilor naţionale şi unităţilor deconcentrate din teritoriu avea culoare politică lipsită de profesionalism. Practica a demonstrat că useriştii au o viziune atipică şi pentru termenul depolitizare. Aşa cum am arătat într-un articol din 2 septembrie, singurul lucru care a împiedicat preluarea până în prezent a puterii CJAS Galaţi de către USR Plus a fost mediocritatea candidatului Susanu Marius Eduard. Nu acelaşi lucru îl putem spune despre vechea conducere a CNAPDM Galaţi.

Promovând reforma administrativă în interese personale/de grup, useriştii şi-au bătut joc de principiile ce vizează depolitizarea şi profesionalismul. Astfel, în locul lui Şerban Alexandru, purtător de vestă galbenă, ministrul Drulă a reuşit înscăunarea lui Vizinteanu Nicolae. Cel din urmă a fost prezentat opiniei publice ca fiind o variantă revoluţionară, cel dintâi profesionist, făcându-ne să ne gândim la posibilitatea listării companiei chiar şi la bursa de la New York. Nu întelegem exact până unde merge profesionalismul noului director, dar cert este că în lipsa sprijinului politic CV-ul lui Vizinteanu nu ar trece etapa selecţiei ci ar ocupa cu graţie fundul unui coş de gunoi. Motivul, nu ar fi acela că individul în cauză nu a activat în domeniul inovaţiei sau cercetării ci simplul fapt că nu respectă legislaţia. Vă daţi seama, asta da aroganţă! Să fii uns director cu un CV care nu respecta legislaţia şi să fii prezentat ca mare profesionist, promovat ca urmare a unei selecţii nemiloase a candidaţilor.

În ceea ce priveste CV-ul domnului Vizinteanu Nicolae, invităm cititorii sa il studieze pe pagina de internet a CNAPDM Galaţi şi să-l analizeze în conformitate cu HG nr. 1021/2004.

Directorul este cel ce veghează la aplicarea procedurilor şi a legislaţiei în domeniu, însă nu avem cum să întelegem modul în care îşi poate îndeplini atribuţiile domnul Vizinteanu, în condiţiile în care nici măcar CV-ul dânsului nu este în concordanţă cu legislaţia. Ştim, ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns! Vizinteanu Nicolae este absolvent al Facultăţii de Drept, dragi cititori! Ne-am fi dorit să îl contactăm să îi solicităm să ne vorbeastă despre definiţia normei juridice, element despre care poate discuta orice student la drept în primul an, dar nu vrem ca domnul în discuţie să depăşească penibilul prezent. Cele două mastere nu impresionează nici ele, fiind doar dovada certă că titularul diplomelor este cotizant la o facultate privată, fabrică de absolvenţi neadaptaţi pe piaţa muncii. Este clar că acea facultate de ştiinţe juridice, finalizată la doar 37 ani nu reprezintă o bază solidă pentru a analiza legalitatea unui act administrativ. Asta, ca să nu mai amintim că Facultatea de Drept, la zi, era de 4 ani şi anterior sistemului Bologna, iar dânsului i-au trebuit 5, dar tot nu a aprofundat suficient! Prin urmare, ne întrebăm care este motivul pentru care se doreşte în funcţia de conducere o persoană lipsită de abilităţile pe care ar fi trebuit să le deprindă în perioada anilor de studenţie? Singurul motiv poate fi doar căpuşarea prin intermediul managerului dornic să îşi exercite prerogativele prin semnătură!

Nu dorim să ne înţelegeţi greşit, noi nu suntem împotriva reconversiei profesionale. Însă, în cazul de faţă, este discutabilă promovarea într-o funcţie de acest nivel a unei persoane care a debutat în câmpul muncii ca lăcătuş mecanic. Avem în Galaţi situaţie în care un fost tractorist a ajuns un respectabil profesor de drept, dar în cazul de faţă este clar că înlocuirea inelarei cu cot de 14-15 cu codul civil este doar o încercare eşuată.

Ca şi în alte cazuri în care progresiştii au promovat “profesionişti”, se dovedeşte că aceştia nu sunt decât membri de partid, iar prin înşurubarea lor s-a urmărit doar preluarea puterii şi conectarea la bani, nicicum activitatea în interesul cetăţeanului. Vă puteţi convinge singuri de faptul că domnul Vizinteanu are o apartenenţa politică şi postul vine ca o recompensă.

Conform paginii de internet a USR Galaţi, în calitate de candidat la funcţia de consilier judeţean, Vizinteanu era axat pe 3 obiective: învăţământ, digitalizare şi sănătate. În ceea ce priveşte învăţământul, nu ştim ce reforme ar putea să aducă în discuţie un individ ce a absolvit la 37 de ani o facultate în 5 ani, deşi studenţia trebuia finalizată în 4. Subiectul digitalizării susţinut de cineva care nu foloseşte diacritice când scrie la calculator, credem că spune tot! Iar în ceea ce priveşte sănătatea gălăţenilor, ne-am lămurit prin simplul fapt că USR PLUS l-au susţinut pe Susanu la şefia CJAS Galaţi, care s-a prezentat la 3 concursuri şi a luat note între 2 şi 4.

Nu vă putem spune noi, cu exactitate ce criterii de selecţie au fost avute în vedere la promovarea lui Vizinteanu Nicolae, noul Director al CNAPDM Galaţi. Probabil ar trebui întrebaţi fraţii Zinică şi domnul Postică câte pliante a împărţit, câte tabele cu semnături a adunat sau câte afişe a lipit, pentru că este evident că profesionalismul în cazul de faţă este amputat de meritocraţia useristă, cu evidente influenţe ale mediocraţiei.

Poze:



1. Afişul electoral al domnului Vizinteanu Nicolae în calitate de candidat fa funcţia de consilier

judeţean



2. Echipa de campanie a USR PLUS în comuna Independenţa



3. Domnul Vizinteanu împreuna cu medicul Verenca Ciprian, în timpul campaniei electorale



4. Echipa Plus Galaţi fotografiată alături de liderii de la Bucureşti, Dacian Cioloş şi Dragoş

Pîslaru