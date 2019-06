Votul nu poate vindeca metastazele politicii gălăţene!

Au trecut puţine zile de la alegerile pentru Parlamentul UE şi tot aşteptăm să vedem şi noi în media locală o analiză zdravănă cu privire la rezultate. Or acest lucru nu poate fi ascuns „sub preş” aşa cum au procedat majoritarii obedienţi şi trompetişti de serviciu ai pe-se-de-ului, ce le mai aruncă câteva firimituri sau o ciozvârtă hămesiţilor şi vânduţilor confraţi „găozari”. Deci, în aceste condiţii, încercăm noi un demers al faptului că în nici un caz nu am făcut şi nici nu vom face un pact cu „diavolul roşu”.

Pesediştii s-au dat cu parfum anti-Dragnea şi atât!

Adevărul este că prezentele alegeri au fost un dezastru local şi la Galaţi teribil pentru pe-se-de dar şi pentru ALDE care, din păcate, la atâtea zile după, tac chitic, adoptă politica struţului, au în continuare o politică de jemanfişism, nefiind capabili să înţeleagă ce s-a întâmplat cu ei, mai ales că au găsit şi ţapul ispăşitor: dau totul pe Dragnea, se spală pe mâini, spunând că, gata, după încarcerarea acestuia, RĂUL din partid a pierit, iar ei, pe-se-diştii sunt mai noi, mai cuminţi, mai voioşi şi mai deştepţi. Slugile acestea ale lui Dragnea se dau cu eau de cologne şi gata, rămân tot ei la butoane, fără să-şi asume vreo răspundere sau vreo vină, pentru că, iată, la Galaţi au ieşit pe locul trei sau la judeţ cu câteva procente (vai de mama lor, peste ceilalţi), ceea ce nu-i legitimează în nici un caz câştigători, mai ales că au pierdut şi Tecuciul, cât şi multe alte comune conduse de pe-se-de. În mod normal, în orice partid, în orice colţ din lume, cei responsabili, într-un act de minimă decenţă şi educaţie politică ar fi trebuit să-şi dea demisia din fruntea partidelor: Nica de la judeţ (când obţii doar puţin peste jumătate din procentul alegerilor anterioare), Popa Florin – în secunda doi după aflarea rezultatelor, iar Cristian Dima ar fi trebuit să le calce pe urme. Din păcate, „câinele nu se lasă dus nici cu bătaia de la măcelărie”, ciolanul îi face nesimţiţi, infatuaţi, nesătui, indivizi la care uzul raţiunii este inexistent. Chestia este că aceştia n-au înţeles nimic, dar NIMIC, din ce s-a întâmplat, din mesajul clar primit din partea electoratului, care la toamnă şi în primăvara anului viitor îi va spulbera de pe scena politică, aducându-i în poziţia a treia sau a patra a eşichierului. Doar nişte nebuni mai pot crede ca nişte gloabe politice, niste corupţi, nişte expiraţi vor mai fi în stare să resusciteze mortul deja îngropat. Nu au înţeles că de fapt votul majoritar al electoratului a fost un vot pentru oricine, numai pe-se-de sau ALDE să nu mai fie, adică guvernarea actuală în care agramatismul, incultura, prostia şi-au găsit casă bună. Or, din acest punct de vedere, opoziţia câştigătoare nu ar trebui să se împăuneze, pentru că nu prea are merite în a susţine creşterea procentelor obţinute la vot.

Guvernul a luat deja înapoi majorările de pensii şi salarii

La USR-PLUS pe plan local, nici nu se ştie la nivelul votanţilor cine reprezintă partidul, sunt nevăzuţi, necunoscuţi, iar la liberali ce să spunem? Că sunt aceeaşi, că nu au venit cu ceva nou, că nu au făcut opoziţie gălăgioasă sau constructivă, că nu au în frunte personalităţi şi tot aşa. Deci, rezultatele voturilor au fost consecinţa VOTULUI NEGATIV, a disperării şi nemulţumirii faţă de guvernarea actuală, atât locală, cât şi centrală. Pe-se-diştii nu au priceput însă nimic, atâta timp cât la nivel central spun cu pizmă şi năduful nepriceperii, că ei au mărit salariile, pensiile, ajutoarele şi că „acum să le dea înapoi”. Ce jalnici sunt, ei nu pot să înţeleagă că nivelul de trai, în realitate a scăzut, că inflaţia şi scumpirile de-aiurea la alimente şi utilităţi le-a înghiţit majorarea, ba mai mult s-a luat,decât s-a dat. Ei nu pot înţelege că o „lingvistă” ca Olguţa, pusă la aşa un minister, al Muncii, mai mult a distrus printr-o lege a salarizării, ca o bătaie de joc sau legea Pensiilor, de tot rahatul, în care pensiile speciale sunt enorme, sunt de cinci ori mai mari în totalitatea cheltuielilor bugetare decât toate ajutoarele sociale din România. Pentru că au antagonizat populaţia ţării, au creat falii adânci între diferite categorii ale populaţiei, între bugetari şi privaţi, între pensionarii normali şi cei speciali, între diferite categorii profesionale, care au condus în final ca oamenii să se urască între ei. De exemplu, la bătrâneţe toţi au aceleaşi nevoi şi mănâncă cu o singură gură, de ce nu se aplică principiul contributivităţii? Ce nevoi au în plus la bătrâneţe poliţiştii, magistraţii, parlamentarii, diplomaţii şi mulţi alţi speciali, care în nesimţirea lor ridică banii cu roaba, lună de lună. Nu au înţeles nimic, că nu au realizat infrastructură rutieră, că nu există decât bătaie de joc în sistemul de sănătate, că nu au construit un spital nou, sau că Abramburica, ca şi predecesorii, a făcut varză sistemul de învăţământ românesc. Şi nu au mai înţeles că discuţia şi atacul pe justiţie a durat prea mult, că în mod normal, în primul an lucrurile trebuiau tranşate şi puse în matca lor. Or, una din legile lui Murphy spune că există un prag de sus al saturaţiei, iată că de atâta amar de timp pe-se-de-ul ca şi ALDE nu au avut ca subiect principiul decât Justiţia, or, după pragul de sus, conform lui Murphy, începe fenomenul pe invers, de respingere, de nesuportabilitate, de neacceptare a cetăţenilor. Toate acestea sunt lesne de înţeles în contextul unor penali precum Dragnea sau Tăriceanu, care au sacrificat orice pe altarul edificării nevinovăţiei lor, inclusiv propriile partide. De altfel, ce vreţi exemplu mai convingător de şantaj la nivel înalt, în care Tăriceanu e captiv? Păi când în ALDE a început evaluarea după alegeri, iar opinia generală era de ieşire de la guvernare pe motiv de căţeluş în lanţ al pe-se-de-ului, comisia juridică din Senat a şi aprobat ridicarea imunităţii lui Tăriceanu. Memorabilă fiind mai apoi declaraţia lui Serban Nicolae: „Lasă domnule Tăriceanu, că peste două săptămâni în plen, când o să votăm ridicarea imunităţii, nu o să te lăsăm noi”. Aşa că, pas să mai iasă ALDE la guvernare.

Nica seamănă cu Popa, iar ALDE Dima cu amândoi

Dar să trecem şi la unele cauze în plan local, cele care au condus la dezastrul neasumat de conducătorii politichiei gălăţene aflate la putere. Nimicnicia acestora în analiza cauzelor eşecului este endemică, arătând încă o dată, dacă era cazul, că nu au înţeles NIMIC. Într-o discuţie avută zilele trecute, din întâmplare, cu un exponent de marcă, de la vârful pe-se-de-ului, acesta concluziona cu nonşalanţă că principala cauză e slaba comunicare cu cetăţenii, că mijloacele folosite au fost neadecvate, „că nu s-au folosit suficient mijloacele moderne, net-ul, în special facebook-ul, că la ei s-a mers pe manifeste scrise, pe ziare distribuite pe străzi, ca pe vremea lui Pazvante Chiorul”. Şi cam atât, nimic altceva, demonstrând, dacă mai era cazul, că oamenii aceştia sunt chiar căzuţi din lună, că sunt nişte relicve ale politicilor şi politicienilor rejectaţi de către mentalul electoratului actual. Nicio vorbă de faptul că oamenii din conducerile pe-se-de şi ALDE sunt prăfuiţi, neadaptaţi perioadei pe care o parcurgem, incapabili de adaptare, de inovare, de rebrănduire permanentă, de analiză, de construire a unor strategii şi punere în operă. Totul e la plesneală, fără un management politic, performant, în care dictatura impusă de Nica şi Florin Popa, în numele disciplinei de partid, e dusă la extrem pe modelul lui Dragnea. Nici vorbă de democraţie internă de partid, de conducere colectivă, de promovare pe criterii profesionale, de merit, totul fiind un melanj rău mirositor de latrină, în care cei care înconjoară şefii, or sunt promovaţi şi angajaţi pe diferite trepte din instituţiile de STAT, sunt cei care fac parte din FAMIGLIE, naşi sau cumetri, copchii sau nurori, cumnaţi, prieteni, mâncători de câcat, lipitori de afişe, care toată ziua pupă poala sau condurii sau pe a celor trei.

Au pierdut, dar tot ei numesc directori!

Colcăie instituţiile deconcertate, primăriile, de zeci, sute, unii de indivizi care taie frunze la câini, care nu ştiu pentru ce vin la treabă (dacă vin). Vreţi exemple? Iată câteva dintre ele: incapabilul şi infatuatul de Ardean de la ADP – şef mare, dar care nu poate NIMIC. Nevasta acestuia, care nici ea nu mai ştie cu ce se ocupă în fapt la Primărie; marele director Ochiu, care nu ştie NIMIC, nu pricepe nimic, e în afară de orice problemă; de recenta numire a Corinei Dobre la şefia Bibliotecii „V.A.Urechia”, acolo unde ar trebui să acceadă personalităţi grele, nume de rezonanţă ale culturii gălăţene; sau de numirea recentă, aşa, de a căzut tot gălăţeanul pe spate, de şi-au stuchit în sân, a Marcelei Daniela Costea director general la APDM, instituţie strategică şi de importanţă naţională. Da, dar mai avem un exemplu bombă, a numirii doamnei Pâslaru (acum câteva zile), pensionară, în funcţia de şef al Agenţiei Regionale pentru Activităţi Nucleare, cu un salariu de vreo 5000 de euroi, asta când şi copchilul este într-un consiliu de administraţie, din care ia peste 1000 de euro, iar averea lui Pâslaru Florin, care de peste cincisprezece ani trăieşte din politică, a crescut în progresie geometrică, de milioane şi milioane de euro.

Şi, am putea continua cu ce avem în seif pe cel puţin o sută de pagini de ziar, cu toate îmbârligăturile din Primărie şi instituţiile aparţinătoare.

Noi, chiar am înregistrat din ’90 încoace cam tot ceea ce s-a întâmplat în Republicuţa Galaţi, neamuri, hoţii, jafuri la drumul mare, aşa ca să nu se piardă şi să rămână pentru istorie, când perioada aceasta va fi evaluată corect, iar când nepoţii şi copiii lor se vor cruci cu ce au făcut înaintaşii lor, care între timp şi-au făurit blazon de oameni corecţi şi respectabili pentru populimea noastră.

Marea idioţenie, dusă până în pânzele albe, este cea în care aţi crezut voi, conducători vremelnici ai unei stângi prea roşii şi prea coruptă, că va merge la nesfârşit cu prostirea electoratului. Cu găleata, zahărul şi uleiul, cu promisiuni de aiurea şi adormit copiii, cu manipularea grotescă şi nesimţită la care aţi supus cetăţenii.

Aţi crezut, de exemplu, că dacă îi îngrăşaţi ca pe porci pe funcţionarii publici, cu salarii babane, cu tichete şi vouchere de tot felul, cu o lună de zile libere pe om, pe lângă concedii, cu tot felul de bonusuri de zile fericite, aceştia vor vota cu voi. Greşit! Grasul, îndestulatul, protejatul de legea „funcţionarului” a ajuns obraznic, suficient, puturos şi îl doare la bască de voi, că nu aveţi ce le face şi tot aşa şi în alte instituţii sau domenii.

Mai zilele trecute, cineva ne povestea cum se fură la licitaţii, la contractele pe construcţii şi achiziţii, mai ales de când Legea răspunderii şi altele nu mai funcţionează. Ce filiere măiestre de sifonare a banului public, cu încărcarea lucrărilor din punct de vedere valoric oficial cu până la 30-40 la sută, încă din faza de proiectare. Pentru că, de fapt, proiectele sunt făcute de aceleaşi firme veşnic câştigătoare de licitaţii, pe proiecte făcute de ei înşişi în compartimente special create, după care merg pentru „avizare” la cele care câştigă în fapt licitaţiile pentru proiectare, pe la Iaşi, la…

Mama mă-sii de bagabonţeală pe banii comunităţii, din care unii sug cu conducta călare pe silozuri.

Uite, de aceea şi din alte cauze, directorul de investiţii nu poate fi schimbat nici de „mama” lui Ionuţ, „Regina din primărie” fiind piatra turnantă a construcţiei şmenului, cel care dacă ar da pe guşă, ar plesni şi geamurile stabilimentului.

Ecuaţia exemplelor şi cauzelor poate fi încheiată cu picioarele de lut ale Primarului „care este”, fără alonjă şi putirinţă, cu preşedintele de partid permanent în spate într-o formulă anapoda dar bine gândită pentru a-l transforma în pion din rege, pe tabla de şah a mahărilor din pe-se-de.

La alde, preşedintele Cristi Dima e o cauză pierdută, în curând istorie, când te bate Durbacă, când te înconjori de rebuturi, când promovezi ce nu ai în partid, când îţi laşi cel mai bun prieten, consilier judeţean, să plece înainte de alegeri. Dar despre celebrul Bacalbaşa, clovnul, rasistul şi antisemitul, ca o panaramă a pe-se-de, ce a oripilat o ţară întreagă, ce să mai spunem?

Gata, mai lăsăm şi pe altă dată, că nu mai avem spaţiu.

Să auzim şi de bine.