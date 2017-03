„Vrăbiuţa” şi „Pămpălăul” şi-au făcut cuib la Primărie

• Amantlâcurile din Primăria Tecuci sunt achitate din banii tecucenilor.

• Consilierii PSD au hotărât să risipească 800 milioane lei vechi pe mofturile „Vrăbiuţei”, protejata primarului Hurdubae.

• Consilierii ALDE, PMP şi PNL fredonează melodia: „Păsărică, mută-ţi cuibul!”

Scandal în şedinţa de Consiliu din 23 februarie. Consilierii ALDE, PMP şi PNL au sărit ca arşi când au văzut că Primăria Tecuci trebuie să plătească 800 milioane lei doar pentru redactarea unei cereri de finanţare. Propunerea nesăbăduită a venit din partea primarului PSD Hurdubae pentru a-i face pe plac protejatei sale, Silvia Perianu, zisă şi „Vrăbiuţa”, cocoţată de amorez drept şefă la Compartimentul Fonduri Europene din Primăria Tecuci.

„Vrăbiuţa” şi „Pămpălăul”, Destine unite şi în afaceri

Nu ştim exact din ce motive, dar, în 2015, „Vrăbiuţa” şi „Pămpălăul” au fost daţi afară, la pachet, din postura de angajaţi ai Asirom Galaţi. La scurt timp, în iulie 2015, cei doi asiguratori, nepricepându-se decât la tăiat chitanţe, s-au asociat şi au înfiinţat firma Consult Asig HPT, activând sub franciza Destine. În 2015, Hurdubae a încasat de la firmă infima sumă de 627 lei, dovadă că afacerea se târâia de azi pe mâine.

Norocul lui Hurdubae l-a reprezentat alegerile locale din iunie 2016, în urma cărora a fost ales primar al Tecuciului. Destinul lui Hurdubae nu s-a putut despărţi de cel al „Vrăbiuţei”, partenera sa de afaceri fiind cadorisită cu postul de Şef al Compartimentului Fonduri Europene din Primăria Tecuci.

„Păsărică, mută-ţi cuibul şi te du!”

Aflată sub protecţia primarului Hurdubae, „Vrăbiuţa” se zburleşte, face figuri şi istericale şi nu vrea să muncească conform fişei postului. Fiind căzut sub farmecele „Vrăbiuţei”, Pămpălăul a propus Consiliului local să voteze ca o firmă să muncească în locul protejatei. Aşa s-a ajuns ca în şedinţa din 23 februarie a.c., consilierii PSD (fiind majoritari) să aprobe plata a 800 milioane lei pentru ca o firmă să redacteze o banală cerere de finanţare.

Fiindcă Hurdubae nu vrea să mai organizeze conferinţe de presă, ne vedem nevoiţi să îi adresăm pe acest subiect cel puţin două întrebări:

1. Către ce firmă vor fi sifonaţi cei 800 milioane lei?

2. Dacă „Vrăbiuţa” este afonă la realizarea de proiecte pe Fonduri Europene şi nu vrea să muncească, de ce nu o zburătăciţi din cuibul finanţat din bani publici? De ce trebuie să o suportăm şi să o plătim noi pe coţofană?

P.S. Dacă abuzurile guvernării PSD au primit eticheta „Noaptea, CA HOŢII!”, golănelile financiar-amoroase votate de PSD Tecuci pot fi caracterizate de sloganul „Primăvara, CA ÎNDRĂGOSTIŢII!”