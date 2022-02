Ca să devii organizator de jocuri la păcănele, trebuie să pui jos un milion de euro

Trebuie să ai peste 150 de aparate, iar unul costă între 4000 şi 14.000 de euro

Relativ recent, am avut o convorbire de două ore cu Ionuţ Broască, fost consilier juridic la Garda Financiară, iar acum deţinător de PĂCĂNELE amplasate în localuri din comunele mari ale judeţului Galaţi. Asta din cauză că îl făcusem cu o săptămână în urmă proprietarul firmei JAKPOT SRL, şi-l felicitam pentru profitul brut de peste cinci milioane de lei obţinut în 2018! M-a anunţat că proprietarul JAKPOT este Vasilache… Ambilor le prezint scuzele mele!

Revenim la Ionuţ Broască. Omul este un PERSONAJ dostoievskian. Are o memorie fabuloasă, a la Florin Piersic sau a la Vadim Tudor.

Şi, nu în ultimul rând are ce spune: de substanţă, de esenţă, de suflet, de viaţă, de lumesc. Spre finalul dialogului, mi-a spus: „Să nu scrieţi despre mine, vă rog, căci o să afle soţia mea că m-am îmbătat!”.

Păcănelele aduc statului, anual, 780.000.000 de lei!

În România sunt 305 firme cu „cazinouri”, adică organizatoare de jocuri de noroc. În astea şi în baruri există 60.000 de păcănele! Acestea aduc bugetului de stat, anual, 780 de milioane de lei. În alte ţări nu există „taxa pe lăcomie” reglementată prin Ordonanţa 114. Aceasta a dus la majorarea taxei de la 2600 de euro pe an de fiecare „păcănel”, la 3600 de euro. Deci, cu 1000 de euro pe fiecare aparat în plus, în fiecare an.

De aici, dialogul cifrelor seci a început să curgă spre ALTCEVA.

Dar mai întâi să vă spun că firma lui Ionuţ Broască se numeşte Miss Frog (Domnişoara Broască!) SRL Galaţi, a avut 79 de salariaţi, iar acum doar 45. Aparatele sale, circa 40 la număr, sunt amplasate în locaţii din comunele mari şi numai în judeţul Galaţi. Dar trebuie să se ştie că noi suntem albina lucrătoare căci spălăm şi banii adunaţi, întrucât cine îi câştigă uşor, îi dă uşor.

Cu viciul nu se glumeşte!

Aşa că bugetul statului nu-şi poate permite să scoată păcănelele şi alte forme de jocuri de noroc.

În schimb s-au responsabilizat jocurile cu risc maxim şi cu risc limitat, adică din clasa „B” de risc, unde câştigul maxim este de 1.000 de lei noi.

Statul îşi vrea taxa anuală pe aparat, pe care a făcut-o acum 3.600 de euro, anticipat, ca la curve!

Un organizator de jocuri trebuie să pună jos, anticipat, 1.050.000 de euro!

Ca să devii organizator de jocuri trebuie să ai peste 150 de aparate, iar unul costă între 4.000 şi 14.000 de euro, adică o medie de circa 7.000 de euro. Cine se încumetă să devină organizator de jocuri trebuie să aibă şi să pună jos, anticipat, 1.050.000 de euro, apoi să-i curgă câştigurile. Dar aici se adaugă cheltuielile cu agenţii de pază, camerele de supraveghere video, buton de panică, chirii etc.

„Să nu-ţi furi aproapele, zice ecleziastul,” dar STATUL român de când până când îţi va fi vreodată aproapele, se indignează Ionuţ Broască.

Iată, câştigul anual pe aparat, este reglementat, iar potrivit legii este între 95% şi 98%, adică într-o medie de 96%.

Un păcănel aduce un câştig de 4% din ce intră în el, din restul trebuie plătite toate cheltuielile, mai ales cele către stat, care le vrea anticipat. Şi am spus şi de ce!

Sărăcia şi corupţia ţin în viaţă păcănelele

Domnule Broască Ionuţ, credeţi în Dumnezeu?, apuc eu să mai intervin.

Când mă duc la furat, zic Doamne ajută, şi dacă nu m-a prins nimeni, înseamnă că există! Iată, cum mi se întâmplă la Teatru: la Teatru intru un om şi ies alt Om!

Şi ce vină avem noi că oamenii vor să câştige repede, mult şi fără muncă?

Ăsta e Eldorado. Şi nu este cel mai mare viciu. Viciu este lipsa de educaţie şi lipsa informaţiei. Prin ce facem, noi nu minţim.

În 1995, când eram consilier juridic la Garda Financiară şi aveam un Oltcit şi un apartament, vine la mine un coleg care vindea pantofi şi m-a întrebat ce afacere merge în ziua de azi. Şi i-am zis: jocurile de noroc.

Căci jocurile de noroc şi pariurile sunt reglementate din timpul Domniei lui Cuza. Acum sunt sub „cupola” Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc din România (ONJR).

Şi cu toate astea eu nici nu i-am spus maică-mii cu ce mă ocup!

Un poliţist antimafia a jucat 10.000 de euro la păcănele

Deci, vedeţi cum ţine corupţia în viaţă păcănelele? Ca şi sărăcia! Iar eu plătesc dări la stat şi nu numai.

Din 2009 şi până în 2019 am avut peste 1500 de controale, dar nici o sancţiune.

Cum spuneam, la Garda Financiară eram consilier juridic, nu cu atribuţiuni de control.

În 2004 am plecat de aici la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi. Acolo am declanşat un război căci le-am confiscat lui Cicerone Lupu şi lui Petrică Bratu (acum mare proprietar, dar şi primar la Tuluceşti – n.a.), 30 de tone de zahăr.

„Dacă aş fi curvă, aş face sex caritabil, aşa sunt de generos!”

După acest periplu prin ineditul păcănelelor, iată-l şi pe originalul Ionuţ Broască. El este rocker şi are o pensie de doar 1.070 lei. Spune că-l caracterizează normalitatea, câteodată şi ebrietatea!

În 1971 a vândut vinul din gospodărie fără ştirea părinţilor şi şi-a cumpărat un magnetofon „TESLA”.

Am vreo 10 mâţe botezate cu nume legendare. Am fost şi campion la lupte libere. Între 1971 şi 1974 am făcut şcoala profesională MAIA. În 1981 am picat examenul la Facultatea de Drept în Bucureşti din cauză că am dat o interpretare literară Programului PCR! Căci mai scriu şi eu uneori. În anul următor am învăţat buchea cărţii pe de rost, de eram de neoprit. Parcă eram Florin Piersic! Şi aşa am terminat Dreptul la F.F. cu 10 (zece).

Ce să zic?

Dacă aş fi curvă într-o viaţă ulterioară, aş face sex caritabil, aşa sunt de generos şi la cât îmi place să ofer. Am mers la directorul Teatrului Dramatic „Fani Tardini” şi am dat pentru recentul Festival Naţional de Comedie 15.000 de lei. O să merg şi la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila.

…îi adulez pe Nichita Stănescu, pe Dostoievski, dar şi pe Ion Zimbru, care are atâta stuchit la furcă, de nu ştiu unde îl găseşte! În schimb sunt dependent de Nicolae Labiş…

Dar să nu scrieţi despre mine, vă rog, căci o să afle soţia mea că m-am îmbătat!