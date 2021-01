Casa Agronomului a fost devastată

Aflată în administrarea Direcţiei Pentru Agricultură Judeţeană Galaţi, Casa Agronomului, situată la intrarea în Şendreni, a fost devastată, în etape, începând cu luna octombrie 2020. Incendiată din interior, acoperişul clădirii s-a prăbuşit parţial, momentan fiind afectată cam o treime din clădire. Ne-am interesat şi am aflat că acest obiectiv a fost trecut în administrarea DAJ Galaţi prin Hotărârea de Guvern nr. 860 din 16 noiembrie 2016, semnată de prim-ministrul Dacian Julien Cioloş, prin preluare de la Camera Agricolă Judeţeană Galaţi. Conform anexei la respectiva hotărâre de guvern, Casa Agronomului are o clădire în suprafaţă de 671 mp şi un teren în suprafaţă de 8.296 mp, toate acestea fiind evaluate la data preluării la suma de 194.251 lei. Conform site-ului DAJ Galaţi, directorul executiv al instituţiei ce are în administrare acest imobil este dr. ing. Dima Floricel Maricel, de la care aşteptăm o reacţie privind vandalizarea clădirii. Ce am mai aflat din acest site al DAJ Galaţi ar fi faptul că un consilier al instituţiei, Teodoraşcu Ionica, este chiar din Şendreni şi am fi curioşi să aflăm dacă nu cumva chiar acest consilier avea ceva atribuţii în conservarea acestui obiectiv. Este interesant de ştiut cine va răspunde pentru pagubele create clădirii şi cum s-o fi făcut inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2020. O fi acest obiectiv nefolosit în ultimii ani, dar chiar să nu existe o formă de conservare este mai puţin de înţeles. De ani de zile, zic vecinii din localitate, nu a mai trecut nimeni pe la acest obiectiv despre care nimeni din zonă nu ştie al cui este şi ce hram poartă clădirea şi frumoasa curte aferentă. Mai mult, frumoasa livadă, neîngrădită, a devenit un teren numai bun pentru păşunat în ultimii ani.

Vă ţinem la curent cu măsurile ce vor fi luate de conducerea DAJ Galaţi pentru remedierea situaţiei, stabilirea celor responsabilii şi modul de recuperare a prejudiciului.