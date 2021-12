Casa Agronomului este devastată prin hora unor complicităţi

Asta ar putea fi explicaţia pentru ce se întâmplă cu clădirea Casei Agronomului din Şendreni, începând din octombrie 2020, clădire care se află în administrarea Direcţiei Agricole Judeţene Galaţi(DAJ). Despre situaţia acestei frumoase clădiri, ajunsă acum mai mult decât o ruină, şi a terenului aferent, a mai scris în ediţiile 855 din 22 ianuarie 2021, 859 din 18 februarie şi 873 din 28 mai 2021. În ianuarie 2020 am aratat că această clădire, lăsată în ruinare, a fost incendiată din interior, incendiere care a continuat luni la rând, fără ca cineva să se sesizeze şi să anunţe organele abilitate. Nu a fost vorba de un incendiu devastator, ci de unul care a produs o ardere mocnită, care a continuat pe parcursul mai multor luni de zile. La vremea respectivă, conform site-ului Direcţiei Agricole Judeţene Galaţi, directorul executiv al instituţiei, ce are în administrare acest imobil, era dr. ing. Dima Floricel Maricel. Conducerii i-a fost adusă la cunoştinţă incendierea şi distrugerile provocate. Noul director numit în primăvara anului 2021, dr.ing. Ionel Nicula, a luat o primă măsură: a plantat o maşină a instituţiei, cu tot cu şofer, la intrarea în incinta clădirii, în poziţia de paznic de zi. La sfârşitul orelor de program, ca orice bugetar, „paza” obiectivului părăsea postul şi revenea a doua zi, la program cum s-ar zice. Minunea n-a ţinut decât trei zile, paza de zi a obiectivului a încetat, situaţia a rămas la fel: oricine putea intra şi face ce vrea prin clădire. Puteau cei din conducere să blocheze intrarea în clădire şi să încerce astfel stoparea devastării, dar din păcate nu a fost aşa. Situaţia, la această dată, s-a agravat, distrugerea a cuprins întreaga clădire, s-au spart şi uşile din interiorul clădirii, s-a extras materialul lemnos, tocuri uşi, tocuri ferestre, parchet etc.

Atitudinea conducerii DAJ Galaţi este condamnabilă, având în vedere că a abondonat un bun pe care îl are în administrare, şi care este în patrimoniul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, toţi fiind culpabili, căci parcă ar dori să scape de obligaţia întreţinerii acestui obiectiv. Am aflat că primarul comunei Şendreni, jr. Zamfira Burlacu, luând la cunoştiinţă despre această situaţie, a trimis o adresă către DAJ Galaţi, prin care a solicitat să se facă demersuri legale, în vederea preluării în administrare de către primărie a clădirii şi a terenului aferent. Din păcate, până la această dată, conducerea DAJ Galaţi tace ca un incendiu mocnit. Vă ţinem la curent cu acest caz sfidător de distrugere a unui bun al statului, distrugere ce pare a fi un act premeditat.