Hotelul „PERLA” este ATI – ul Staţiunii Balneare Lacu Sărat, Brăila

De ani buni, Staţiunea Balneară Lacu Sărat din judeţul Brăila pare părăsită, paragina, mizeria şi degradarea instaurându-se peste aproape tot ce înseamnă clădiri, asfalt, alei şi pădurea-parc.Comunitatea, primarul şi cei 15 consilieri locali ai comunei Chiscani, de care aparţine staţiunea, se rezumă la a acţiona doar cu gura. Dar despre dezastrul pe care lenea şi nepăsarea lor le-au desăvârşit aici, vom scrie într-o ediţie viitoare.

După ce veţi citi şi vedea textul şi imaginile de faţă, şi le veţi compara cu cele din ediţia viitoare, veţi putea trage singuri o concluzie. De aceia am şi dat titlul acesta articolului. Hotelul „Perla”, cu bază de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă, proprie, chiar este singura Secţie de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) a acestei staţiuni …fără noroc. În loc să strălucească, este asaltată la exterior de câini maidanezi, de bălării din care te aştepţi să-ţi sară cine ştie ce dinozauri în cârcă, de paragini şi de abandon, de o mizerie întinsă uniform. Miercuri, 24 noiembrie 2021, am văzut doi inşi, probabil asistaţi prin Legea 416, care măturau prin parc, fix unde era curat. Adică, în faţa Mănăstirii „Sfântul Pantelimon” şi a Bisericii din lemn, cu acelaşi hram, şi făcută de meşteri maramureşeni.

Dar, să revenim la scopul propus, chit că cel mai greu este să scrii de bine. Veţi constata că merită să citiţi ce reuşesc să facă zilnic şi an de an cei 60 de salariaţi împreună cu tânărul şi şcolitul lor director general, Cristian NICOLAE.

De pe locul 9 din 13, din cadrul TBRCM, am adus Complexul „Perla” în primele trei locuri

Până să apuci să constaţi că directorul Complexului „Perla” este un interlocutor sigur şi precis, numai bun pentru ziariştii comozi, trebuie să îl şi prinzi în biroul din hotelul de trei stele. E clar, omul umblă, se zbate, dezvoltă şi nu-i lasă nici pe cei cu care lucrează să coboare ştacheta, repet, de trei stele. Nu ştiu cum face, cum determină să funcţioneze fiecare rotiţă în acest mecanism întreg. Ochiul meu de soacră chiar nu a văzut nereguli, nervi, lipsă de amabilitate, indiferent de statutul social al persoanelor care vin aici, la Hotel „Perla”, şi de acum 40 de ani. Despre mine pot spune că mă simt aici ca acasă, şi sunt aici doar de vineri, 19 noiembrie. Şi ceva în plus : tratamentul balnear şi de recuperare a sănătăţii. Alţi turişti veniţi la tratament îmi spun că se simt mai bine ca acasă. Şi, pe bune, bucătăria chiar e de patru stele. Se găteşte bine, cu gust ca la mama acasă şi mai este şi abundenţă. Aceştia, nevăzuţii din spatele frontului, dintre acei 60 de salariaţi, ca fochiştii, mecanicii de întreţinere, cameristele, contabilitatea, aprovizionarea, ei sunt cei care ţin cele trei stele ale Complexului „Perla” sus şi continuu.

Cum spuneam în intertitlu, Complexul „Perla” aparţine de o structură naţională, alături de alte 12 hoteluri din ţară, numită Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă SA Bucureşti (TBRCM). Şi acum revenim la dialogul pe care l-am avut cu directorul Complexului „Perla”, Cristian Nicolae.

„Acum fix patru ani şi jumătate, când am venit director aici (în 2017 – n.a.), complexul se situa pe locul 9 din 13, ca performanţe financiare. Acum suntem, iată, între primele 3 locuri din cadrul TBRCM. La această oră, pe primele trei trimestre, prin forţe proprii, adică fără decontarea biletelor de tratament, avem un profit de 10 milioane de lei noi. Cât despre lac, este o legendă chestiunea cu izvoarele secrete cunoscută doar de o singură persoană în viaţă, care la rândul ei o transmite unei alte persoane din familie şi din generaţie în generaţie. Cei de la RA Apele Române spun că este doar un mit. În 1964 lacul a secat complet. Din anul 2017 au fost trei ani de secetă pedologică. Adiă, pânza freatică a scăzut dramatic. În 2019 au făcut foraje şi au constatat că pânza freatică scăzuse la patru metri sub nivelul lacului. Iar lacul are doar două surse de alimentare cu apă: apele provenite din ploi şi zăpezi şi pânza freatică. Revenind la Complexul „Perla”, trebuie să ştie turiştii care doresc să se trateze la noi că avem două restaurante, două terase pentru alimentaţie publică, o plajă proprie de 2.500 de metri pătraţi, unde avem amenajate şase cabine de duş, şase toalete (căte trei pentru femei şi câte trei pentru bărbaţi), apă caldă asigurată prin panouri radiante şi o terasă acoperită cu bloc alimentar închis. Şi cu toate aceste investiţii civilizatorii, am taxat intrarea pe plajă cu doi lei mai puţin decât concurenţa. Şi vă spun, ştiţi căt de mult contează doi lei mai puţin pentru o familie de patru persoane ?! Ei, din toate aceste servicii ne putem permite întreţinerea şi reparaţiile din baza de tratament, din hotel şi terase pe care acum le extindem tot din profiturile proprii, nu din cele ale TBRCM.”

Un profil de manager deştept !

Directorul Cristian NICOLAE este un bărbat bine instruit şi bine educat, drept pentru care nici nu se comportă cu emfaza unui director aflat pe o plantaţie unde muncesc 60 de salariaţi. Nu, el este integrat lor, face corp comun cu ei. Nu l-am zărit, în cele cinci zile de când sunt aici şi până la scrierea acestui articol, încruntat, înnegurat sau nervos. Are doar 40 de ani, nu a apucat concedii în ultimii patru ani, le face aici, unde işi aduce familia şi îşi invită prietenii, este economist în managementul sistemelor de producţie, a făcut facultatea de cinci ani la Braşov, a făcut un master în activitatea de turism de doi ani la Universitatea „Ovidiu” din Constanţa şi are şi un brevet în turism. Ei, iar în condiţii de pandemie, când ai voie să funcţionezi doar cu 70% din capacitate şi mai scoţi şi un profit de peste 10 milioane de lei în trei trimestre, numai prin forţe proprii, chiar că trebuie să îl saluţi pe acest om de la mare distanţă !

Asta în condiţiile în care în anul fiscal 2020, anul debutului pandemiei, cele 13 unităţi hoteliere din cadrul TBRCM au avut o cifră de afaceri de circa 58,8 milioane de lei şi o pirdere de peste 15 milioane de lei (conform Ministerului Finanţelor Publice). Societatea TBRCM a fost înfiinţată în 25 iulie 2003, are în portofoliu 13 unităţi hoteliere cu o capacitate de 3.100 de locuri de cazare şi un total de 638 de salariaţi.

Perla coroanei „Perla”, baza de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă

Cine vrea să profite de calitatea factorului natural, de linişte, de relaxare, de odihnă şi de tratament, nu are decât să aleagă să vină în Staţiunea Balneară Lacu Sărat, comuna Chiscani, judeţul Brăila. De fapt, la finele articolului vă vom oferi şi datele de contact ale Complexului „Perla”.

În baza de tratament o avem ca interlocutor pe asistenta şefă, Dorina Ciupercă. Aici activează pentru sănătatea şi refacerea voastră 17 oameni, din care doi medici şi 15 asistente (asistenţi), toţi specialişti în BFKT (Balneo-Fizio-Kineto-Terapie). Medicii sunt conferenţiar universitar doctor Viorica Lefter şi tânărul Alexandru Stavrică, venit de la Bucureşti.

Asistenta şefă lucrează de şase ani la „Perla”, dar pe funcţie este doar de un an de zile. Răspunderea ei s-a dublat. Acum are nu doar pacienţii, ci şi pe cei 14 asistenţi de activitatea cărora răspunde.

Iată şi lista cu cabinetele şi asistenţii : BAZIN-Camelia Costache, SALĂ de kinetoterapie (gimnastică medicală)-Gabriel Mădăraş şi Cătălina Bratu, CABINET ULTRASUNET-Alexandra Stan şi Florica Frăţilă, CABINET CURENŢI INTERFERENŢIALI-Doiniţa Moisoiu, CABINET MAGNETODIAFLUX ŞI CURENŢI INTERFERENŢIALI-Octavia Kis şi Gabriela Bucur, CABINET UNDE SCURTE-Mariana Bereandă, CABINET BĂI GALAVANICE-Adina Pocora, CABINET MASAJ-Marian Bratu, Sebastian Costin şi Mihai Ene, CABINETE LASER ŞI CABINET PARAFINĂ-Dorina Cipercă, om bun la toate cabinetele, care dă libere, concedii etc. Asistenta şefă îmi mai spune că vin la tratament balnear turişti din judeţele Constanţa, Tulcea, Vrancea, Bacău, Galaţi şi Brăila, baza de tratament, condiţiile de cazare şi masă, precum şi apa lacului fiind hotărâtoare în alegerea celor cu afecţiuni locomotorii şi degenerative.

Vasile Mândru, pacient de când Hotel „Perla” !

Am descoperit un pacient care are patru intervenţii chirurgicale la coloana vertebrală, pentru hernii de disc. Se numeşte Vasile Mândru şi vine în Staţiunea Lacu Sărat, la Complexul „Perla”, din 1987, adică de 35 de ani !

„La începuturi, baza de tratament era amenajată la parterul hotelului, iar bazin pentru kinetoterapie nu exista. De fapt, cand am venit în primii ani, nu exista amenajarea bazei, făceam tratamentul la Hotel „Flora”. Veneam înfofoliţi de acolo până aici la „Perla”. De fiecare dată când plec de aici mă simt bine şi recuperat. Condiţiile sunt excelente. Avem frigidere în camere, plasme TV cu cablu, masă ca la mama acasă, cum se spune, avem cinci proceduri pe zi, personalul este amabil şi bine pregătit, iar asta o spune unul care are o vechime de 35 de ani aici, an de an numai aici. Vara vin la lac, la plaja Complexului „Perla” şi fac împachetări cu nămol şi băi exact după programul afişat pe plajă.”