În Sidex domină nesimţirea, şpaga, mizeria, umilinţa, lipsa minimei igiene şi poluarea

Am intrat, aşa, dintr-o întâmplare (era joi, 31 octombrie), adică să văd ce comunicate aruncă ei pentru presă în mod public, şi nu selectiv, şi am aflat nişte nimicuri, dar usturătoare pentru ei.

Siteul se numeşte ArcelorMittal Galaţi. Şi citim că AMG este cel mai mare combinat siderurgic din România! Şi că a fost cumpărat de LNM Holdings NV în noiembrie (data de 11, adăugăm noi) 2001, de la statul român. Valoarea tranzacţiei a fost de 70 de milioane de dolari. În acelaşi an, Real Madrid îl cumpăra pe Zinedine Zidane cu 75 milioane de dolari! Apoi sunt postate adresa, programul non-stop şi data înfiinţării: 1960. Urmează rubrica „Organizaţia mamă”, ude este scris aşa: Liberty House Group.

După care un şir de 52 de postări pe Google, în cvasimajoritatea lor scrise de către reprezentanţii companiilor româneşti şi străine care vin să încarce produse siderurgice de la Combinatul lor din Galaţi.

Căci LNM Holding NV a scăpat anul acesta de el şi de câteva unităţi siderurgice din Slovenia, Macedonia, Italia şi Belgia, vânzându-le la pachet cu suma de 700.000.000 de euro. Deci nu vom şti niciodată cu cât a fost vândut Combinatul Siderurgic al României, cum nici acum nu ştim dacă LMN Holdings NV a achitat integral suma de 70 milioane de dolari statului român, care a primit la cumpărare un avans de 50 milioane de dolari. Conform târgului dintre Adrian Năstase şi Toni Blayer.

Dar, despre asta am tot consumat tone de hârtie şi zeci de kile de cerneală tipografică din 2001 şi până în zilele noastre.

Şi acum, să trecem în revistă citate întregi sau rezumate ale acestora, postate de către partenerii AMG, în speranţa că noul patronat şi noua conducere îi vor trata uman, dacă nu ca parteneri cale le bagă bani în conturi. (Gelu CIORICI)

„Se spune că stăm şase ore la încărcare, dar am stat şi trei zile”

Cristi Giurca/ O recenzie de acum o lună

„Am încărcat la poarta nord Atlas, paznicii şi cu lucrătoarea sunt fără pic da respect, se cred Dumnezei, vorbesc agramat şi sun total nepotriviţi la acel loc. Solicită bacşiş. Ajungi la ţeavă, la biroul container, dai peste alţi neinstruiţi. Exemplu: Cmr este îndoit la colţ, e ora 14, dau adeverinţă în loc de bulletin, pe care am scos-o din Galaţi, eu fiind din Gorj şi altele.

Nu ai un wc, o chiuvetă, în condiţiile în care stai căte două zile. Drumurile de acces sunt praf, dărâmi camionul.

O mizerie atăt ca locaţie, căt şi cu cei cu care iei contact.

Despre protecţia muncii, doar ştiu să ceară, în timpul încarcării nu respectă nimic. Eu nu le-am dat bani.”

Paul Totpaul/ acum 2 luni

„Dezastru ecologic imens, de când s-au închis Cocseriile. Ei zic că s-au redus cu 50% emisiile de cianuri în atmosferă. Date oficiale nu există încă, însă este un proces pe rol deschis la Palatul de Justiţie, ce va avea primul termen în anul 2020,vis a vis de imensa poluare pe care o produce Combinatul Siderurgic.”

Ruben Robinson Vîrciu/ acum 2 luni

„O experienţă foarte, foarte, foarte proastă!!!

Nu există nici un indicator, eşti tratat cu dispreţ etc…”

Olivia Mocanu/ acum 4 luni

„Deşi cadoul oferit de companie de Ziua Copilului este frumos, sunt uşor dezamagită pentru că nu pot citi continuarea cărţii „Amelia Vom Vamp şi prinţii unicorni”, aceasta fiind singura din seria de trei cărţi oferit.”

Florin Gafita/ acum 7 luni

„Timpii de încărcare sunt foarte mari. Nu se stă mai puţin de 6 ore, se spune (am stat si 3 zile). Cei din hală nu te încarcă până nu dai ciubucuri. O bătaie de joc…”

Marius Maritanu/ acum 9 luni

„Se face bătaie de joc de şoferii care intră şi ies de la ei pe la poarta Nord Atlas. Lipsa de respect faţă de colaboratorii lor.

Recenzie acum şase luni: „O conducere de kkt”

Nony Nony

„Frumos din afară…Greu şi trist dinăuntru…”

Cristian Stan/ acum un an

„Sperăm să mai reziste pe piaţă.”

Sabin Popa/ acum un an

„Un întreg combinat siderurgic făcut cadou străinilor contra şpagă. Un jaf de manual.”

Charles Ray/41 de fotografii/ acum un an

„Cel mai frumos loc, mai ales din depărtare!”

Valentin Severin/ acum 2 ani

„Timpul de încărcare – descărcare cu interval foarte larg. De la o ora minim până la 16 ore. Azi am asteptat 4 ore pentru a afla că nu am marfa de livrare pregatită

Încă mai aştept.”

Costel Costel/ acum 2 ani

„O bătaie de joc la adresa Romaniei, un întreg combinat dat străinilor pe bani de seminţe.”

George M./ acum 3 ani

„Vândut tot la fier vechi din 89 şi până acum!”

Florin Oanca/ acum 3 ani

„O întreprindere de stat vândută străinilor pentru privatizare. A fost transformată în ruină”

Mihai Deleanu: „Se întinde pe aproximativ 9 km pătraţi.”

Kamil Chłap/ acum 11 luni

(Tradus de Google) „Şofer de camioane.

Joi la 6 dimineaţa.

Eram acolo deja de miercuri de la 15.

Joi la 5:45 am mers la birou după ce mi s-a spus să merg la parcare şi nu mi s-a mai spus nimic. De fiecare dată când veneam am fost trimis înapoi la parcare la fiecare 2 ore până la 21:00 !!!

Apoi, din nou la cântar şi din nou 2 ore de aşteptare în faţa holului, unde nu era nicio maşină. Am plecat la ora 1-2.

Trei polonezi erau cu mine şi au păţit la fel. Mi se pare că sunt împotriva polonezilor, pentru că alte maşini intrau şi plecau.

WC-ul din parcare este un toi-toi, în condiţii foarte proaste. Nu există duş sau chiuvetă.

Nu recomand şoferilor de camion.”

(Tradus de Google) „Este foarte frumos, camionul meu intră la 10 dimineaţa. Şi în prezent pleacă la 20,00, deja încărcat. Şi încărcarea în sine a durat doar 0,15 minute. Drept pentru care mulţumesc!”

Ciprian Carcota/ comentariu

(Tradus de Google)„ Acesta este exemplul perfect al modului în care guvernul român batjocoreşte industria românească. Să vă fie ruşine.”

N.R. Vrând să copletez mesajul postat de Kamil Chlap, vineri, 1 noiembrie, ora 11, 10, am constatat că toate postările, inclusiv imaginile, au fost şterse! Oare or fi simţit ceva în urină cei vizaţi?