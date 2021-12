Primarul şi cei 15 consilieri locali ai comunei brăilene Chiscani îşi bat joc de Staţiunea Balneară „Lacu Sărat”

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă apa, imaginându-şi că fac treabă, dar le iese mare !

Da, stimaţi cititori de http://www.impact-est.ro, aceşti aleşi plătiţi din banii voştri pentru a lucra în folosul vostru şi a tot ce înseamnă Unitatea Administrativ Teritorială CHISCANI, judeţul Brăila, vă ignoră, îşi bat joc de voi şi de toţi românii din această regiune a ţării care trag aici ca muştele la zepelin, pentru superbele şi unicele proprietăţi ale lacului sărat şi nămolul lui, care era furnizat în toate hotelurile cu bază de tratament din mult mai celebra şi mai curtata Staţiune Balneară „FELIX”. Şi asta nu doar datorită apelor termale iodate şi bromurate, sau pentru că sunt situate în vestul ţării, unde civilizaţia a pătruns înainte de 1989, ci pentru că în 32 de ani nu a stat pe loc, cum se întâmplă în aceste ţinut al nimănui, atâta timp cât se află sub talpa unor politruci proşti, parşivi, şi leneşi, confiscaţi de interese personale şi de clan.

Viziunea lor se opreşte în bombeul pantofului, până le permite…prostata…cu care găndesc !

Cum, mă, să nu te implici, iar la nevoie să subvenţionezi o serie de cheltuieli, în lunile decembrie, ianuarie, februarie şi martie, cănd nici măcar Complexul „PERLA” nu funcţionează, ale unor firme care ar investi aici pentru o drogherie, o alimentara (alta decăt cea sătească de acum, care, culmea, mai şi practică preţuri de restaurant!), un salon cu manechiură, pedichiură, coafor, frizerie şi tratamente cosmetice cu produse gen „Ana Aslan”, un bancomat etc, chestiuni civilizatorii fireşti pentru o ţară UE. Păi, mă, alde muncă cu gura din Primăria Chiscani, Dumnezeu v-a pus mâna în cap, iar voi aţi chelit ca proştii, în loc să realizaţi că, totuşi, aveţi măcar o mică mină de argint, dacă pe cea de aur aţi ruinat-o cu mizerii, abandon şi bălării. Este în puterea voastră de aleşi şi numiţi să găsiţi soluţii legale, ca deliberativ (consiliul local comunal), prin care să le permiteţi celor din executiv (primar, viceprimar ţi toţi bugetofagii din preajma lor) să poată subvenţiona aceşti agenţi economici, în cele patru luni fără turişti, astfel încât să nu plece după primul an de activitate. Este clar ca vaca ce vă spun, dar vom vedea dacă şi gândiţi, după o eventuală replică la acest articol, sau după un eventual dialog telefonic. Îmi propun să vă sun luni, 29 noiembrie, căci acum mi-aţi stricat şi sâmbăta.

Poate nu chiar toţi, dar majoritatea dintre voi, repet, aleşi sau numiţi, parcă vă temeţi ca nu cumva Staţiunea Lacu Sărat, cu satul arondat comunei Chiscani, să devină vreo enclavă de prosperitate, care să vă întreacă viziunea îngustă cât dunga de la pantaloni, izmenarilor ce sunteţi !

Nu băgaţi placa cu greaua moştenire, căci mizeria care ne sare la beregată, vă aparţine !

Am fotografiat toate clădirile abandonate din 1990. Ele urmau să devină hoteluri cu baze de tratament, cu porţiuni de plajă şi acces la lac, aferente. Nu aţi vrut, nu aţi ştiut, nu aţi putut să mergeţi la Guvern, care prin ministerele de resort vi le puteau aloca, cu tot cu fondurile necesare, poate chiar prin proiecte europene, să le definitivaţi, să le utilaţi şi să le aduceţi în circuitul turistic balnear printr-o societate pe acţiuni, cu acţionar unic (virgulă !) Consiliul Local. Aşa aţi fi aflat şi voi că cea mai mare aglomerare urbană, după Bucureşti, este binomul urban Brăila-Galaţi. Dar cum sunteţi atârnaţi de banul public, la ce bun să mai şi gândiţi ?!

Măacar ptiviţi mulţimea de fotografii care însoţeşte acest text, că poate realizaţi ce NIMIC aţi făcut din ce v-a dat Dumnezeu, păcătoşilor. Accesul în lac este precar, cu balustrade şi ţăruşi putreziţi, cu mari corpuri din beton armat abandonate la marginea lacului, margine care pe o adâncime de 4-5 metri în interiorul lacului, este mâlită, plină de peturi şi alte mizerii nemuritoare, de mătasea broaştei, de pâcle de uleiuri, încât un corp uman s-ar dezintegra dacă ar trece prin această zonă care străjuieşte ca o otravă definitivă şi decisivă tot malul lacului dinspre staţiune şi până la capătul lui. Daţi, mă, un ochi de aproape, pe malul celălalt, unde Arhiepiscopia „Dunării de Jos” din Galaţi a amenajat dintr-un fost motel cu restaurant ale cooperaţiei, ambele nişte rapănuri, o adevarată oază turistică balneară, de 3-4 stele, fie ea dor cu circuit popesc. Dar e un model, ca să nu cumva să mâncaţi rahat cum că nu se poate face…

Unde sunt cele 10 milioane de lei din PNDL, din care 3,9 milioane pentru staţiune ?

În anul de greaţă 2017, presa locală consemna, citându-l pe fostul actual primar, economist Costică Cojea-Busuic, că Primăria Chiscani a primit de la Guvern, prin Planul Naţional pentru Dezvoltare Locală, suma de 10 milioane de lei noi. Ne Costică se izmenea atunci, tot public, cum că din acea sumă trei milioane de lei noi vor fi alocaţi Staţiunii Balneare Lacu Sărat. Mai muncea el atunci, ca şi acum, cu gura, că acei bani vor fi alocaţi amenajarii profesionale a zonei împadurite din staţiune, urmând să fie angajată o firmă specializată in amenajari peisagistice. Mai mult, parcarea de 200 de locuri, o şandrama ruginită, făcută prin anii 1980, urma să fie extinsă până la capacitatea de 500 de locuri. Pasul următor era interzicerea accesului auto în staţiune, cu excepţia maşinilor de marfă. Iar noi adăugăm acestei prea îndepărtate perspective, următorul amendament: să fie permis şi accesul auto în care se află bolnavii cu afecţiuni locomotorii, până îşi descarcă bagajele la hotelul în care sunt cazaţi, după care să îşi ducă maşina în parcarea de 500 de locuri, deocamdată existentă doar în minciunile voastre politice. Şi mai cuvânta nea Costică primarul, că bagă şi primăria (tot din 2017) 900.000 de lei pentru reabilitarea iluminatului. Desigur, le-a ieşit un mare canci, iar banii au fost deturnaţi şi risipiţi unde parandarătul este sigur, anticipat şi fără zecimale ! Daaa, şi asfaltarea întregii staţiuni a fost făcută tot cu gura, iar dacă mai staţi mult cu măinile în slip, băi politrucilor cumunali, parcă văd că prin nesimţire o să asfaltaţi, mai degrabă, lacul cu cea mai mare concentraţie de sare şi de iod din România !

Şărpăria numită scenă, din burikul staţiunii

Aflu că la kilometrul zero al staţiunii, unde este sensul giratoriu, cândva era o fântână arteziană, necesară ca un gheizer ăn Sahara, căci verile sunt aici ca un pârjol, de ţi se pare că inspiri flăcări pe nas. Nişte alţi pesedişti, de data asta municipali, căci la un moment dat staţiunea aparţinea de municipiul Brăila, au ras arteziana şi au acoperit marele colector al apei cu o vastă scenă din dulapi de lemn. Că cică când este zilele muncipiului Brăila, să fie amploare politică de mititei, fum, bere, manele ca dansuri populare, adică un loc de pe care să se producă politrucii către populime. Numai că acum, prin zecile de dulapi mangliţi, săriţi din cuie şi de pe riglele-suport, patrund apele pluviale şi din zăpezi, este plin de peturi, sticle, cartoane, doze de suc şi de bere, ambalaje de celofan, încăt acolo fermentează o zoaie, adică un mediu natural pentru dezvoltare unei vaste infecţii urmată de molime, de ţânţârime care îţi ia felia din mână, dacă te apuci să mănânci la una dintre cele două terase care încadrează vaxul acesta de sens giratoriu.

Joi şi vineri, de parcă cei vizaţi au simţit ceva în urină cu ce va urma (da, ştiu, am întrebat diferse persoane cand fotografiam, inlusiv salariţi la patroni obedienţi politic, aşa că s-a dus vestea), a acţionat o echipă cu odrujbă care a toaletat copacii doar de pe o alee principală, aşa, cât să sporească vizibilitatea unui restaurant dotat cu terasă şi cu alimentară sătească. Tot joi, 25 noiembrie, doi inşi, probabil beneficiari ai venitului minim garantat, scărchinau chetrele dimprejurul bisericii din lemn şi de pe aleea paralelă cu gardul mănăstirii. Adică fix pe unde este mereu curat, că cele opt maici de aici, nu au terenuri agricole sau alte proprietăţi.

Pentru a pune punctul pe jâul oprobiului public, vom publica şi lista cu cei 15 consilieri îmbrobodiţi din fire, sau doar prin obedienţa interesolor personale şi de găşti. Iar luni, 29 noiembrie, îl vom apela telefonic pe primarul comunei Chiscani, denumire neaoş moldovenească.

Consiliul local al comunei Chiscani are urmatoarea componență:

Primar – COJEA BUSUIOC COSTICA

Viceprimar – POSPAI GEANINA

Consilieri:

MUNTEANU NICOLAE

BOGDAN RELU

BRATOSIN IONEL

DRAGOMIR RODICA

CRACIUN ION

GORGAN COSTICA

MANOLE COSTICA

MANEA FANEL

MAI-MIHAI IULIAN

MAZALU ANGHELUTA

DRAGOMIR RODICA

RADU VASILICA

TIRCAVU MARCEL

IVAN IONEL

DINCA STEFAN

Acum, dacă tot i-am inventariat, să le facem publice şi lefurile de stat la stat

Sigur că lefurile acestor bugetofagi sunt impozabile. Dar, dacă şi locuieşi în comună sau în satele aparţinătoare, veniturile sunt mai mult decât decente. Rămâne misterul cu norma de 15 consilieri locali comunali la o populaţie de 3.665 de locuitori. Asta în acte, şi după un recensământ străvechi. De pildă, municipiul Galaţi, reşedinţă de judeţ, cu peste 300.000 de lpcuitori, are 27 de consilieri locali. Faceţi singuri raportul şi veţi afla câţi băgători de seamă sunt atârnaţi de această unitate administrativ-teritorială bugetată din bani publici. În anul 2021, veniturile totale ale comunei au fost puţin peste 21,53 de milioane de lei.

De pe 29 noiembrie şi până pe 1 decembrie p.m. am tot apelat telefonul lor fix şi oficial, pentru a-i cere primarului Costică Cojea Busuioc un punct de vedere legat de promisiunile de reanimare a Staţiunii Balneare „Lacu Sărat”. Asta ca să nu se mai facă de rahat în toată Românica, prin turiştii care vin aici la recuperare a capacităţii de muncă.

Deci, primarul are o leafă impozabilă de 10.400 de lei noi, brut. Viceprimăriţa Gina Pospai are doar 8.320 de lei. Secretarul general comunal, Enache Marcela, are fix 8.320 de lei, aşa, ca viceprimarul. Cei 15 consilieri locali comunali au 10% din leafa primarului, adică doar căte 1.040 de lei pentru că ridică mâna de câteva ori pe lună, de parcă le-ar curge sânge din nas !

Dar distracţia mare este cu poliţienii locali. Aştia au lefuri pentru că ştiu unde lucrează, între 4.638 de lei noi, impozabili, ca debutanţi, şi 6.240 de lei. Iar ca bomboană pe colivă, au şi normă de hrană de 32 de lei pe zi. Cel mai mic salariu din Primăria Chiscani îl au paznicii: un fleac de 3.016 lei, plus 25% din salariu, ca spor de noapte.

Partea proastă este că toată această ceată bugetofagă habar nu are că din comuna Chiscani face parte şi satul Lacu Sărat. Adică o entitate cu statut de staţiune balneară, care este chiar cloşca cu pui de aur pentru veniturile comunei.

Despre afacerea celor pe care i-am inventariat în insectar cu SC Eldomir Impex SRL, despre concesionarea celor 13.000 de metri pătraţi, pe 49 de ani, în staţiune, cu acces la plajă şi la lac, despre dosarul uşor „rătăcit” de către procurori, vom scrie după ce vom reuşi să îi contactăm pe primar şi pe patronul Vasile Dogărescu.