Pentru persoanele trecute de 50 de ani, adică de vârsta a doua şi a treia, staţiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru e locul ideal. Şi revin: mai ales pentru cei din judeţele apropiate: Galaţi şi Brăila, căci este cel mai apropiat loc pentru a fugi de praf, căldură-caniculă şi zgomot.

Căci, nu întâmplător, marele industriaş – petrolist Monteoru şi-a amenajat aici un conac şi un cazino, unde se refugia protipendada bucureşteană. Dar acestea sunt chestiuni pe care le puteţi documenta şi singuri.

În ediţia de faţă noi vom pune accentul pe Hotelul „Ceres” şi pe mâna de oameni care deservesc totul: cazarea, tratamentul, masa, terasa şi ştrandul acoperit şi închis, încât se poate sta în piscină, pentru balneo-kineto-terapie şi când plouă sau e rece afară.

Perla Ceres: baza de tratament

Odată descins aici, anul trecut, pentru tratament (se întâmpla anul trecut la finele lui iulie – începutul lui august), am avut prilejul să ştiu cam totul din „interior”. Hotelul este de categoria două stele, dar vă garantez că baza de tratament şi masa se duc spre trei-patru stele. Sigur, sunt şi camere amenajate la 3 stele, adică cu aer condiţionat şi cu mini-frigider, contra cost. Iar eu am frecventat, din 1978 şi până în zilele noastre, cam toate staţiunile balneo-climaterice din România, unde sunt tratate afecţiunile reumatismale, locomotorii şi de recuperare post-traumatică. Aici totul ţine şi de organizare şi de amabilitatea personalului şi de faptul că nu te simţi…furat. Sigur, meritul este al celor de la recepţie, al personalului medical, al asistentelor din baza de tratament şi mai ales al profesorilor de gimnastică medicală. Toţi formează o echipă sudată în jurul discretului director de complex, Sorin CONDRACHE. Pe surse am aflat că a fost cândva comisar la Garda Financiară Buzău!

Complexul de cazare, tratament şi alimentaţie publică aparţine de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Deci, aici, în cvasimajoritate se vine cu bilet de tratament prin Casele Judeţene de Pensii şi alte Asigurări Sociale.

Dar, revin la baza de tratament. Vă garantez că totul era nou-nouţ, anul trecut.

De la amabilitate, până la dotările de ultimă oră şi la procedurile de care beneficiază cei cu afecţiuni cronice degerative. Nu uitaţi, programarea din fişa de tratament se respectă de-ţi poţi fixa ceasul!

Ponturi pentru cei ce vin aici

Am uitat să vă spun că pe directorul Complexului, Sorin CONDRACHE, am reuşit să-l văd la sosire şi, a doua oară, întâmplător, în drum spre restaurant.

Este un bărbat discret, aşezat, calm şi nu agitat ca un extinctor descărcat. De aia şi funcţionează bine totul aici, de aia şi reuşeşte să deservească numai cu trei bucătari şi trei ospătari pe toţi turiştii cazaţi în Hotelul „Ceres”.

Mai mult, alimentele care sunt servite pe terasa hotelului, sunt gătite tot aici.

Şi vă garantez, toate sunt excelente şi au gust „ca la mama acasă”. A, fiindcă veni vorba de terasă. Aceasta se închide ca servire în jurul orelor 18-19.00, parcă.

Ea rămâne la dispoziţia voastră, a celor veniţi la tratament, începând cu acea oră.

Aşa că vă puteţi apuca de un şpriţ uşor de vară (adus de acasă sau cumpărat de la domnul MUR) şi să ocupaţi terasa pentru a încinge partide de şah, table, whist sau rentz. Vă puteţi lua şi palete de ping-pong şi mingi, căci în excelentul parc situat vizavi- în diagonală cu Ceres- există şi o masă pentru acest sport, cu acces gratuit. Cum acces gratuit aveţi la toată aparatura de fitness existentă în acest parc perfect întreţinut.

Veţi găsi de cumpărat fructe şi legume pe care le aduc localnicii, toate la preţuri rezonabile. Dar mai ales mure.

Căci dincolo de Izvorul nr. 6, din care trebuie să beţi un pahar înainte cu 30 de minute de fiecare masă, şi care este situat vizavi de restaurantul aflat la o sută de metri de hotel, este o plantaţie de mure. Domnul Mur, cum l-am botezat eu pe bătrânul proprietar, vine cu caserolele cu mure la vânzare în parcarea restaurantului hotelului Ceres, unde vin şi cei cu fructe şi legume.

De final

Prin amabilitatea directorului Complexului „Ceres”, Sorin CONDRACHE, am avut liniştea necesară de a-mi lucra cea de-a treia carte de versuri, intitulată „maculator”. A, vedeţi că intrarea la ştandul pentru tratament, din incinta Complexului „Ceres” este 25 de lei pe zi. Cine vrea să înoate, n-are decât să meargă la piscina olimpică din vale, unde intrarea este 10 lei fără şezlong. Adică ajungi la 20 de lei + umbrela… te duci tot în 25 lei. Pe când aici ai asigurat şi sezlong şi umbrelă şi măsuţa aşezată între şezlonguri.

Acum una pentru domnul CONDRACHE: faceţi, domnule, demersuri pe lângă Ministerul Muncii să cumpere de la proprietari acel teren din stânga hotelului, care este o paragină plină de bălării ce se întinde până la Izvorul nr. 6. Aici este loc de făcut investiţii, extinderi etc. Dar aveţi mai multă expertiză în materie, aşa că tac.

Nu înainte de a remarca solidaritatea personalului de aici. Iată ce face acesta: între 14-15 decembrie şi 14-15 ianuarie, când complexul este închis, toţi salariaţii sunt egali şi participă la curăţenia generală.

Cu bine tuturor şi poate ne vedem curând sau la anul şi la mulţi ani tuturor: de la bucătari, ospătari, cameriste, infirmiere, asistente, recepţionere, profesori de gimnastică, medici, economişti, până la director. Şi mai sus !