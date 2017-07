A trecut un an, mai sunt doi, următorul nu se pune…

Da, oameni buni, a trecut un an de la alegeri, ca vântul şi gândul, un an din viaţa noastră, care ne obligă să tragem linie şi să vedem ce s-a întâmplat. În fapt, la Galaţi, nimic semnificativ, demn de băgat în seamă, cu excepţia vizitelor unor ambasadori, a unor acţiuni concertate ale autorităţilor în special ale Consiliului Judeţean cu reprezentanţii mediului de afaceri, ale căror rezultate se vor vedea sigur în timp. Zeci de responsabili ai oficiilor internaţionale româneşti pentru export şi promovare a economicului, Comisia Europeană, Preşedintele Băncii Europene pentru Investiţii şi tot aşa, nebun să fii şi tot nu poţi nega efortul. După ştiinţa noastră se scriu şi se depun în draci zeci de proiecte pe diverse domenii pentru atragerea de fonduri europene în a dezvolta judeţul. Să dea Dumnezeu ca acestea chiar să fie aprobate. Ca o caracteristică aparte ce e vizibilă şi din satelit, e diferenţă între judeţ şi municipiu în funcţionare, în amprentarea instituţiilor prin actul de management. Pe de o parte la judeţ se vede rigoare, disciplină, ordine, viziune, predictibilitate, efort, pe cealaltă parte, la Primărie, e haos, lipsă de strategie, de responsabilitate, un stil pompieristic şi mult amatorism.

Să dăm şi cu argumente

În primul rând, oraşul nu arată deloc mai bine decât acum un an, doi sau trei, mizeria e aceeaşi, o curăţenie ca o spoială, bălării cât casa, străzile pline de gropi, fără măcar celebrele „plombări” ale asfaltului. Ruşinea Mehid de pe Coşbuc e emblema neputinţei, transportul în comun al lui madame Genica e ca pe vremea lui „Ceaşcă”, investiţii canci. Ne pare rău, domnule Primar, dar a trecut un an de zile pe care ni l-am asumat în a nu scrie nimic de rău, ca un semn de îngăduinţă, nu de pupincurism ca a multor ziarizde, dar gata,, „la dolce farniente” s-a încheiat. Menirea noastră, a lucrătorilor cu pixul este să fim în opoziţie (că opoziţie politică în Galaţi nu există) să ne suflecăm mânecile şi să scriem de zor.

Uite, noi, cu tot creditul acordat tinereţii şi ambiţiilor generaţiei ca atare, începem să avem serioase rezerve cu privire la maturitatea în gândire, în acţiune, în conducere a celor din Republicuţa Galaţi. Ori noi spunem că Primarul trebuie să fie Primar, adică cu ţinută, să inspire respect, să fie serios, să aibă atitudinea unei personalităţi de seamă. Din nefericire Ionuţ „al nostru” se trage de brăcinari cu diverşi, e mereu iritat, un pic mai mult arogant, jigneşte, e atotştiutor şi cunoscător, e coleric mai nou, credem că pe fond de stres şi oboseală şi toate cele ce derivă din funcţia de Primar, căci pe un ton virulent şi fără replică pune pe toată lumea „la colţ”. Adevărul e că în Primăria lui Ionuţ e haos, nu ştie stânga de dreapta, nu e coordonare, fiecare e şef în pătrăţica lui, nu se comunică, nu se pun de acord, e o birocraţie înfiorătoare, lipsă de responsabilitate şi profesionalism, acoperite cu zeci de semnături şi teancuri de hârtii.

Organigrama Primăriei e stufoasă, încărcată, nearticulată, iar oamenii, resursa umană e un dezastru, împănată cu neamuri, sinecuri de partid, amantlâcuri, apăraţi în bună parte de o lege strâmbă, cea a „funcţionarului public”. Directorii de structuri sunt o catastrofă în bună parte, atât în Primărie cât şi la cele aparţinătoare de acesta. Ce poţi să spui de Voicilă, de Gurzu Maricel (clientul nostru) avansat pe funcţie din omul-lider de sindicat şi responsabil în bună parte de tot procesul retrocedărilor post-decembriste de aiurea. Şi ca să mergem în această notă a exemplelor de la Florin Pîslaru (sîc) la ADP-ul local au fost doar nişte panarame. Ce are Bogdan Ardean cu ADP-ul?, e ca şi cum ai folosi celebra sintagmă „ce are sula cu Prefectura?” . Uitaţi-vă în oraş şi vă apucă plânsul.

Ai văzut că nu poţi conduce cu altfel de oameni

Păi, măi, domnule Primar, dumneata cu oameni ca aceştia vrei să conduci oraşul? Sunteţi doi băieţi tineri, necopţi suficient, unul Primar şi altul City Manager, nu aveţi bre, boaşe, încă, nici măcar mare experienţă de viaţă, luaţi-vă nişte „bătrâni” pe lângă voi. În America cei mai respectaţi şi apreciaţi, cei puşi pe funcţii, în justiţie, în administraţie, în politică sunt cei cu peste 60-65 de ani, ÎNŢELEPŢII, care la noi sunt aruncaţi pe nedrept în groapa uitării. Să mai vorbim de Calorgal, sau de…, mai bine ne oprim aici. Poate că ar trebui să ne referim la un an de zile şi la consilierii judeţeni sau locali, la contribuţia lor, numai că aici din punctul nostru de vedere lucrurile sunt foarte clare. Niciodată ăştia nu au fost atât de slabi, de nimeni, de no name ca în acest mandat. În fapt o mare amorfă, nişte marionete, fără personalitate, în bună parte din cauza lor, dar şi a unor legi strâmbe care-i leagă de mogulii atotputernici ai partidelor şi care prin retragerea sprijinului politic duce la eliminarea acestora. În fapt, o mare porcărie, a unei democraţii de tip dâmboviţean. Colegul de redacţie căruia îi cer părerea pe ceea ce am scris, după ce citeşte, îmi spune să zic ceva şi de Opoziţie, după un an de zile. Apropos! care OPOZIŢIE? Cine o mai întruchipează la Galaţi? care sunt liderii, care sunt vectorii în a-şi asuma rolul opoziţiei? NIMENI!!! O tragedie mai mare pentru democraţie, pe plan local, pentru gălăţeni, nici nu poate exista.