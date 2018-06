Arhitecţii Galaţiului dau în gropi

Vrem să tragem un semnal de alarmă pentru autorităţi, pentru orice gălăţean responsabil, către anemica societate civilă, către conducătorii de instituţii ale STATUTULUI ce au atribuţii faţă de populimea gălăţeană votantă şi ruptă în cur! Se ştie şi s-a mai publicat atât la noi în „gazetă”, dar şi la alţii, la „centru”, la televiziunile naţionale etc, despre problemele majore legate de stabilitatea Falezei Dunării, cea superioară, care se deplasează spre Dunăre, care „plesneşte” pe falii adânci şi lungi, cea care fierbe în adâncuri şi care, aşa cum relata cineva, dacă în toiul nopţii, când se aşterne liniştea peste oraş, te apropii cu urechea de sol, te îngrozeşti şi o iei la fugă datorită zgomotelor sinistre din măruntaiele pământului. S-a făcut olecuţică de vâlvă şi cam atât, nişte declaraţii ale mai-marilor zilei, promisiuni de accesare a fondurilor europene, începerea unor lucrări de consolidare, după care s-a aşternut liniştea şi uitarea. De vreo două luni au început nişte forări pe Faleză, ca să se mai afle dacă o iau la vale blocurile şi construcţiile, dacă mai ţin malurile. Foarte bine, se mişcă ceva, dar anemic rău de tot şi foarte lent.

Acum, toată lumea ştie că povestea a început când s-a dat drumul de aiurea la a se construi pe Faleză, acolo unde sarcina greutăţii pe arealul de suprafaţă a devenit de nesuportat pentru condiţiile de sol, cele geologice şi de rezistenţă. Dar cu toate că NU ERA VOIE să se construiască nimic, cu sprijinul autorităţilor corupte şi nepricepute, iresponsabile şi lacome, s-au construit în draci blocuri grele, înalte, adevărate cazemate, mii de tone de ciment şi fier beton, chiar şi o biserică, vile şi altele. Fiindu-le ţărâna uşoară, regretaţii şi eminenţii ingineri „în pământuri şi rezistenţă”, Coşovliu Octavian şi Bălan Margareta au arătat negru pe alb, pe studii, pe ştiinţă, pe experienţă că nu se poate construi, dar în zadar. Golanii şi tâlharii de tip nou, şmecherii cu gulere albe, noua mafie a Galaţiului, au trecut la treabă şi au desăvârşit dezastrul actual cu largul concurs al arhitecţilor, corupţi şi ei la rândul lor, vânduţi pe un pumn de arginţi.

Ca să vedeţi cât de mare este corupţia, incompetenţa, PROSTIA celor de la URBANISM, a arhitecţilor şefi, a şefilor din Primărie, e musai să aflaţi că de la scandalul mediatizat cu Faleza, de la aprobarea Planului Urbanistic General, de când întreaga opinie publică din România a aflat despre problemele legate de Faleză, autorităţile au mai dat aprobări de construire pe acest loc. Astfel, în Ţiglina lângă Grădina Botanică s-au mai ridicat nişte blocuri, pe Armata Poporului, alte bazaconii de construcţii, iar în timp ce blocul ATENA cică are probleme cu crăpăturile şi rupturile, se pune de un nou bloc cu şase etaje lângă acesta, acuma, cald, în stadiu de proiectare şi avize.

Şi să nu uităm şi de „celebra” parcare supraetajată din zona Ancora, pe Faleză, ce arată ca un mastodont din beton de mii şi mii de tone, cu aceleaşi posibilităţi numerice de parcare a autoturismelor ca în cazul în care s-ar fi amenajat o parcare la nivelul solului, pe orizontală în zona cu pricina. Deci, o căruţă de bani cheltuiţi din bugetul cârpit al oraşului, nu tu grijă că Faleza nu mai poate „duce” şi într-o noapte sau într-o zi, o să o ia la vale cu tot cu construcţii şi oameni. Doamne fereşte!

Dar ce să mai spunem de blocurile de la Plase Pescăreşti, de pe strada Română ce duce la Faleză, de pe strada Brîncoveanu (vizavi de Apă Canal)!?!

Ce ne uimeşte este PROSTIA, reaua credinţă a autorităţilor care au fost şi a celor care sunt în prezent, apatia populaţiei care nu dă cu ei de pământ, inerţia şi nepăsarea instituţiilor STATULUI ROMÂN.

Alo! Domnule Arhitect Şef, treziţi-vă! pentru că noi ne-am pus mari speranţe în dumneavoastră!

Alo, domnule Primar! Vă satisface o legislatură? Nu vă stricaţi imaginea şi încercaţi să intraţi în istoria Galaţiului sub lauri şi nu sub spini, scaieţi şi în rahat!