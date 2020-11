Aroganţele şi sfidările Primăriei gălăţene

Apoi, noi tot am mai scris şi tot am zis, doar, doar o ajunge la urechile cui trebuie, şi să se întâmple ceva, să se ia nişte măsuri, dar degeaba „câine surd la vânătoare”. Însă nici noi nu ne lăsăm şi iar îi apucăm de gâlci pe vremelnicii politruci, ce s-au împăunat cu bagajele lor de incultură, de suficienţă şi râgâială porcină în majoritatea birourilor din stabilimentul de pe Domnească. Am primit de câteva luni încoace, la redacţie, mai multe sesizări, ale celor mai năpăstuiţi semeni ai noştri, de la cei care au încadrare de handicap. Aici intră cei cu boli terminale, cei ce nu se pot deplasa, cei cu infirmităţi grave, într-un cuvânt, cei care fără un însoţitor nu se pot descurca. Aceşti amărâţi, bătuţi de soartă, trecuţi prin „n” comisii, printr-o mulţime de examinări, de filtre medicale, sociale, care îi aduc în pragul disperării până când individul însuşi nu-şi mai doreşte să trăiască, primesc prin lege nişte ajutoare băneşti. Fără aceste ajutoare, în majoritatea cazurilor am consemna imposibilitatea supravieţuirii în mod garantat. Ce reclamă aceşti oameni, aceşti concitadini ai noştri, aceşti semeni cu drept de viaţă de la Dumnezeu, pe care comunitatea trebuie să-i ocrotească prin instituţiile sale?! Reclamă că aceste drepturi ce vin de la Primărie, vin cu întârziere, iar nevoile lor de plată şi supravieţuire, nu au timp să aştepte, că sunt multe şi la termen, că o lungesc cât pot şi ei, inclusiv cu ajutorul celor apropiaţi, dar este GREU. Iar, noi în atare condiţii, nu avem ce face şi sărim la gâtul celor care apasă pe butoane în Primărie, spunându-le că dacă nu-i doare, interesează, înţeleg pe handicapaţi, o să le turnăm în cap nişte găleţi cu căcat, de o să pută până la alegerile viitoare. Adică, voi, măi îmbuibaţilor, măi bugetari neperformanţi, care tăiaţi frunze la câini, voi ăştia fără număr la o Primărie ca a noastră, voi ăştia angajaţi în majoritate pe pile, cu concursuri sută la sută trucate, voi vă luaţi salariile barosane, la timp, am înţeles după ce ne-am documentat. Cică se primesc lefurile în mod necondiţionat, chiar pe telemunca nemuncii în patul de acasă sau în birourile ticsite cu guşteri vopsiţi în culorile de partid, bazaţi pe loialitate, periaj, limbi şi încrengături tip FAMIGLIA.

Citeam şi noi undeva, pe net, nişte studii realizate de instituţii abilitate ale STATULUI care spun că diferenţa dintre salariile voastre şi cele din privat sunt în plus, pentru voi, între 67% – chiar până la 140%.

Băi, voi aţi înnebunit credem, după ce luaţi atâta bănet din banul nostru, al plătitorilor de taxe şi impozite, nu cum acreditaţi voi greşit „banul public”, ca să mascaţi, manipulaţi şi induce în eroare restul poporului „rupt în cur”.

Auzi, madame director Câmpeanu şi alde alţii cu finanţele din Primărie, să vă intre bine-n căpăţână, ca prima plată sigură, indiscutabilă să fie pentru amărâţii ăştia şi nimic altceva. Nu de alta, dar o să ne puneţi să ne suflecăm mânecile şi o să vă căutăm şi „de ouă” să vedem noi şi tot cititorul ce averi acumulate prin munca la stat aveţi voi sau câţi bani se aruncă aiurea pe diverse matrapazlâcuri şi fantasmagorii ale edililor.

Şi nu putem să încheiem prezentul articol fără să vă atenţionăm, măi gherţoşilor, măi ăştia cu imaginea Primăriei, că este o mare ruşine, o mare nedreptate, o sfidare fără margini, ca în plină zi, la vedere, atât la Primărie, cât şi la Consiliul Judeţean, la prânz să aterizeze dubiţele firmelor de catering care la comandă îi ejectează pe băieţii tineri cu lăzile şi cutiile pline de mâncare, pentru leneşul purceluş de funcţionar public, ce aşteaptă păpica, totul în dispreţul cetăţenilor trecători sau care aşteaptă cu căciula în mână la porţile voastre. Huo!