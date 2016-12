Bătaie de joc sau Vai de mama voastră

Sâmbăta trecută, la Teatrul Muzical „Nae Leonard” a avut loc mult așteptatul moment de premiere a gălățenilor cei mai buni de peste AN, a elevilor şi studenților, a cadrelor didactice, a sportivilor, a societăților comerciale. Noi, cei de la „gazetă”, am fost prezenți şi ne-am apucat cu mâinile de cap când am asistat la ceea ce se anunța o mare sărbătoare, un mare eveniment închinat celor mai de vază cetățeni gălățeni. În primul rând data fixată a fost de aiurea, adică sâmbăta la ora 17.00, iar organizarea praf şi pulbere. Pe surse am aflat că cei de la teatru au luat la cunoștință despre implicare şi toate cele doar cu o zi înainte, așa că improvizația s-a văzut de la o poștă, iar lipsa celor din conducere în frunte cu directorul a fost ca o neimplicare fățișă în evenimentul din casa lor. Prezentatorul sau „moderatorul” a fost angajatul Paul Buţă, relicvă a „Cântării României” ancorat în glume cu „fătuci ce au picioare lungi”, nesărate, neadecvate şi de tot plânsul într-o ceremonie ce s-a vrut a fi cu ștaif şi distincție aparte. Asistența asigurată de Primărie, aproape inexistentă, cam câți premiați atâția spectatori, restul scaune goale într-o atmosferă dezolantă. Pe scenă, cei care au înmânat distincțiile au fost cei doi viceprimari şi câțiva consilieri, unii fără costum şi obligatoria cravată, lucru de neacceptat în lumea civilizată şi educată (se aude, domnule Picu?!!). Totul a decurs pe repede înainte pentru că la ora 18.00 începea un spectacol cu „bilete” care îl avea invitat pe Mihai Trăistariu, la care, bineînțeles, că au putut rămâne şi premiații. Şi, uite așa sala s-a mai umplut până la jumătate din capacitate, prin amestecarea celor care erau, cu cei care au năvălit, într-o sincronizare demnă de cartea recordurilor. Gata, ura şi la gară! Cam ăsta a fost MARELE EVENIMENT după alegeri, a cărui concluzie halucinantă este că autoritățile locale au început să aibă o atitudine de acest gen, adică „li se rupe”, aroganță, nepăsare, jemanfișism. De fapt, la asta ne putem aștepta în următorii patru ani?!? Foarte probabil. Măi, Primare Pucheanu, ni s-a comunicat la microfon că erai plecat din ţară. Păi de ce ai mai planificat minunea? Da, ăștia cu mai multă experiență, alde Zamfir, Buceag de ce s-au dat la fund şi au lăsat pe copchiii aceștia neînțărcați, fuduli şi cu capul sec, să-şi bată joc?

Băi, alde concepuţi în politică şi administrație la şapte luni, vă reamintim că instituirea acordării Titlului „Premiul municipiului Galați” şi a calității de mare cinste precum „Cetățean de onoare”, iniţiate şi aprobate în Consiliul Local cu mult timp în urmă, s-a vrut a fi un moment de culme, de recunoaștere şi cinstire a celor mai buni din Republicuţa Galați. De altfel, nu suntem singurii şi buricul țării, pentru că mai în toate reședințele de județ are loc un astfel de eveniment.

Măi, beizadelelor de conducători politici penali, eterni şi de rahat, care au îngropat orașul Galați, o astfel de manifestare se desfășura în perioada Sfintelor Sărbători şi a Serbărilor Galațiului, cu caracter religios şi laic, organizate în cinstea Sfântului Andrei, ocrotitorul spiritual al cetății. Manifestarea avea grandoare, era cea mai TARE de peste an, avea „sclipici”, fiind așteptată de toată suflarea târgului. Pe scenă era, în mod obligatoriu, Înalt P.S. CASIAN şi PRIMARUL orașului, în sala arhiplină, tot high-life-ul de rigoare, de la Primărie la toată suflarea, instituții deconcertate, din cultură, mediul de afaceri, instituțiile de bază ale orașului. Adică lume de lume, mass-media „în păr”, asistență selectă, sărbătoare în înțelesul corect al lucrurilor, la urmă se închina un pahar de șampanie între premiați, autorități şi asistență.

Așa că, băi, sunteți niște bagabonți politici de care ni se face greață, ce ne omoară speranța din patru în patru ani de zile. Şi, să nu uităm, după chipul şi asemănarea mentorilor voștri, Nica, Dobre, Durbacă, Toader şi tot neamul…

N.R. Despre cetățenii de ONOARE nu s-a spus nimic, nu s-a pomenit nimic. Amin!