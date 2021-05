Beizadeaua consilierei Costea – PSD, înfipt şef la proiecte europene

Dragi cititori, încercăm un sentiment de mare bătaie de joc la adresa populimii din oraşul nostru, în care o mână de neisprăviţi au pus mâna pe ciolan, crezând că sunt zei, lei-paralei, călcând în picioare orice regulă de bun simţ, orice normă morală, cu efecte devastatoare pentru democraţie, pentru meritocraţie, pentru funcţionarea normală a mecanismelor societăţii pe care o dezvoltăm. Cu puţin timp în urmă am combătut în gazeta noastră nepotismul şi sinecurismul de partid instituite la nivelul liberalilor noştri dragi de către Stângă şi ai lui, ce i-au copiat, ba chiar au făcut-o şi mai al drakului, decât cei de la psd. Da, cei de la psd care au patentat şi au introdus moda aceasta în politica post-decembristă, aceştia care au rupt gura lumii prin fapte unice în istoria României interbelice sau contemporane, cedând singuri puterea, de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni, prin schimbarea în trei ani a trei guverne proprii!!! şi a peste 70 de miniştri. Căutaţi în toate analele istorice ale ţării noastre, dar şi ale altora şi n-o să găsiţi nici măcar în Italia, recunoscută în a schimba guvernele (într-o vreme) precum chiloţii. Iată, ne-a ajuns la ureche că ăştia de la psd-ul local nu au învăţat nimic din istoria aceasta nouă, a lor, de peste 30 de ani, că nu merită să credem că şi-au schimbat năravul. Ei de fapt nefăcând nimic semnificativ pe linia unei minime reforme în eliminarea metehnelor pentru care au plătit şi au fost huliţi, aşteptând de fapt, ca de fiecare dată cu braţele încrucişate, ca cei de la pnl şi usr să facă greşeli, să se uzeze, după care, în logica politicului, să vină din nou la putere.

Se zice, că dacă nu s-ar spune, nu s-ar auzi, pe şoptite, pe la colţuri, prin birouri, cafenele, prin parcuri, că ăştia de la psd-ul local al lui Florin Popa, iar vor să o comită. Cică, directorul Hanţă de la Primărie, unul din cei mai importanţi în peisajul funcţional, director ce gestiona departamentul de concepţie, construire a Proiectelor cu finanţare externă, în principal cea europeană, de asigurare a finanţărilor, a ieşit la pensie de drept. Suntem obligaţi în a spune că HANŢĂ era un tip OK, adică avea experienţă cât casa, treizeci de ani a lucrat doar aşa ceva, ucenicia şi-a făcut-o cu Gogoncea la Camera de Comerţ, era tobă de carte, limbi străine etc. Acum, noi îi urăm în mod normal şi corect viaţă sănătoasă şi pensie lungă în timp. Fandacsia care ne cuprinde însă e dată de bârfele din târg, de ecourile reverberante din Primărie, ale unor confraţi ziarişti, ale unor surse care spun că postul a fost deja ocupat după examenul dat (după regulile ştiute de toată lumea, adică câştigă cine trebuie, cine vrea partidul care este în TOATE) şi adjudecat de un anume domn COSTEA, de care noi nu am auzit şi nimeni din cei pe care i-am întrebat. No name, adică nevăzut, necunoscut. Da, dar între timp ni se şopteşte, se spune şi pe net, de către oameni de bine, că de fapt individul aspirant la aşa post pe care l-a câştigat, nu e altul decât soţul lui madame Costea, consilieră municipală la Galaţi. Deci, e clar. Omul nostru, Costea, e în fapt beizadeaua de soţ a madamei COSTEA din Consiliul Local, din partea PSD, care a pupat Piaţa Independenţei şi s-a impus Director în Primăria lui Pucheanu, prin voinţa lui Popa, bulibaşa la PSD. O madame Costea mai ceva ca MATA HARI infiltrată în psd, dornică de parvenire şi preamărire, intrată pe uşa din dos în partidul lui Nica şi Popa, alunecată de la UNPR-ul lui Picu Roman, cel ce suge cu conducta călare pe silozul Cantinei Sociale a Primăriei, fost viceprimar de pomană la Galaţi. Remarcată prin prezenţă continuă, gură, lozinci şi dându-se pe lângă cine trebuie, pe repede-înainte a fost promovată pe la APDM, acum consilieră şi tot vrea şi mai vrea sus, tot mai sus. Astfel, se spune de către ăştia mai slobozi la gură că madame şi-a dorit, făcând orice, ca să ajungă viceprimar şi era gata-gata să-l caroteze pe Primar. Vă aducem aminte că şedinţa Consiliului Local, prima în care trebuia ales viceprimarul, a eşuat datorită manevrelor din interiorul psd, care datorită votului nu a reuşit, de abia la a doua şedinţă Pucheanu, realizând pericolul, a pus piciorul în prag, s-a încordat şi a reuşit „pohta ce-a pohtit”. Da, dar madame Costea nu se lasă şi a cotit-o către Administraţia Pieţelor, acolo unde postul e liber, post pe care şi-l doreşte cu ardoare şi pentru care este în stare să facă „moarte de om”, blocând numirea altcuiva de luni şi luni de zile, sperând în reuşită, cu promisiunea boss-ului politic al municipalei. Dar până atunci iată că i-a reuşit pasienţa cu soţul Director în Primărie pe un post de mare, mare importanţă, ce trebuie ocupat, după ştiinţa noastră şi întrebând în stânga şi dreapta, de persoane de calibru, cu experienţă, cu şcoală, cu potenţial, nu aşa, oricine în tramvai, că de aia noi gălăţenii nu o mai scoatem la capăt. Uite, de ce nu v-aţi gândit la una din cele două doamne directoare de profil ale Consiliului Judeţean, Epure sau Angheluţă care sunt de poveste, bune, nu glumă sau de ce nu o aduceţi acasă pe salariata voastră, fata de la Primărie, de la Hanţă care a plecat în Anglia, a terminat un Master în Scoţia, apoi şi-a luat doctoratul cu Magna Cum Laude şi lucrează la Universitatea din Manchester şi care cică ar dori să se întoarcă (doar că nu e membră PSD). Da, de ce nu v-aţi gândit voi la resursa de cadre formidabile din mediul academic, cei care fac proiecte pe pâine şi care lucrează de ani şi ani în domeniu, de la Universitatea „Danubius” sau „Dunărea de Jos”? Tot aşa vă puteaţi orienta la potenţiali din mediul privat, cu nume, cum ar fi Cristian Ilie, „doctor” în proiecte şi atragere de finanţări, la Camera de Comerţ (care într-o vreme forma specialişti de excepţie), la Patronatul IMM care are o directoare pregătită în „străinătăţuri”; toţi au cursuri peste cursuri, diplome, proiecte, sau alte persoane din domeniul financiar-bancar cu expertiză, cu CV-uri de excepţie ş.a. Da, numai că toţi aceştia nu sunt înregimentaţi politic, nu o să vă pupe-n cur şi nici condurii, nu o să fie râme în relaţia cu şefimea politică. Şi, uite, între timp ne-am amintit şi de Giulia Antonescu, fostă directoare în Minister, chiar pe proiecte, care acum hălăduieşte prin ţară, o persoană iarăşi de calibru, la care musai mai adăugăm pe câţiva de la Agenţia de Dezvoltare Regională.

P.S. Prin Republicuţa noastră se vehiculează nişte bazaconii sub formă de bârfe, ce ne-au ajuns la ureche şi mergând pe principiul că „fum fără foc nu se poate”, cică madame COSTEA, cu ceva timp în urmă a lucrat la Combinatul Siderurgic, de unde a fost dată afară fiind prinsă cu afaceri necurate cu fierul vechi. Alo! resursele umane ale partidului, e adevărat sau nu?!?