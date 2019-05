Bir obiectiv, sau răzbunare politică?

Da, România merită mai mult.

Gălăţenii, în particular, merită să plătească tot mai mult pentru apă.

Aşa că administraţia oraşului a tăiat salamul în felii ceva mai subţiri şi-l împinge pe sub uşă. Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 30 mai 2019 a fost propusă MAJORAREA tarifelor la apă şi canalizare cu 3%, respectiv 19%.

Or, scumpirea nu era prevăzută decât la canalizare – şi doar cu 3%, nu de şase ori mai mult. Apa nu intra în discuţie. Acum mai puţin de doi ani, prin 2017, se facea mare vuvuzea prin presa obedientă despre Proiectul regional de dezvoltare a structurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, finanţat de UE.

În studiul de fezabilitate nu apăreau aceste scumpiri.

”Gălăţenii sunt amendaţi de către primarul Ionuţ Puchianu pentru votul dat la alegerile europarlamentare, prin propunerea de creştere a preţului la apă şi canalizare. PNL este împotriva acestor modificari şi nu a dat aviz pentru a fi introdusă pe ordinea de zi”, a declarat Onuţ Atanasiu, liderul grupului consilierilor PNL din Consiliul Local Galaţi.

Comisia de avizare a pus talpă şi propunerea a rămas în pronunţare. Concret, Angela Ivan şi Onuţ Atanasiu, consilieri liberali la municipiu, s-au pus de-a curmezişul. Noul bir pe buzunarul gălăţenilor are, totuşi, şanse să se strecoare, depinzând de voturile restului consilierilor din comisie. Vă vom informa dacă şi cine v-au ars la buzunare, după ce vom afla cum s-au poziţionat viceprimarul Sorin Enache (PSD), Georgică Dima (UNPR), Radu Cosca (ALDE) şi Oana Iurescu (PMP).