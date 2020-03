Blocul B8 se poate îndrepta dacă vrea şi Justiţia

Dragii noştri cititori, dacă ei cred că noi uităm, se înşeală amarnic. Ăştia de la Primărie, cred că noi zicem o dată în ziarul nostru, citesc câţi pot şi apucă, după care la o săptămână, două, se uită. Vin altele, „ura şi la gară”, trece timpul, leafa merge, noi cu drag muncim. Uite că nu este aşa, ziarul nostru este şi pe net, iar după aceea se vinde ca tipăritură şi cu ceea ce se accesează pe net, vă informăm că acei care ne citesc sunt de ordinul zecilor de mii. Mai zilele trecute ne-au întrebat unii ce mai ştim despre blocul B8 din Mazepa, care e rupt în două, din care o parte s-a înclinat destul, ca să fie vizibil cu ochiul liber. Iar noi le spunem că la demersurile noastre, când am scris de ne-am rupt pixurile, cei care au avut o atitudine pozitivă până la urmă au fost cei de la Apă Canal, în frunte cu Gelu Stan. Omul acesta la început ne-a înjurat şi ameninţat ca la uşa cortului, dar într-un final, având glagore la cap s-a apucat de treabă.

Aşa cum spuneam şi sugeram la vremea respectivă, era evident că sunt depăşite ca termen de garanţie a folosinţei conductele, canalizările şi toate cele subterane aparţi­nătoare, că sunt „sită”, că pierderile sunt masive şi neştiute, iar unica măsură logică nu poate fi decât înlocuirea treptată la nivelul întregii republicuţe. Iată, după intervenţie, după lucrări, la B8 nu s-a mai mişcat nimic, nici măcar un centimetru sau un fir de păr. A fost înlăturată cauza, iar efectul a fost imediat, nu au mai deversat sub bloc şi în zonă căcatul şi apele uzate, solul s-a stabilizat cu tot cu construcţii. Deci se poate, numai că Primarul trebuie să ducă lucrurile până la capăt şi să termine cu prostiile şi jocurile de gleznă. Oamenii ăştia nu au nicio vină, SĂ FIE FOARTE CLAR, degeaba tot se argumentează că nu ştiu ce evaluare, a nu ştiu cărei firme de la Iaşi, plătită tot de Primărie, care dă vina pe locatari şi că blocul trebuie dărâmat. O porcărie. O făcătură. Nu suntem toţi proşti şi tâmpiţi în oraşul acesta. Necăjiţii ăştia din blocul afectat au creat o asociaţie şi au dat în judecată Primăria şi Apă Canal. După cum ştim noi, IN JUSTIŢIA gălăţeană, va judeca câţiva ani, va delibera şi motiva cam în tot atâta timp, iar dreptatea garantăm cu pixurile noastre va fi a Primăriei.

Alo! Domnule Primar, las-o bre mai moale, suflecă-ţi mânecile şi caută o soluţie, e datoria dumitale şi nu vă mai bateţi joc de oamenii ăştia. Şi apoi credem că nu o să dărâmaţi prin implozie ditamai blocul din centrul oraşului?!? Am întrebat şi noi în stânga şi-n dreapta pe specialişti, pe ingineri şi toţi au spus că se poate îndrepta clădirea fără mari probleme, că există tehnologie, că SE POATE dacă SE VREA.

Învaţă de la Gelu Stan, care a lăsat capul în pământ şi s-a apucat de treabă, ca un manager adevărat, ca un om cu experienţă, care vrea să lase ceva, să lase urme după el.