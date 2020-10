Cea mai mare leafă în DSP Galaţi este de 18.655 lei

Un şofer are uşor peste 4.600 lei

Ciudat, cea mai mare leafă nu este a directorilor executivi, plin şi adjunct, în DSP Galaţi, ci a medicului primar-şef de departament, gradaţia II, şi se ridică la 16.346 de lei, la care se adaugă un spor pentru condiţii de muncă de 1.962 de lei şi indemnizaţia de hrană în valoare de 347 de lei. Total, 18.655 lei.

Directorul executiv, dr. Liliana Moise, capul de afiş al actualei ediţii a Impact-est, cu gradaţia II, are un salariu de doar 9.980 lei, un spor de 1.498 lei, normă de hrană de 347 lei şi cuantum pentru prevenirea combaterii pandemiei de COVID-19 în valoare de 3.992. De un astfel de cuantum în sumă de 2.246 lei, beneficiază şi adjuncta Enache, iar în trei cazuri, de 1.701 lei, beneficiază şi cei 77 inspectori de la Sanepid. Dar absolut toţi salariaţii, din care 26 sunt şoferi, peste 180 sunt asistenţi medicali. , 25 sunt inspectori superiori, 7 sunt medici specialişti, 10 sunt psihologi specialişti, 3 fizicieni, 14 chimişti principali, 5 casieri, cinci consilieri juridici superiori beneficiază de sporuri. Ce mai, în total sunt 360 de salariaţi în această Direcţie de Sănătate Publică. O armată în toată regula, care cu cei 26 de şoferi poate distribui vaccinurile antigripale medicilor de familie, nu să îi umiliţi să vină cu lăzile frigorifice să stea la rând pentru a le ridica şi pentru a vaccina populaţia vulnerabilă. Mai mult, DSP Galaţi se lăbărţează in vreo trei-patru sedii.

Adjuncta Daniela Enache are 16.768, cu tot cu cele trei sporuri

A, trebuie să precizez că toată această armată…neregulată, beneficiază şi de vouchere de vacanţă în valoare de 1.450 lei pe an. Inspectorii superiori au lefuri între 7.485 de lei şi 5.871 de lei.

În afară de cei 26 de şoferi, absolut toţi salariaţii beneficiază de acel spor fix de 347 de lei, la care se adaugă cel pentru condiţii grele, care este de cuprins între 300 de lei, pentru un asistent medical debutant, şi 6.616 lei cât au patru dintre medicii specialişti.

Revenim la adjuncta care este director economic, pe care o întrec în venituri doar doi medici primari-şefi de compartiment, care au salarii de 16.346 de lei, plus sporul de 1.962 lei, cel mai mare. Ehei, de aia nu mai ajung banii pentru centrele de permanenţă, municipiul Galaţi rămânând, la o populaţie de peste 300.000 de locuitori, doar cu două centre, după manglirea Policlinicii din str. Eroilor, despre care autorul anexării spunea că va funcţiona brici: pacientul intră în sediu şi iese gata consultat şi cu reţeta ridicată de la farmacia aceluiaşi centru. Nu-i aşa dle prof. dr. Aurel Nechita?!

Deci, acel centru este amplasat aiurea, pe Drumul Viilor, nr. 14, Micro 39, telefon 336.802.553, şi este coordonat de dr. Cristina – Anamaria Iofcea.

Cel de-al doilea este amplasat pe strada Ovidiu, nr. 10-12, telefon 0236.420.017.

Centre de permanenţă sunt şi în judeţ, Tecuciul şi Târgu Bujor. Iată lista: Băleni, Bereşti, Cavadineşti, Corod, Cudalbi, Tudor Vladimirescu, Vlădeşti, Bălăbăneşti şi Centru de Permanenţă nr. 2 „Sf. Luca”, dar nu are o adresă şi nici un număr de telefon, coordonator fiind dr. Carmen-Rodica Panghe.