CJAS Galaţi a ars un buget de 643 milioane de lei!

Da, lume multă, salarii pe măsură în casele judeţene de asigurări de sănătate. Desigur, Republicuţa Galaţi nu putea face excepţie. Aşa că din bugetul de 643.224.000 de lei alocat pentru anul 2018, preşedintele-director general al CJAS Galaţi, dr. Mihaela Oana Docan, a cam aprobat tocarea lui în proporţie de 99,83% adică 642.181.365 de lei. Cea mai mare sumă s-a dus pe decontarea de bunuri şi servicii şi înseamnă 444.158.327 de lei. O altă sumă importantă, de 162.230.430 de lei s-a dus pe transferuri între unităţi ale administraţiei publice, adică spitale şi dispensare care aparţin de comune, oraşe, municipii şi de judeţ. Asistenţa socială a consumat şi ea masiv, adică 31.224.800 de lei, cheltuielile cu personalul (salariile) s-au cifrat la aproape 5,6 milioane de lei, iar pe vouchere de vacanţă s-au cheltuit 81.200 lei. Şi la birocraţie stă brici CJAS Galaţi, căci a fuşărit 100%, adică pe toţi cei 55.000 de lei alocaţi. O sumă uriaşă ni se pare cea cheltuită pe poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet: 92.000 de lei! Şi fiindcă toţi de pe aici sunt tobă de carte, pentru pregătirea profesională au fost alocaţi 750 de lei care au fost cheltuiţi 100%!

Pentru medicamente pentru boli cu risc crescut: 35 milioane

Din totalul cheltuielilor, o sumă importantă a fost cheltuită pe medicamentele pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naţionale cu scop curativ, şi reprezintă o alocare de 34.648.830, din care s-a cheltuit 100%. Cea mai mare sumă alocată şi cheltuită integral a fost pentru diabetul zaharat: 21.778.160 lei. Pentru oncologie, din suma totală, a fost alocată şi cheltuită integral cifra de 10.075.230 lei. Sumele alocate şi cheltuite la capitolul „scop curativ” au fost de 2.804.340 lei. Din aceşti bani, diabetul zaharat mănâncă masiv: aproape două milioane la care se adaugă alte 90.610 lei pentru pompe de insulină şi materiale consumabile. Pentru programul naţional de ortopedie, suma alocată şi cheltuită integral a fost de 726.650 lei. Pentru asistenţa medicală stomatologică curentă au fost alocaţi şi cheltuiţi 2.060.000 lei, dar nu se specifică dacă pentru protezele mobile s-a alocat vreun leu, sau dacă acestea sunt decontate de casă.

Serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală au cheltuit aproape 15 milioane de lei. Pentru programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, au fost alocaţi şi cheltuiţi ZERO lei!

Pentru serviciile medicale în ambulatoriu au fost cheltuite peste 79 milioane lei, iar pentru asistenţa medicală primară au fost tocaţi aproape 50 de milioane de lei, din care doar 3,8 milioane lei pentru centrele de permanenţă. Asistenţa medicală în centrele medicale a consumat şi ea circa 3,9 milioane de lei.

Spitalele au păpat peste 191 milioane de lei

Numai pentru serviciile medicale (restul cheltuielilor sunt plătite de către unităţile administrativ teritoriale de care aparţin) derulate în unităţile sanitare cu paturi au fost cheltuiţi 191.502.720 de lei. Pentru subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice au fost cheltuiţi 975.760 lei. Iată că şi pentru îngrijirile medicale la domiciliu au fost alocaţi şi tocaţi 2.176 milioane de lei. Iar în bugetul CJAS Galaţi apare acum „internaţionalele” sub îngrijiri medicale, capitol din buget în dreptul căruia este trecută ca alocată şi cheltuită suma de aproape 6,3 milioane de lei. Doamna preşedinte-director general al CJAS Galaţi, vă rog să vă pregătiţi de un interviu lămuritor!

Pentru asistenţa socială şi ajutoare sociale a fost alocat şi cheltuit un buget de 31.224.800 de lei. Din această sumă, 21.765.030 lei au fost cheltuiţi pentru asistenţa socială a bolnavilor. Pentru asistenţa socială a familiei şi copiilor au fost alocaţi şi cheltuiţi doar 9.459.770 lei.

Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost ZERO!

Nu îmi rămâne decât să mă uimesc în faţa unor astfel de cifre, dar mai ales când văd umflături de alocări şi zone subfinanţate sau cu alocări ZERO. Sigur, aici este vina preşedintelui Casei Naţionale de Sănătate, nu neapărat a dr. Mihaela-Oana DOCAN, Preşedintele-Director General care semnează documentul din care am cules aceste date şi cifre spectaculoase.

Să sperăm că vom avea şi un interviu lămuritor. Aşa că postaţi aici sugestii şi eventuale întrebări pentru Doamna Preşedinte.