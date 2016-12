De revelion, avem meniuri franţuzite, englezite şi GREŞITE!

Se împlinesc 7 ani de cînd vreau să scriu despre ce se întâmplă prin restaurantele gălăţene.Nu este vorba de inspiraţie, chef sau tupeu.Mi-a fost JENĂ. Azi trec peste ea şi voi comenta 7 meniuri de revelion din 7 restaurante mai cu ştaif din Galaţi.

“Stimaţi concetăţeni” ,nu va speriaţi când pe 31 decembrie vor ateriza pe aeroportul din Galaţi avioane ce vor aduce din Mediterana, Atlantic sau Pacific peşte spada, homar, lup de mare, ton rosu, galben sau albastru, creveti, caracatita sau anchois.Sunt pentru cele 7 restaurante, unde vi se pregăteşte ceva special.

Asta se va intâmpla din doua motive:

1.PSD-ul a eliminat taxa pentru importul de peşte proaspăt.

2.Din Dunăre a dispărut morunul, nisetrul, păstruga, somnul, ştiuca sau şalăul datorită lucrărilor pentru construcţia podului şi a tunelului de peste şi supt Dunăre.

Şi acum, hai să vă spun cum petrecem “End of the year” (la Teatris) unde “Red carpet party” se sărbătoreşte cu”Food” şi “Drinks”.Aici vom servi Fois gras cu chutney de trandafiri şi cică o băutura non alcoolic-Prosecco. Şi la Blue Acqua este Proseco (tot o sticla la 4 persoane),doar că acolo este cu un singur “c”şi a devenit alcoolică.Tot la Blue Acqua avem creveţi şi la felul 1 şi la felul 2. Vinul este unul de excepţie-roze cu piersică,pentru doamne!

Panoramicul,care împlineşte pe 21 decembrie 20 de ani de subzistenţă (Lamulti ani,Octav!) are somon,mushi file,capere şi curcan la toate felurile. Sper să nu conţină si Tortul festiv aceleaşi ingrediente.

La Galtour Dunărea este medalion de ton roşu.Probabil din conservă sau proaspăt congelat pentru că sezonul de pescuit al tonului se termină în septembrie. De vinuri, Auraş nu aminteşte nimic.Probabil are o surpriză. La fois gras în crustă de migdale şi sos de fructe de pădure va servi un Sauternes,Monbazilliac sau chiar un Bergerac (anul e strict secret). Am uitat un lucru foarte important.în timp ce serveşti un Beef Wellington,te bucuri de un moment muzical sustinut de “solişti vocali renumiţi” Valentin şi Cristina Vasopol,în cele 4 locatii în acelaşi timp şi aproape instantaneu.

La “Complex Traian” se serveşte salata traditională de boeuf inventată în 1860 de bucatarul belgian Lucien Olivier la un restaurant din Moscova. Felul principal e tot traditional.Surf&Turf de pe coasta Atlanticului a Americii de nord. De vin nu se aminteste nimic pentru ca avem sos de rodii şi sos samurai şi cică nu merge spritzul.

Restaurantul Ca Jou vine cu ceva nou pe piaţa.Main Course-un fel principal care e de 2 feluri.Vinurile sun Wines de la crama Budureasca. Spumantul Millenium o fi tot de acolo? că ăla care se scrie cu 2″n”(Millennium) parcă e de la alt producător.

La The Folly e o nebunie. Nici măcar Auguste Escoffier nu ar fi propus şalăul cu midii după muşchiul de porc cu piure de mazăre, morcovi, zucchini şi brocoli. Iar la “aperitiv”când pui la un loc fois gras cu dulceaţă de afine, carpaccio de vită şi icre de manciuria merge un vin alb, roşu, roze sau chiar amestecate. Sfârşitul e altă nebunie. Poţi alege o cafea sau o cupă de şampanie.

P.S. am fost puţin răutăcios. Sunt sigur că toate preparatele de la cele 7 restaurante sunt delicioase.