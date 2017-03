Devine mare Pucheanu, sau client DNA?

Măsura adoptată prin HOTĂRÂRE de către Consiliul Local de a hăcui Parcul Industrial este foarte discutabilă. Prin trecerea, din administrarea Parcului Industrial, în cea a Zonei Libere, a două treimi din averea funciară a Parcului, practic acesta îşi încetează activitatea în FAPT. Noţiunea de Parc Industrial incumbă nişte condiţii obligatorii de suprafaţă, de utilităţi, de acces, de facilităţi etc. Or suprafaţa rămasă ne scoate din ecuaţia denumirii şi fiinţării, iar tăierea accesului la Dunăre, pune capac, sau mai bine spus, „bomboana pe colivă”. Pe lângă desfiinţarea acestuia mai grave sunt consecinţele financiare în condiţiile în care Parcul a beneficiat de ajutoare de STAT pentru a fi construit, şi care, în mod obligatoriu, trebuie returnate (de abia aşteaptă Curtea de Conturi şi alte organisme centrale). Sigur, or să spună unii că şi aşa nu se întâmplă nimic în Parcul Industrial, că la atâta amar de timp şi bani alocaţi nu era rentabil, numai că la astfel de observaţii lucrurile pot fi nuanţabile. Păi cine e de vină că a fost amplasat în acea zonă? Cine e responsabil că această construcţie a început prima de acest fel din România şi s-a finalizat ultima, spre deloc? Cine se face vinovat că după „darea în folosinţă” nu a putut fi exploatat până anul trecut deoarece nu avea patrimoniul funciar intrat în legalitate? Cine au fost profitorii, incompetenţii, bulibăşiţii din România şi de-aiurea?!? Acum, vine Primarul Pucheanu şi face o mutare uluitoare care ne-a năucit pe toţi. Aşa îndrăzneală mai rar vezi în zilele noastre. Riscul este extrem de mare. Dacă îi iese devine MARE, iar la capitolul imagine RUPE. Cine draku mai are un asemenea curaj şi să joace pe o astfel de carte? Adică, dacă se face ceva acolo, se investeşte, se crează profit, locuri de muncă, ne rupe gura la toţi. Dar dacă NU? Atunci EL şi CONSILIERII se vor duce să se arunce singuri în Dunăre, dacă nu vor da cu subsemnatul, cu lampa în ochi şi cu cătuşele pe masă, lăsându-i fără avere şi pe cei de acasă. Acum, noi nu ştim despre ce-i vorba, dar pe surse, cu ajutorul unor „scăpări” în comunicarea cu oficialităţile locale, cică ar fi vorba despre un investitor american (în imobiliare?!?), care ar construi nişte antrepozite, ceva de genul acesta. Acum şi noi ştim şi suntem de acord ca şi Primarul şi consilierii locali, că trebuie să facem orice, dar ORICE, pentru a se INVESTI în acest colţ de ţară că altfel crăpăm. Numai că dragilor, la aşa Hotărâre luată, cu consecinţele descrise mai sus, dacă în afara clauzei de confidenţialitate (200.000 euroi) nu aţi prevăzut penalităţi de nerealizare a investiţiei şi a termenelor precise şi clare de începere şi finalizare a lucrărilor, va fi JALE MARE.

Distrugerea Parcului şi returnarea ajutorului de STAT vor fi acoperitoare şi se vor justifica prin BENEFICIUL OBŢINUT?!? Iată una din întrebările care nu ne lasă pe niciunul să dormim. Aşa că rămânem treji şi cu bunghiul pe voi, că doar asta e treaba ziariştilor.