Ei reanimează Galaţiul şi plătesc salariile şi pensile (I)

Ca în fiecare an, Consiliul Patronatului Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii Galaţi (PIMM), condus de către economistul Marian Filimon, el însuşi un afacerist de success prin tranzacţionări la Bursa de Valori Bucureşti, a întocmit TOPUL celor mai profitabile firme din judeţul Galaţi pe anul fiscal 2016. La alcătuirea TOPULUI, conform datelor oficiale raportate la ANAF şi ORC, decidenţii au statuat că nu pot intra în competiţie firmele cu datorii la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale.

Marii angajatori, încadraţi la categoria “întreprinderi mari”, sunt, de fapt, cei care realmente reanimează Galaţiul! De aici se întoarce cotă parte din TVA la comunitatea locală, din taxele şi impozitele pe salarii sunt plătite salariile bugetarilor din administraţia publică locală, finanţe, poliţie, sănătate, învăţământ şi PENSIILE. Cele patru categorii, împărţite după numărul de salariaţi, totalizează 93 de companii care au pătruns în TOP 2016 pentru că au realizat un profit brut mai mare de un million de lei. Cu două excepţii: Aktiv Ship SRL şi Administraţia Pieţelor agroalimentare, care au realizat profituri brute de 898,4 mii lei, respective 623 mii lei.

Remarcăm că lipsa investiţiilor a scos din TOP marii constructori, cu excepţia protejatei Arcada nici unul neintrând în TOP 5.

Dar cu adevărat pe podium, noi, cei de la Impact-est îi ridicăm în TOP 7 alcătuit de noi (cu peste 500 de salariaţi) pe angajatorii şi pe antreprenorii care au creat împreună peste 8000 de locuri de muncă.

IATĂ-I: Arabesque – 2844 de salariaţi, Damen – 2253, Apă – Canal – 1002, Tancrad – 831, Dialfa Security – 692, NAVROM- Compania de Navigaţie Fluvială şi Trecere Bac – 669 şi Mairon (cu cele două componente) – 508 locuri de muncă.

Agricultura devine, în sfârşit, o afacere!

Sau măcar au început să recunoască şi fiscal chestiunea asta marii arendatori şi proprietari de terenuri, profiturile multora dintre ei bazându-se şi pe faptul că aburesc proprietarii de terenuri cu veşnicul 500 de lei la hectar.

Da, iată, la categoria “microîntreprinderi” avem şapte firme cu activitate în agricultură, una dintre ele, DORAGRA 2008 SRL intrând în TOP 3 şi care cu 11 salariaţi a realizat o cifră de afaceri (c.a.) de circa 6,5 milioane de lei şi un profit brut (p.b.) de aproape 3,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă o rată a profitului de peste 50%. La această categorie, pe locul unu s-a clasat firma Next Energy Parteners SRL (oare vânzători de energie electrică şi de gaze naturale?) care cu nouă salariaţi a realizat în 2016 o c.a. de peste 206 milioane de lei şi un p.b. de doar 4,3 milioane de lei. Pe locul doi se situează Nadicer SRL. Cu doar trei salariaţi au realizat o c.a. de peste 39 milioane de lei şi un p.b. de aproape 3,4 milioane de lei. Foarte aproape ca p.b. (de 2,93 milioane) este şi firma de pe locul patru, Titan Steel 1921 SRL care tot cu trei salariaţi a realizat o c.a. de peste 90 milioane de lei.

Aşa cum puteţi observa şi din TOPUL prezentat în facsimile, de la poziţia şapte în sus, p.b. scade sub două milioane de lei la această categorie.

Spectaculoase mi se par realizările firmei de pe poziţia 13, Slag Ecological Recycling SRL, care cu doar doi salariaţi (secretara şi faxul!) a realizat la o c.a. de 1,74 milioane de lei, un p.b. de peste 1,5 milioane de lei! Firmele de pe locurile 14 şi 15 realizează şi ele p.b. de peste 50% din c.a.!

Remarcăm în TOP 25, pe locul 22, firma SILVANO SRL, patronată de consilierul local şi fost viceprimar, Radu Cosca.

Cu 13 salariaţi realizează o c.a. de 6,7 milioane de lei şi o c.a. de 1,2 milioane de lei, dar să nu uităm că şi-a cumpărat o perlă de hotel în Mamaia, fix în vara acestui an!.

Makinvestul fraţilor Herăscu intră în TOP!

Formidabil, de necrezut! De unde bârfe că firmele Grupului Herăscu datorează bugetului ţării, celui local şi băncilor milioane de euro şi că ei sunt iarăşi săraci ca în perioada când anexau “legal” Librisul şi se dădeau cu un “Cielo” pe rând: o zi Petrică, o zi Marius??! Ce dacă au făcut praf, pulbere şi ruină zeci de mii de locuri de muncă şi toată industria agro-alimentară a Galaţiului, precum şi reţeaua ei uriaşă de autoserviri şi magazine, industria tipografică şi de morărit etc? Iată că firma lor, Makinvest Com SRL intră în TOP 2016 pe locul 19 la categoria “întreprinderi mici”. Cu toţii o ştim, o ştiam proprietate a Clanului “Herăscu”, dar, cine ştie?! Iacătă că aici, cu 12 salariaţi au realizat o c.a. de peste trei milioane de lei şi atenţie, un p.b. de aproape 2,5 milioane de lei, ceea ce înseamnă un p.b. de peste 80%!

Dar, să revenim în normalitatea economiei şi fiscalităţii! Şi prima firmă din TOP, la această categorie, Luconsa BB SRL realizează un p.b. de peste 30%. Adică, cu 45 de salariaţi realizează o c.a. de 20,8 milioane de lei şi un p.b. de aproape şase milioane.

Pe locul doi intră o firmă cu lanţuri de farmacii (vom regăsi încă două, ca semn al sănătăţii populimii din Republicuţă!) numită Roserv Pharma SRL care cu 51 de salariaţi şi o c.a. de 46,7 milioane a realizat un p.b. de peste cinci milioane de lei.

Pe locul trei avem de-a face cu firma BenzenPEC Import-Export SRL care are un formidabil p.b. de circa 40% din c.a.! După sufixul “PEC” din denumire, firma poate fi a lui Ovidiu Peligrad (de la care vine “PE”) şi a lui Ninel Comşa (de la care vine “C”). Tot denumirea ne face să credem că ei fac afaceri cu benzen, un reziduu din procesul de fabricare a cocsului, dar AMG nu mare are cocserii… În sfârşit, cu cei 34 de salariaţi ai săi, BenzenPEC a realizat o c.a. de 9,65 milioane lei şi un p.b. de peste 3,8 milioane de lei.

La această categorie intră în TOP 2016 şi două firme din agricultură. Una dintre ele, Agriserv SRL realizează cu doar 12 salariaţi o c.a. de 8,7 milioane de lei un p.b. de 3,6 milioane de lei, ceea ce înseamnă un profit de peste 40%! Dar absolut toţi patronii din agricultură se văicăresc de-ţi vine să le dai tu, ca şomer, o bere, ceva!

Pe locul şapte găsim, iată, o firmă care deţine un lanţ de farmacii: MYOSOTIS FARM SRL, dar un MYOSOTIS SRL găsim şi la categoria “întreprinderi mijlocii”.

Aşteptăm cu nerăbdare ca după farmacii să intre în TOP şi firmele de pompe funebre, ale căror reţele sunt cam la fel de întinse ca ale farmaciilor. Priviţi numai câte parazitează de jur împrejurul Spitalului Clinic de Urgenţe “Sf. Apostol Andrei”! Doar că aici, la pompe funebre, evaziunea e mai mare decât cimitirele patriei, căci CJPAS decontează per mort o sumă standard (peste 2000 de lei), fie că ai sau nu documente fiscale.

În ediţia viitoare continuăm TOP 2016 cu categoriile de firme “mijlocii” şi ”mari”.

Până atunci, tuturor patronilor care îşi riscă averile, sănătatea, viaţa personală şi traiul liniştit, precum şi salariaţilor lor le urăm sănătate de fier forjat şi rezistenţă în lupta cu SISTEMUL, dar mai ales să aibă parte de NORMALITATE!