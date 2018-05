Expropriaţii din Traian sunt batjocoriţi continuu

Nedreptăţile şi umilinţele au început să devină fără de sfârşit, căci ce a început prost, odată cu exproprierile şi demolările în vederea lărgirii străzii Traian din Piaţa Centrală până în Brăilei, continuă şi mai prost din cauza funcţionarilor de la serviciile de urbanism, cadastru şi juridic din Primăria Galaţi.

Batjocura exemplară a plecat de la experţii evaluatori pe care Primăria i-a contractat pentru a-şi face treaba la comandă or la interes. Căci aşa rezultă din diferenţele uriaşe de preţ care au fost calculate ca despăgubiri pentru metrul pătrat de clădire demolată şi pentru metrul pătrat de teren expropriat. Care terenuri se află situate în aceeaşi zonă şi pe aceeaşi parte a străzii Traian, începând cu celebra viloacă plesnită în drum, vizavi de sediul actual al Muzeului de Artă, de la blocul „V”, şi terminând cu imobilul din Traian, colţ cu Brăilei, unde era pizzeria Full House.

Iată şi câteva exemple de calcule făcute de către evaluatori, cu menţiunea că am luat de referinţă preţul dat pe metrul pătrat de teren familiei de la Traian nr. 34, dar, repet, diferenţele neputând fi atât de… flagrante, aşa cum veţi vedea. Preţurile cuprind metrul pătrat de clădire demolată, plus metrul pătrat de teren.

Aşadar, începem cu celebra viloaică edificată în cărare, cu doi ani înaintea operaţiunii de lărgire a străzii Traian. Proprietarul Abrudan a primit 701 euro pe mp, în timp ce familia lui Gică Olaru, făcută celebră de 1 Mai de către beizadeaua lor, a primit, atenţie, 1.086 euro pe mp, fiind situată la nr. 14, adică cu vreo 10-12 numere mai spre Brăilei, faţă de proprietarul Abrudan. Bun, dar şi mai la centru, adică spre kilometrul zero plus, pe Traian colţ cu Brăilei, proprietarul Racoviţă a primit 561 de euro pe mp. La nr. 18 un proprietar a primit 428 euro pe mp, celălalt doar 354 euro pe metrul pătrat.

Sigur, diferenţele sunt date şi de starea construcţiei, căci unele erau magherniţe, dar, totuşi, valoarea terenului, care ar fi trebuit să fie dominantă, putea da asemenea hal de discrepanţe, doar numai în lipsa unor expertize reale.

Acum, la ultima şedinţă de CLM s-a aprobat şi vânzarea or concesionarea unor terenuri. Şi avem un caz dintre „demolaţii” din Traian, de la nr. 34. Familia Gref a primit atunci ca despăgubire 167 de euro pe metrul pătrat de teren expropriat, teren pe care se aflau absolut toate utilităţile trase şi care avea o deschidere la stradă de 13,4 metri. Acum i-a fost aprobată vânzarea unui teren de 138 de mp, folosit ca grădină şi curte, cu o deschidere de 3 metri la stradă şi fără utilităţi pe el, cu preţul de 87,34 euro/mp. Asta după ce a plătit şi chirie pe el timp de 23 de ani! Sigur, preţul total este de 12.053 de euro, fără TVA

Vom reveni.