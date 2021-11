Fotoreportaj. Pe stradă

Sunt sigur că don primar, jupân Pucheanu cum îmi place să-l alint, nu prea are timp să iasă din castelul de sticlă şi să se amestece cu populimea. Aşa că, până când începe campania electorală, în fiecare săptămână îi voi aminti de o stradă din Galaţi. Promit. Doar 7 poze – maxim 11 – şi un mic comentariu.

Str. Mr. Iancu Fotea

Am întrebat vreo doi gălăţeni dacă ştiu cine e Fotea. Cică e unul – don Costello – care se băgă în seamă pe la consiliul de judeţ. Nu prea am înţeles, aşa că am făcut un exerciţiu cu aparatul de fotografiat şi am plecat să fac poze. Pe stradă.

Domnilor, ăsta nu e exerciţiu, e problemă de rezolvat.

Aici e şi sediul secţiei 1 Poliţie. După cum arată „locul faptei”, zici că e abandonată.

Cine face lumină?

Tu poţi.

Pe săptămâna viitoare,