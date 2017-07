Frăţietate dubioasă şi bani negri în halca de oraş concesionată ca plajă

În ultimele ediţii ale ziarului am tot scris, dar din păcate suntem nevoiţi să revenim asupra unui subiect ce nu ne dă pace sub nici o formă, respectiv cum tu, Consiliul Local, să dai în concesiune mii de metri pătraţi într-o zonă de maxim interes, pe malul Dunării, pentru obiective de interes public cert, fără licitaţii, prin încredinţare directă unor guşteri, unor neica nimeni? Se pare că blestemul acesta de a ne bate joc de toate şi de tot nu ne lasă deloc, de unde şi marile realizări post-decembriste înregistrate în republicuţa noastră. Să o luăm pe rând – concesionarea pentru Plaja Dunărea care arată şi în prezent ca draku’ şi de a căror planuri de investiţii futuriste o să ne bucurăm la sfântu’ aşteaptă, în ritmul în care se mişcă „investitorul strategic” cu buzunarele goale, că la cifra de afaceri şi profitul înregistrat la fisc nu are capacitatea nici să asfalteze un trotuar! Şi atunci îţi pui întrebarea logică: de unde vor veni banii? Cum e posibil să fii beneficiarul unei asemenea investiţii, dacă NU AI BANI? Că, legal, la vedere, în conturi, în raportări obligatorii, banii NU SUNT. Şi, uite-aşa, în târgul nostru, pe la colţuri, pe la terase la cafea, prin birouri, se propagă, precum reclama aceea cu Alintaroma, nişte bârfe şi zvonuri de-ţi faci cruce şi-ţi stuchi în sân. Cică individul candidat independent la alegerile parlamentare de anul trecut, care e identificat ca INVESTITORUL de la Plajă (chiar dacă în acte e doamna sau mai mulţi) nu are boaşe pentru aşa ceva şi că, în realitate, în spate stau alţii cu MĂLAIUL. Se pare că „în faţă e vopsit gardul şi în spate leopardul”, adică se spune că are un văr în persoana lui Marius Necula şi de aici gata FANTACSIA, care a cuprins pe toată lumea. Da! Marius Necula, meteoritul şi şmekerul din politichia gălăţeană, cel cu privatizările în interes propriu în ATLAS, ZĂTUN, VLĂDEŞTI şi cine o mai şti pe unde, parlamentar, subprefect şi altele, alungat din pe-de-le, din pe-se-de, din…, cel cu mai recentul brand Drakula la energizante şi altele, „hinul” de cununie al lui Plătică şi cumătru’ cu Dan Nica, omul de care în prezent fug toate partidele şi de care nu prea mai vrea să audă cineva.

O altă pistă scoasă la zvon, pe şoptite, e că în familia câştigătorului de încredinţare în „a face” plaja Dunărea sunt oameni „grei” din sistem, foşti directori de mari unităţi economice, comisari (şefi?) prin Poliţia Română şi tot aşa. Gurile rele din târg mai spun că banii vor veni din cele două zone numite mai sus sau din operaţiuni de spălare de bani, că alte surse nu sunt posibile, după ştiinţa celor care le propagă ca zvon şi care sunt demne de luat în seamă. Tot aşa se bârfeşte, în sprijinul celor afirmate mai înainte, că utilajele angrenate la muncă la Plajă provin de la Atlas şi că sunt date fără nici o obligaţie, „în mod de frăţietate” de vărul cu pricina. Draku’ ştie cum or sta lucrurile, cert este că nu avem capacitatea de investigaţie, dar aşteptăm un punct de vedere (pe care îl vom publica) din partea celor îndrituiţi să vadă ce şi cum, care este adevărul. Cică, tot pe acelaşi sistem se bazează şi încredinţarea directă pentru Portul de ambarcaţiuni unei firme parcă trasă la „copy-paste”, atât în a fi neica nimeni în afaceri, cât şi a cifrelor de afaceri, a profitului, a numărului de salariaţi etc. Halucinante sunt şi aici bârfele şi zvonurile din Republicuţa Galaţi, în legătură cu cine e în SPATE. Adică, „OAMELE” nu au bani nici să treacă strada, dar fac PORT. Te scapă râsul, dar şi plânsul, nu alta. De unde BANII? Alo! Poliţia Economică, DIICOT, Serviciile, FISCUL (ANTIFRAUDA!), sau nu vă băgaţi peste ai VOŞTRI? Că aşa se zvoneşte în târg, că în realitate sunt oameni din sistem. OK! Dar BANII, BANII de unde or să vină, tot de la voi sau de la interlopii protejaţi şi întru frăţietate cu voi?

Acum, noi nu ştim care e realitatea, redăm ecoul opiniei publice din Republicuţă, că de aceea suntem în slujba poporului, lucrători cu pixul şi apărători ai valorilor democraţiei. Chemăm, însă, instituţiile STATULUI să se pronunţe şi să ne apere de cele rele. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

