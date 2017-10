Fraţii moldoveni, fugăriţi de autorităţi

Noi am mai scris (chiar de multe ori) despre jaful, bătaia de joc şi nesimţirea autorităţilor faţă de amărâţii noştri „fraţi” moldoveni de dincolo de Prut. Mai ştim că este o lege(?), o înţelegere, un protocol cu privire la micul trafic de frontieră între România şi Republica Moldova. Ar mai trebui să funcţioneze bunul simţ, solidaritatea noastră cu aceştia, buna înţelegere şi îngăduinţa, întrajutorarea aproapelui rudă de sânge.

Aş, ţi-ai găsit la golanii ăştia din instituţiile statului (fără număr, atât ei cât şi instituţiile), cohorta aceasta de căpuşe care se calcă pe picioare în acte de tot felul, de control şi amendă, de reglementare, una mai a drakului decât alta, unii mai ai drakului decât alţii. Din lipsă concretă de activitate, din lipsa frontului de lucru, din zel nemărginit, din răutate, controlorii ăştia care se calcă reciproc pe bătături ajung un factor opresor, un temut val de agresiune asupra fraţilor noştri moldoveni.

Amărâţii aceştia de peste Prut, din gospodăria lor proprie, din bătătură, din comerţul lor intern, din agoniseala lor, vin la noi să-şi vândă produsele pentru a face un ban, ban ce rămâne tot la noi prin cumpărarea de produse româneşti sau europene, ce nu se regăsesc la ei, sau se duc pe cheltuielile curente ale copiilor ce studiază sau sunt stabiliţi la noi. Pentru situaţia lor economică, internă, micul comerţ de frontieră chiar este pentru mulţi un colac de salvare. În mod corect şi drept, autorităţile noastre locale, Consiliul Judeţean, Primăria, Administraţia Pieţelor, Direcţia Regională Vamală, Direcţia Sanitar-Veterinară, sub comanda Prefecturii sau nu, ar fi trebuit să formeze un comandament şi să gestioneze corespunzător această problemă. Dar la noi, cum nimic nu funcţionează ca lumea, nici acest lucru nu s-a întâmplat, totul funcţionând de-a-nboulea, pe măsura indiferenţei, aroganţei, jemanfişismului autorităţilor. Păi, în primul rând la VAMĂ, nu ar mai trebui să fie circul şi bătaia de joc actuală, să existe reguli clare şi precise cu privire la micul trafic, cât, cum, în ce mod etc., respectat cu sfinţenie de vameşii „mulgători”.

Trebuie stabilită clar locaţia pieţei sau pieţelor pentru aceştia, dotările corespunzătoare cu tarabe, hale, lumină, apă, grupuri sanitare, camere frig, laboratoare de analiză. Ori acestea sunt vise „erotice” pentru autorităţi, care dorm în papuci, fără nici o grijă, pe bani mulţi, într-un sictir inimaginabil? Şi uite-aşa Poliţia Locală (celebră), Direcţia Veterinară cu aceleaşi „matroşce” puse pe luat cu orice preţ (dovedite prin interceptările SRI reproduse în ziarul nostru, dar care sunt bine merci în continuare), interlopii şi borfaşii noştri localnici, creează un adevărat front comun de jaf asupra fraţilor moldoveni de pe malurile Prutului. Şi, pe aceeaşi linie, să ne aducem aminte cât căcat au mâncat autorităţile noastre locale de-a lungul timpului, despre antrepozite comune de legume sau despre o piaţă de peşte şi tot aşa. Hooo, mă! Cum vrem noi la nivel de politică, de strategie, să-i atragem spre noi, spre Europa? Pentru ce draku’ mai există euroregiunea dintre România, Moldova şi Ucraina la Dunărea de Jos? Măi, bagabonzilor politici şi administrativi, lucrurile încep de jos, de la nivelul mărunt, percepţia lor, a moldovenilor de peste Prut este că nu-i vrem, că ne batem joc, că punem jugul, bâta pe ei, că-i vom încăleca. Şi, toate acestea ca o perpetuare a concepţiei întărite în istorie, după unirea Basarabiei cu România (România Mare), când guvernanţii de la Bucureşti au trimis în „noul” teritoriu toate târâturile din administraţia română să-i conducă şi să-i alipească prin reformă la patria mamă. Nişte conţopişti, sinecurişti, „bovine” puse pe îmbogăţire, răi, fără inimă, grofi peste fraţi.

Ne mai facem bine, oameni buni? Aceasta-i întrebarea. Când intrăm în normalitate?

N.B. Ce-ar fi dacă Înaltpreasfinţia Sa Casian Crăciun şi biserica s-ar implica pentru amărâţii ăştia de fraţi întru Ortodoxie şi neam?