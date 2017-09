Frigul întunecat (I)

Dacă nu aţi apucat sa va puneţi centrala de apartament, va fi greu să mai reuşiti. Debranşarea de la CALORGAL devine aproape imposibilă. Se schimbă legea energiei termice şi apare noţiunea de zonă unitară de încălzire. Adică orice zonă, care va fi definită de autoritatea locală (poate fi nu neapărat un oraş întreg, poate fi un cartier sau un cvartal de blocuri), în care funcţionează un singur sistem de alimentare cu energie termică, după cum a explicat vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Aşadar, dacă primăria a definit zonă unitară de încălzire prin sistem centralizat cartierul în care locuiţi, sau cartierul în care este blocul dvs., debranşarea este interzisă din start. E ca si cum ai pune lupul paznic la oi, în condiţiile în care primăria este şi „patronul” regiei locale sau a societăţii comerciale care distribuie energia termică în sistem centralizat.

Noua lege, care modifică legea 325/2006 a energiei termice, face practic imposibilă debranşarea, prin mai multe prevederi, enunţând limpede: în zona unitară de încălzire în care funcţionează sistemul centralizat, debranşarea este interzisă. „Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu şi debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu sunt interzise în cazul în care condominiul se află într-o zonă unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică”.

În forma actuală a legii debranşarea era permisă cu acordul Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari; de acum încolo, va fi nevoie de acordul scris al fiecărui membru al asociaţiei. În plus, dacă acum cel care doreşte debranşarea trebuie doar să anunţe că ulterior vrea un nou sistem de încălzire, va trebui să vină şi cu o autorizaţie de construcţie pentru viitorul sistem.

„Trebuie să întărim forţa pe care o are autoritatea publică locală în comunitate. Ea trebuie să decidă care sunt cele mai eficiente forme de dezvoltare urbană”, a conchis vicepreşedintele ANRE, Emil Calotă, unul dintre cei implicaţi în redactarea noii legi.

Dar legea de modificare a legii energiei termice, care a trecut de dezbaterea Comisiei de Industrii din Camera Deputaţilor, introduce noi obligaţii şi pentru constructorii de locuinţe legate de instalarea sistemelor de încălzire. Adică, nu veţi scăpa nici dacă aţi plănuit să cumpăraţi un apartament nou construit, dotat cu centrală termică. Dacă un dezvoltator imobiliar construieşte un bloc în oraş, într-o zonă deservită de reţeaua de termoficare urbană şi vrea să monteze centrale termice în apartamente, trebuie să demonstreze primăriei că aceasă soluţie este mai eficientă „economic şi energetic” decât sistemul centralizat de încălzire; altfel, nu primeşte autorizaţie de construcţie.

Iată forma actuală şi forma viitoare a legii:

Forma actuală:

Art.30. – (1) Debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiţii cumulative:

a) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

b) anunţarea operatorului care are şi calitatea de furnizor şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de zile înainte de debranşare.

(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât şi pe verticală;

b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire;

c) anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte.

Forma viitoare:

Art.30. – (1) Debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu care nu se află in zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se va face în următoarele condiţii cumulative:

a) acordul scris al tuturor membrilor asociaţiei de proprietari, exprimat prin vot în cadrul adunării generale;

b) anunţarea operatorului care are şi calitatea de furnizor şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de zile înainte de debranşare.

(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu care nu se află in zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se face doar cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu o sursă de producere a energiei termice, corespunzătoare zonei unitare în care se afla condominiul, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât şi pe verticală;

b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenţiei de realizare de către consumator a unui sistem individual de încălzire;”

c) anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte.

d) existenta unei autorizaţii de construire, obţinută în condiţiile legii, care va prevedea toate măsurile tehnice pentru a nu influenţa condiţiile de mediu din imediata vecinătate, astfel încât să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat şi echilibrat ecologic; deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu şi debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu sunt interzise în cazul în care condominiul se află într-o zonă unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică.

În luna decembrie a anului trecut, mai erau circa 1,24 milioane de apartamente racordate la sistemele centralizate de distribuţie a energiei termice, în toată ţara. În 2016, s-au cumpărat circa 200.000 de centrale termice individuale, pe gaz, potrivit estimărilor comercianţilor.

Conform estimarilor datelor municipalităţii, zona unitară a Galaţiului cuprinde peste 17.000 de apartamente (786 de scări de bloc din peste o sută de asociaţii de proprietari).