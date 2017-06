Galaţiul e „smart” de dă în gropi

Cert este că oraşul arată ca după potopul lui Noe, sau după un cataclism natural, gen cutremur devastator sau mai multe tornade succesive, ori după o molimă (ferească Dumnezeu!), sau după ce un număr impresionant de bande de tâlhari ar devasta Republicuţa. Fotografia oraşului e cam aşa: străzi şi trotuare în lucru, aşa, în dorul lelii, gropi pe aproape toate marile artere, dar mai ales pe cele din cartiere, aleile dintre blocuri care sunt exfoliate pur şi simplu de asfalt, maşini părăsite şi ruginite lăsate de izbelişte, case în paragină, la fel şi blocuri de pe care cade cărămida aparentă, bălării cât casa pe unde vrei şi pe unde nu vrei, mizerie şi iar mizerie de tot felul, şi tot aşa, de am termina o pagină întreagă de ziar. Stai şi te întrebi dacă oraşul acesta chiar este gestionat, condus de cineva anume, dacă este locuit de oameni sau doar de lighioane, şi cum de este posibil aşa ceva?! Te duci în alte oraşe şi-ţi cad „plombele” cum arată, cât de îngrijite sunt, ce curăţenie, ce parcuri, ce ordine, ce flori, ce civilizaţie… La noi… ca în vreme de ciumă. Duceţi-vă, măi puturoşilor, nepricepuţilor, nevolnicilor, uite aici aproape, la Tulcea – flori, curăţenie, fără câini – sau la Bârlad – un orăşel patriarhal, o oază de flori şi curăţenie -, la Buzău, ce să mai spunem de Braşov, Sibiu, Timişoara, Piteşti. Sau haideţi în capitală, la Bucureşti, unde majoritatea parcurilor arată ca-n filme, zici că este ireal, păzite ziua şi noaptea de către Poliţia Locală, blocurile aproape în totalitate anvelopate şi în culori vii, curăţenie lună pentru o metropolă, scuarurile cu verdeaţă, udate prin sisteme subterane în fiecare noapte, supraveghere video pentru orice colţişor din urbe, asfaltări (plombări) în permanenţă (ziua, dar mai ales noaptea) şi tot aşa.

La noi, în Republicuţa Galaţi, un oraş părăsit, monocolor, prăfuit, obosit, unde sistemul de canalizare ISPA emană duhori de căcat, păstorit şi administrat de o şleahtă de şmekeri jemanfişişti. Ce draku’ caută copchilul lui Ardean, adică Bogdan, să administreze domeniului public?!? Cum a fost numit? Pe ce merite? Pe ce experienţă? Noi spunem că nu are boaşe şi că pălăria este prea mare, dacă tragem linie şi ne uităm în urmă (până a fi numit) nu remarcăm nimic, dar absolut nimic care să-l recomande pentru a fi Director. Păi aici, ca Director, trebuie să te pricepi, să ai autoritate, să nu ai somn, zi de zi, şi sâmbăta şi duminica, să fii la serviciu de la ora 5-6 dimineaţa până se întunecă. Acelaşi lucru fiind valabil şi pentru Ecosal, unde Director este o doamnă (nu suntem misogini). Păi în alte oraşe se spală oraşul încontinuu, noaptea, se şamponează (da!, la noi, în România), se mătură, se şterge, se văruieşte, se vopseşte, se… La noi, în neştiinţă, în neputinţă, în lene, căutăm motivaţii de tot soiul, că nu avem utilaje, că nu avem forţă de muncă. Zău? Păi de ce la unii se poate şi la noi nu?, când suntem campioni la armata de abonaţi la Legea 416.

Dar noi venim să spunem că atâta timp cât pe funcţii vom pune oameni slabi, nepregătiţi, fără experienţă, după criterii de afinitate politică, prietenie, sinecuri, conform sintagmei „e prost, dar e al nostru şi face doar ce-i spunem noi”, ne vom zbate în mediocritate, până vom deveni un oraş nefrecventabil.