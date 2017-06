Haznaua de la Finanţele Publice

De-a lungul timpului tot am primit o serie de sesizări cu privire la modul în care merg treburile în stabilimentul Finanţelor Publice, clădirea cea înaltă, amplasată pe str. Brăilei (Wall Street-ul gălăţean) cu o arhitectură de tot rahatul, de tip stalinist din epoca de tristă amintire, aflată într-o vizibilă degradare. Da, fraţilor! Clădirea nu are nici douăzeci de ani şi se exfoliază, se desprind plăci, cad elemente decorative. Ce mai tura-vura, prost proiectată, prost executată, plătită din banii populimii plătitoare de taxe şi impozite de aiurea, cu răspundere zero din partea responsabililor finanţişti, foşti sau actuali pe funcţii. Asta e cu exteriorul, dar să vedeţi interiorul care te cutremură, de revoltă, îţi vine să vomiţi, nu alta. Jegul şi slinul sunt la ele acasă pe aproape tot ceea ce pui mâna, praful e de două degete, holurile sunt focar de infecţie, nu au mai văzut detergenţi, soluţii speciale şi toate cele de luni de zile sau cine ştie de când. O clădire mai întortocheată, mai aiuritoare, sub formă de labirint, cu holuri înguste şi întunecoase, prin care aproape că nu pot trece două persoane fiecare în alt sens. Mizerie cât cuprinde, pute a loc stătut, a respiraţia sutelor de „pacienţi” din clădire, pute a transpiraţie, e un aer irespirabil. În birouri e o adevărată harababură, haos, dosare şi hârtii depozitate în devălmăşie peste tot, pe jos, pe scaune, pe orice poate fi asimilat ca suport pentru aşa ceva. Teancuri de hârtii, munţi, după care apare câte un cap al unui individ aplecat cu nasul în hârtii sau calculator. O privelişte apocaliptică, expresie a birocraţiei sufocante, a bătăii de joc adresate contribuabilului dar şi lor înşişi, funcţionarilor ce lucrează precum vitele în grajd. Pardon! s-ar putea să greşim, acum am văzut la televizor vaci în grajduri ce strălucesc de curăţenie şi au şi ambient muzical pentru creşterea producţiei de lapte şi implicit a eliminării stresului.

O altă minune demnă de Guiness Book este legată de şobolăneala din birouri, de viermuiala, de numărul salariaţilor pe metru pătrat care te înfioară şi lasă cu gura căscată. Prima întrebare firească ce-ţi vine în minte este „cum draku’ de încap atâţia”? adică precum sardelele într-o cutie de conserve. Dacă vrei să intri într-un birou suprapopulat nu încape decât o persoană, maxim două, încercându-te un sentiment de claustrofobie sau panică.

Direcţia mişcării hârtiilor este sfântă, plimbarea de la Ana la Caiafa este obligatorie, pierdere de timp civică, atitudinea salariaţilor nesimţită în majoritatea cazurilor, o aroganţă, distanţă, ca de la şef la argat.

În fapt, o resursă umană, angajată pe nu ştiu ce valori sau criterii, prăfuită, surescitată (ţâfnoasă), neştiutoare în mod profesionist, o cohortă doritoare doar de salarii babane, bonusuri, premii, concedii, zile libere şi tot aşa.

Sigur că nu pot fi băgaţi toţi în aceeaşi oală, nu-i aşa stimabililor? Poate ar trebui eliminate în primul rând numeroasele „domnişoare”, cu picioarele până în gât şi decolteul până la buric, care zac pe scările şi holurile de la parter, cu paharele pline de cafea de la tonomate, cu ţigările între „deşte”, gata să o zbughească afară întru a trage un „fum”. Ce imagine! Ce rău este la serviciu, la finanţe, unde nimeni nu este păstorit, nimeni nu este ameninţat, iar şefii se trag de brăcinari cu subalternii.

Şi când te gândeşti că în ziua documentării noastre, toţi ăştia au pus de o grevă, legându-şi banderole albastre la braţ, cerând în gura mare salarii mai mari!

Apropo, la Finaţele publice judeţene nu funcţionează nici un lift din toamna anului trecut, bătaia de joc fiind crasă, inumană, atât faţă de contribuabil (femei cu copii, bătrâni, handicapaţi), dar şi faţă de personalul angajat.

Alo! se aude, domnule Priboaie? Alo, se aude, domnule Ştefan Viorel? Alo, aude cineva?

În viaţa aceasta şi nu în „cealaltă” mai apucăm să vedem informatizare? debirocratizare? destructurarea nepotismului, reducerea numărului de salariaţi dintr-o organigramă supradimensionată?