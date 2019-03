Încă doi directori, aut!

Este limpede că preşedintele CJG, Costel Fotea, vrea să salveze instituţiile de cultură care sunt finanţate din bani publici prin bugetul consiliului, de la prăfuire şi nefrecventabilitate. În acest scop el are în vedere, conform surselor noastre neconfirmate de domnia sa, înălţarea la pensie a directorilor Cristian Căldăraru şi Dan Nanu Basarab. Primul se ocupă cu colbuirea şi inerţia la Muzeul de Istorie şi la Muzeul Colecţiilor, cel de-al doilea, cu drinkuirea şi cu la ce pică prin vernisajele care-l scot câteodată din plictis, la Muzeul de Arte Vizuale. De zeci de ani cei doi şobolănesc pe lefuri uriaşe, singura lor preocupare fiind răbojul zilnic pe care altoreliefează AMR-urile până la pensie şi atât. Iată că nu a mai rezistat un Zanfir Ilie în meseria de director, cel care are incontestabilul merit de a fi reanimat Biblioteca VA Urechia, ba chiar dându-i strălucire naţională prin editură şi reviste, prin târguri naţionale de carte etc.

Aşa că, mister prezident, faceţi un rău care va fi bine primit şi aplaudat!