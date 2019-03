începe jaful

Ce-i în mână nu-i minciună. Fă-te frate cu dracul până treci puntea. Capul plecat, sabia nu-l taie. …există o vastă colecţie de proverbe româneşti care certifică existenţa unei culturi a duplicităţii, ticăloşiei, ipocriziei, învârtelilor şi furtului anterioare organizării contemporane. În anumite perioade, de efervescenţă şi dârdoră a căpătuielii, clanurile de toate dimensiunile, vârstele şi aparteneţele iau turnanta vijelios: acum, aici, cu orice preţ. Că sunt rude de sânge, de ciolan sau de partid, nici nu mai contează. Din numeroasele regresii ale normalităţii şi bunului-simţ, am ales (spre exemplificare) două evenimente care se conturează în viitorul apropiat: afacerea CAR Pensionari Galaţi şi transformarea Falezei gălăţene în bâlci infect.

CAR Tîrgu Bujor s-a prăbuşit.

Degringoladă la CAR Pensionari Galaţi

Într-o ediţie anterioară, relatam despre rezultatele oficiale (dar ţinute bine-ncuiate în sertarele ANPC) ale unui control desfăşurat la CAR Pensionari Galaţi. Am ales, în acea ediţie, să am o minimă intervenţie prin comentariu. Am preferat să redau aproape integral documentul constatator, fără modificări, din care rezultau clar metodele prin care sunt jefuiţi clienţii CARP Galaţi. La art. 2 din Raportul constatator al ANPC, se evidenţiază mecanismul prin care cei care iau împrumut de la CAR Pensionari Galaţi sunt „ciupiţi” cu sume aparent mici, care nu apar explicate în nicio evidenţă contabilă. Calculul făcut de inspectorii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi, la un credit relativ mic, de 4.000 de lei, arată un surplus de 20 lei, subtilizat fără explicaţie legală. Dacă am lua o medie, de 30 de lei, să zicem, la vreo cinci sute de credite acordate lună de lună, rezultă o sumă de 15.000 lei, care intră, lunar, în buzunarele şmecherilor care călăresc CARP Galaţi. Cu o contabilitate dublă, banii nu lasă nicio urmă, îndulcind suplimentar traiul îndestulat al celor care au transformat CARP Galaţi într-o asociaţie familială. Nu e o simplă speculaţie. Redăm calculul din documentul constatator al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi:

„[…] b) Conţinutul contractului de împrumut

Din contract lipsesc informaţii cu privire la: adresă sediu social, valoarea totală a creditului, rata dobânzii aferente creditului, DAE, contrar prevederilor legale.

Din analiza contractului de împrumut nr. 478/14.01.2019 ridicat, prin care s-a acordat un împrumut în valoare de 4.000 de lei, rambursabil în 12 rate lunare consecutive, la care se adaugă dobânda la credit în valoare de 216,67 lei, care se reţine în momentul tragerii creditului.

Conform calculului efectuat de creditor în contract, împrumutatul trebuia să restituie 12 rate lunare a câte 335,00 lei, rezultând astfel suma de 335,00 lei x 12 rate = 4.020,00 lei, mai mare cu 20 de lei decât suma împrumutată.

În formularul „Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de membrii Asociaţiei C.A.R.P. Galaţi pentru a contracta un împrumut rambursabil” este înscris un exemplu de calcul general, şi anume: la 1000 de lei solicitaţi pentru o perioadă de rambursare de 12 luni se aplică o dobândă de 10% (lunară) şi se vor plăti 12 rate a câte 83,33 lei/lună.

Conform acestor informaţii, în cazul contractului analizat, s-au solicitat 4 x 1.000 de lei (adică 4.000 de lei) şi ar fi trebuit să se achite: 4 x 83,33 = 333,32 lei/lună, dar se solicită 335,00 lei/lună, de unde şi diferenţa de 20 lei.

Deci, împrumutatul achită dobânda la momentul tragerii creditului, ridicând în fapt suma de 3783,33 lei. Totuşi, din analiza contractului, la rubrica „Situaţia contabilă a fondului social şi a împrumuturilor”, în coloana „Monetar” este descrisă drept sumă înmânată împrumutatului altă sumă, şi anume 3777, 13 lei. Din analiza documentelor nu a rezultat vreo explicaţie pentru apariţia acestor diferenţe. […]”

Bineînţeles că nu am primit niciun răspuns de la CARP Galaţi. Nici nu mă aşteptam. Întrebarea e – ce fac cu banii deponenţilor? Există contabilitate dublă, sau nu? Acolo e nevoie de controale amănunţite, serioase. Ar fi grav să se ajungă la situaţia în care dispare „capul” şi CAR-ul se prăbuşeşte. Atragem atenţia, pe această cale, instituţiilor şi autorităţilor abilitate să verifice şi evalueze situaţia de la CARP Galaţi că, în cazul unui colaps, ar putea răspunde în solidar, în instanţă. Dacă peste prăbuşirea CAR-ului Tîrgu Bujor s-a pus pătura de tăcere, la Galaţi nu va fi aşa. Acolo sunt 500 de ţepuiţi, aici ar putea fi aproape 60.000.

Dar noutăţile, care prefigurează jaful, de-abia se întrevăd. Uluitoare este încercarea lui Ion Mehedinţi de a injecta un nou statut care, dacă se va vota (şi nu e deloc improbabil, având în vedere situaţia de la CARP Galaţi), îi va oferi acestuia puteri discreţionare, posibilitatea de a jefui CAR-ul fără oprelişti şi cu aparenţa deplinei legalităţi.

Întrebări care aşteaptă răspunsuri

Deşi au trecut şase luni de când tac despre adevăr, murmurând autolaude prin presa locală, reluăm întrebările pentru conducerea CARP Galaţi:

1. Era necesară achiziţionarea SUV-ului Ford Kuga, deşi CARP Galaţi avea, deja, în dotare acel Suzuki 4×4? Din banii cui s-au cumpărat maşinile?

2. De ce funcţionează CARP Galaţi cu un singur cenzor, când statutul prevede minim trei? După decesele din 2017 (a primului) şi 2018 (a celui de-al doilea) directorul Ion Mehedinţi şi Consiliul Director au preferat să rămână cu unul singur. Sunt îndreptăţite suspiciunile?

3. De ce contribuie CARP Galaţi la bunăstarea federaţiei OMENIA, din Bucureşti, cu 50.000 lei pe an? Care este beneficiul concret al celor care ţin CARP Galaţi în spate, 60.000 de deponenţi, cu economiile lor modeste? Justificaţi, vă rog, necesitatea afilierii la „OMENIA”, alta decât bucuria portofelului dumneavoastră. Ce beneficii concrete aduce această afiliere, plătită din banii CAR-ului? Exemplificaţi.

4. De ce s-a transformat CARP Galaţi din asociaţia pensionarilor, în asociaţie familială? Este firesc şi moral ca membrii aceleiaşi familii să pună mâna pe funcţiile-cheie, de conducere şi decizie?

5. Ce eforturi reale, profesionale şi ce niveluri de competenţă justifică salariile, indemnizaţiile şi sporurile consistente pe care şi le-au tras cei din conducerea CARP Galaţi, din fondurile organizaţiei?

Îl informez pe Ion Mehedinţi că de-abia aştept un răspuns oficial, scris, asumat, la aceste întrebări.

Nu e necesar să stăm la cafele împreună, domnule director, nici să schimbăm impresii despre atelierul de cizmărie. În pagina 2, jos, găsiţi atât adresa de corespondenţă a redacţiei, cât şi adresa mea de e-mail.