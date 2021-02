Jocuri de gleznă în Primăria Galaţi

Acum n-om fi noi noi specialişti în ştiinţă aceasta a managementului, a artei de a conduce, dar avem totuşi suficientă bibliotecă la mansardă ca să putem fi în stare să emitem judecăţi pertinente, critice şi obiective cu privire la ce se întâmplă în stabilimentul de lângă Prefectură. De la bun început trebuie să spunem că acesta per ansamblu este MODEST, de aceea şi rezultatele, neexistând din nefericire, nici un fel de comparaţie între managementul performant al Consiliului Judeţean în frunte cu Costel Fotea şi Primăria Galaţi. Şi cum tot ce se întâmplă la capitolul realizări sau nerealizări, performanţă sau din contră, lipsa acesteia, la nivelul unei entităţi administrative precum o primărie. Or din acest punct de vedere vom încerca să analizăm în mod concis, la rece, actorii principali din Primăria Galaţi. Poate şi în acest mod vom deveni utili primarului Pucheanu şi celor care se ocupă conform anunţului acestuia de a întineri, restructura şi a face o Primărie performantă conform zilelor noastre, cu toate că suntem sceptici că aşa ceva se poate realiza la Galaţi, unde Primăria este supradimensionată, chiar exagerat, împănată până la saturaţie de un personal încrengat, unde nepotismul, pila, sinecura, pupincurismul, afilierea politică au constituit valori de bază la angajare.

Aşadar să vedem, fără o ordine prestabilită, cine îl înconjoară pe Primarul „care este” în misiunea acestuia de a plasa Galaţiul pe orbita marilor municipii ale României şi, de ce nu, ale Europei.

Viceprimarul Enache, căruia prin târg i se mai spune şi omuleţul de pluş, adică un tip moale, pufos, nevăzut şi necunoscut, un tip care nu există şi nu deranjează pe nimeni. Omul se laudă că provine din mediul privat, iar noi spunem că nu cel adevărat, unde viaţa e extrem de dură şi reală, unde se „căleşte oţelul”. Nici vorbă, el face parte din categoria celor care provin din mediul privat, cel viciat, cel otrăvit, cel distructiv, cel al piloşilor care şi-au făcut toată viaţa afacerile la adăpostul politicului, la adăpostul comenzilor şi licitaţiilor trucate şi a suptului cu conducta călare pe silozul bugetului. În Primărie e discret, până la a nu fi băgat în seamă, nu-şi asumă, nu se înfige în faţă, cuminte şi comod spre a nu deranja pe nimeni, cam aşa cum a fost toată viaţa şi în munca de partid de unde şi ascensiunea garantată cu ajutorul tătucului preşedinte al municipalei de partid.

Mergem mai departe la city managerul oraşului, Bichescu, nou venit în Primăria lui Pucheanu, un individ pe care nici fizicul nu-l ajută să se impună, dar care nici cunoştinţele de bază, obligatorii din administraţie, din nefericire nu le are. Dacă va dori cu adevărat, cam după doi, trei ani, va fi în stare să facă dovada că a învăţat ceva, că ştie, că are strategie şi metodă, că a învăţat ce înseamnă oraşul prin prisma Primăriei şi a atribuţiilor pe care le-a dobândit ocupând postul cu pricina. După noi, această funcţie ar fi trebuit ocupată de cineva care să fi fost crescut, învăţat şi care să fi ştiut ce este aceea administraţie publică, cineva cu experienţă măcar de două mandate de consilier sau director în Primărie. Prin oraş circulă aşa, ca bârfă, zvon şi ecou, că de fapt actualul rector al Universităţii „Dunărea de Jos” a vrut să scape de Bichescu şi a fost extrem de fericit când acesta a migrat la Primărie. Se mai spune pe la colţuri, prin birouri, la cafea, că omul a fost promovat de un personaj care se învârte pe la Universitate, nimeni nu ştie cu ce, îl cheamă Dobrea şi este socotit un fel de Hrebenciuc al pe-se-de-ului local.

Ar mai fi vorba şi de un al doilea post de viceprimar, dar acesta nu este încă ocupat de nimeni până în prezent, semn că se poate şi aşa deocamdată, la trecerea a aproximativ şase luni de la alegeri.

În fapt, nu s-a găsit încă omul înconvoiat, umil, servil, nederanjant pentru managementul Primăriei. La toţi aceştia din linia întâi, în frunte cu Primarul, i-am adăuga pe cei din linia a doua, directorii, care cu excepţia lui Vals şi Capetis sunt tot aşa de amorfi, de temători şi doritori de a nu fi implicaţi, precum: Mancaş, Burtea, Buhociu, Stadoleanu, Ochiu şi toată cohorta conform organigramei. Uite, a trecut o lună de când cu declaraţia aia trăsnet care a şocat (în bine) populaţia, plătitorul de taxe şi impozite, prin care Pucheanu anunţa că are o Primărie îmbătrânită, învechită şi că va lua taurul de coarne remodelând şi restructurând „balaurul”, entitatea de conducere administrativă pe care o conduce. Noi credem cu toată tăria că nu va fi în stare, că l-a luat aşa gura pe dinainte, că a luat sute de şuturi în popou de la ceilalţi conducători de partid, de la colegi, de la cei cu interesul în Primărie. Păi, cum să nu-l ia gura pe dinainte când omul nu mai poate, chiar nu mai poate în condiţiile actuale, când nu mai are bani să ţină în picioare întreaga coşmelie, babană, sufocantă, a unui personal fără număr, la un oraş care în ultimii treizeci de ani a pierdut aproape a sută cincizeci de mii de cetăţeni. Da, acesta e adevărul, de la 360 de mii pe vremea lui Ceaşcă, la o aproximare în prezent (ne-am documentat şi noi în stânga şi-n dreapta) cam de vreo 210 mii de persoane. Iar ce e mai rău este că ne pleacă în continuare pe capete, mai ales cei tineri, spre alte zări din ţară şi străinătate cu toate restricţiile legate de pandemia mă-sii. În toată această perioadă am asistat în fapt la paradoxul în care, în timp ce oraşul se depopulează masiv, numărul celor din administraţie şi bugetari s-a triplat.

Se va dovedi în curând ce jale mare e în realitate, când va avea loc recensământul populaţiei, cu toate consecinţele ce derivă în acest sens.

Dar despre cauzele care au dus la acest exod al populaţiei gălăţene, vom vorbi cât de curând într-un interviu pe care ne-am străduit de ceva timp să-l accepte unul dintre actorii principali ai urbei noastre şi care nu are legătură cu politicul.