Jupân Pucheanu taxează chiar şi morţii decedaţi

De când e primar,don Pucheanu a dublat taxa de habitat de la 50 de lei în 2016 la 100 de lei în 2022.

Bineînţeles că poate justifica majorarea, da cum poa’ să explice că la Direcţia de impozite a primăriei se taxează şi decedaţii?

Nu a trecut o săptămână de când jupânul a declarat în direct la un post de radio că…”Avem şi noi proştii noştri”…

Cine te opreşte să scapi de ei don primar? Dumnevoastră ştii că şefa de la taxe şi impozite lucrează cu banii luaţi înainte?

Sau dacă ne luăm după zicală „peştele de la cap se împute” ,am impresia că dumnea…tu eşti capu la peste!

Hai să-ţi explic aşa uşor cam cum stau lucrurile pe acolo şi dacă nu ştii, io zic că e cazul să cobori de la etajul 2 al castelului de cristal cam până la nivelul contribuabililor.

Marţi, 25 ianuarie, toţi şefii de la direcţia de taxe şi impozite erau supăraţi pe băietul Cuza că a făcut unirea mică şi nu au avut decât o zi liberă. Dacă o făcea pe aia mare, bugetarii aveau liber până hăt departe prin februarie, că până pe 24 nu au avut săracii de ei decât 9 zile libere adică mai puţin de jumătate.

În acest timp, după ce a stat la coadă în frig pe la minus 8 grade, pensionara H.V. a reuşit să ajungă la un ghişeu să-şi plătească dările şi să declare că soţul a decedat în decembrie 2021 şi să fie scutită de ambele taxe.

Total greşit.A aflat că şefii acestei instituţii respectă legile.Certificatul de deces în copie sau original nu e valabil pentru că de la 1 ianuarie, instituţiile publice, nu mai au voie să solicite persoanelor fizice şi juridice copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituţii ale statului.

În concluzie, a fost nevoită să plătească taxa de habitat şi ecarisaj şi pentru soţul ei, mutat definitiv pe Coşbuc 253 la Ghiţă Vasiliu, pentru că altfel nu i se încasa nimic, urmând ca la un moment Te zero să primească banii înapoi.

Şi pentru că şefii ăştia de la taxe nu recunosc că fiind valabil certificatul de deces – care este eliberat tot de un serviciu al primăriei – doamna H.V. trebuie să aducă următoarele acte:

1.Cerere tip adresată primarului.

2.Declaraţie pe proprie răspundere pentru stabilirea taxei de habitat.

3.Adeverinţa de la asociaţia de locatari precum că persoana nu mai locuieşte la adresa respectivă.

4.În lipsa asociaţiei de locatari declaraţie pe proprie răspundere de la doi vecini care declară că decedatul e mort şi că nu mai locuieşte la adresa respectivă.

Toate actele aşezate frumos în legendarul DOSAR CU ŞINĂ ce nu se dă bătut la primăria P.S.D.!

Bineînţeles că dosarul se depune la registratura primăriei şi dacă nu anul acesta, cam pe la anul, poate, doamna H.V. va primi banii.

Eu cred că mai sigur prin 2024 că atunci sunt alegerile şi don Pucheanu îşi va aminti de alegători.

Până atunci eu anexez copia chitanţei din 25.01.2022 din care reiese că doamna H.V. a plătit ce era de plătit plus ce trebuie să recupereze.



Am şters numele,adresa şi cnp-ul doamnei H.V. şi numelă casierei care nu are nici o vină că respectă regulile imbecile date de şefii incompetenţi.Apropos, jupân Pucheanu, cum rămâne cu „AVEM ŞI NOI PROȘTII NOŞTRI?”

Am lăsat vizibil numărul chitanţei şi nr. ROL nominal unic că poate, în mica ei pauză de muncă, şefa de la direcţia de taxe şi impozite o va suna pe doamna H.V. să-şi ceară scuze că a încasat-o cu 25% în plus şi îi va returna banii fără a mai depune celebrul dosar cu şina.

Pe jupân Pucheanu îl rog să se uite la poza săptămânii şi să vadă cam câte copii xerox cere primăria pentru dosarul cu şina necesar ajutorului de încălzire.