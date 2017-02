La ce e bună Poliţia Locală? La nimic!

Municipiul Galaţi este fruntaş la… nesiguranţă urbană, o spune un studiu disecat şi la Alba neagra în această ediţie. La şedinţa anuală de expunere a raportului de activitate pe anul 2016 a Poliţiei Locale a triumfat o altă viziune: infracţionalitatea a scăzut cu 17% – zice Dobrea de la Municipiu. Dacă aducem în prim plan (TVG) str. Cuza, la scările Moruzzi, vede orice cetăţean că acolo infracţionalitatea e la ea acasă, se sparg cu baroasele balustradele de fontă turnată, iar lampioanele înfiinţate de Primarul Nicolae se prăduiesc sub Primarul Pucheanu şi Poliţia Locală Hahui. Poliţiştii se gratulează şi se premiază, prezintă dări de seamă triumfale, ies la şouri la televiziunea Partidului, dar la Flora se fură roţile de la containerele de gunoi menajer, ca să-şi facă recuperatorii de reciclabile căruţuri pentru prada de container şi să defileze la parada sacilor jegoşi printre blocuri. Poliţia Locală nu vede nimic, nu prinde nimic, nu sancţionează nimic, cică ea e ocupată cu încrederea, siguranţa, respectul. În ce? Cu siguranţă, încredere că scandalul maşinilor de lux cumpărate de Poliţia Manoliu pentru plimbat Primarul şi city-managerul va rămâne cu siguranţă îngropat în biblioraftul „mucles”.

Lunar, încasează buget gras şi primeşte mesaje de mulţumire de la Primar

„Nu vă temeţi să interveniţi!”, le-a transmis primarul Ionuţ Pucheanu, prezent la şedinţa anuală de expunere a raportului de activitate pe anul 2016 a Poliţiei Locale. Era o ironie, cum că le dă cagule la toţi, să nu mai facă pe ei de frică atunci când e să taie elanul infractorilor. Primarul se referea la cazurile de astă vară, când prezenţa agenţilor poliţiei locale nu i-a speriat nici măcar pe spărgătorii şi aruncătorii de seminţe şi coji pe trotuarele Falezei. Sunt de poveste imbecilă cazurile repetate de blocare a autobuzelor la intrarea din Domnească pe str. Gării sau de blocarea tramvaielor pe Basarabiei, din cauza parcărilor de tip „ca un bou”, întâmplate în oraşul cu poliţişti burtoşi aflaţi la plimbat caşchetele. Dacă e să ne luăm după noul şef al Poliţiei Locale, Petrică Hahui, pe parcursul anului 2016 poliţiştii locali au constatat, atât în flagrant, cât şi cu ocazia unor verificări, prin patrule proprii, cât şi în patrule mixte, tot felul de contabilităţi şi statistici: 309 fapte cu caracter penal, persoane suspecte depistate 136, 11.062 sancţiuni contravenţionale, în sumă totală de 1.836.204 lei. Cele mai multe amenzi au fost aplicate la Legea nr. 61/1991 (3.272), HCL nr. 79/2002 (2.867), OUG nr. 195/2002 (2.716), HCL nr. 307/2006 (1.210). Din cauza neregulilor constatate, în 2016 a fost suspendată activitatea la un număr de 56 de societăţi comerciale, au fost ridicate în vederea confiscării mărfuri estimate la o valoare de 17.253 lei, constând în băuturi alcoolice, ţigări, alimente, articole de îmbrăcăminte, jucării etc. În plus, la Dispeceratul Poliţiei Locale Galaţi, pe parcursul anului 2016, s-au înregistrat 2.389 sesizări telefonice de la cetăţeni, dintre care 755 pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, 484 pentru nerespectarea legislaţiei rutiere, dintre acestea confirmându-se aproximativ 80%. De asemenea, a fost efectuat un număr 13.421 verificări în baza de date, dintre care 11.175 cu privire la stabilirea identităţii persoanei şi 2.246 pentru identificarea proprietarilor de autoturisme.

Phii, ce de activitate la Poliţia Locală! Supraîncărcaţi, suprasolicitaţi, surexcitaţi poliţişti mai avem!

Şeful Poliţiei Locale, Petrică Hahui, a prezentat şi priorităţile anului 2017: pregătirea poliţiştilor locali conform standardelor prevăzute de lege atât în plan profesional, cât şi în segmentul tragerii cu armamentul din dotare şi antiterorist (!); planificarea riguroasă a tuturor activităţilor preventive, combative şi de descoperire a faptelor contravenţionale specifice, precum şi a infracţiunilor stradale şi a celor săvârşite în spaţiul public etc. La priorităţi sunt de făcut câteva observaţii. Ce treabă are poliţia locală cu pistolul, doar nu se luptă corp la corp cu huliganii, abia dacă deschid gura să le atragă atenţia scuipătorilor de seminţe; ce răspunderi antiteroriste are Poliţia locală? dacă această activitate nu figurează în fişa postului; Toţi şefii Poliţiei locale (trei directori nu sunt cam mulţi pentru o poliţie atât de anonimă în teritoriu?) au sarcini bine distribuite. Şeful Hahui răspunde de structurile de suport, juridic, resurse umane, financiar, contracte, achiziţii (!?), cei doi adjuncţi au următoarele atribuţii şi răspunderi: Mihai Manoliu – director general adjunct, răspunde de serviciul de intervenţie rapidă, transport valori (!), activităţi comerciale (?) şi evidenţa persoanei, construcţii, afişaj, mediu şi serviciul de siguraţă rutieră, Ştefan Mărculescu – director executiv, răspunde de cele cinci secţii de ordine publică şi de serviciul de baze de date şi dispecerat. Cu toate aceste distribuiri de răspunderi, hoţii de deşeuri fac ce vor în oraş, inclusiv furatul roţilor la containere, furatul deşeurilor, defilează pe orice stradă vor cu căruţele şi cărucioarele de transport gunoaie, „iubitorii” de animale terorizează vecinii în cazul capturării câinilor vagabonzi, vagabonzii şi huliganii terorizează blocurile şi poliţia locală îi ironizează pe apelanţi, mobilierul urban este distrus oriunde şi oricând (vezi băncile din Parcul Eminescu, pivoţii de blocare acces maşini la lapidarium), trotuarele au rămas pline de zăpadă şi limitrofii nesancţionaţi, faţadele caselor din patrimoniul vechi sunt nişte gioarse periculoase pentru trecători, în circulaţia şi mai ales parcarea pe domeniul public este haos nesancţionat, la nici un blocaj de circulaţie nu intervine vreodată un poliţist rutier local, continuă într-o veselie construcţia de vile la bloc. Apropos, ce va face dl. Hahui cu cazul flagrant al vilei de la bloc a directorului UNPR de Calorgal, Marian Alexandru, după decizia instanţei? Răspuns corect: nimic! Dar cu poarta metalică de pe Bălcescu nr 5, tăiată la ordinul Miliţiei Manoliu, ce va fi? Răspuns incorect: trebuia deja montată la loc, după câştigarea procesului de către proprietarul abuzat.

Petrică – pensionar la naţional, supercompetent la local

O ultimă observaţie. Petrică Hahui, fost şef la Serviciul Patrulări Trenuri, cu dreptul absolvit în 97 la Universitatea „Ovidius” Constanţa, cu cursuri de specialitate şi program postuniversitar în cadrul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, fost comisar şef la Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, este un tânăr pensionar, deci cu norma de serviciu depăşită, conform legii. Dacă e pe aşa, de ce ar avea normă intactă, întreagă şi validă un pensionar la Poliţia Locală? Doar ca să confirme că poliţia locală este un cimitir de elefanţi hrăniţi în mod parazitar de la bugetul local? Sau ca să confirme că Poliţia locală trebuie să rămână o miliţie de partid, aşa cum a fost cu brio şi din plin în toate mandatele anterioare, atât sub Cristian Gâscă, cât mai ales în mandatul obedientului Mihai Manoliu? Nu trebuie uitată băşcălia care a inundat presa de Galaţi faţă de obstinaţia cu care reşapatul Petrică Hahui trebuia să fie musai şef la poliţia Locală.