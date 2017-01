Lacul lui Pîslaru „Pintea”???

Galaţiul este înconjurat de ape: Siret, Dunăre, Prut, dar şi de o serie de salbe ale lacurilor cum ar fi cel de la Cătuşa, Mălina, Vânători, Brateş şi altele mult mai mici. Din păcate, această aşezare mirifică, această bogăţie a naturii, nu este nici pe departe valorificată corespunzător din punct de vedere turistic, de agrement sau economic. În majoritate, după evenimentele din ’89, luciurile de apă au fost concesionate, încăpând pe mâna unor netrebnici, a unor cozi de topor din politică, după bunul plac al dictatorilor şi baronilor din POLITIC, recompensând pupatul în cur, lipitul de afişe sau parandărătul profiturilor. Aşa se face că în prezent nu avem aproape nici o locaţie de acest gen, care să fie amenajată ca în Europa dezvoltată, după reguli şi ştiinţa avansată, nefiind catalogate în nici un fel ca exploatări şi amenajări de TOP precum în Germania, Franţa, Spania etc. Oamenii aceştia care administrează luciul de apă o fac după cum cred ei de cuviinţă, cum se (ne) pricep, cum au văzut ei în trecut. Nu au nici o obligaţie în „a face” după cum s-ar cere şi, drept urmare, digurile sunt ca vai de mama lor, mâlirea şi lipsa dragărilor e permanentă, amenajările turistice sau sportive de pe maluri – ca în „epoca de piatră”, curăţarea bălţilor este ce „e aia?” şi tot aşa. Despre peşte, soiuri, puieţi, exploatare piscicolă propriu-zisă, aceasta se face la plesneală, în proporţie covârşitoare sub incidenţa braconajului propriu, al oficialilor deţinători de ape „lucioase”. Dintre toate aceste perle pe care ni le-a dăruit Dumnezeu, cea mai mare de pe coroană e lacul Brateş, lac asemănător ca dimensiune şi potenţial cu celebrul BALATON din Ungaria, perlă la rândul său a Europei Centrale. Această bogăţie, minunăţie şi DAR al gălăţenilor, din păcate zace în nesimţirea autorităţilor locale şi centrale, degradându-se de ani şi ani, fără să fie administrat şi fără a putea fi valorificat corespunzător de peste douăzeci şi şapte de ani. În fapt o crimă pentru Galaţi, pentru acest colţ de ţară uitat de GUVERNELE ROMÂNIEI şi de însăşi parlamentarii ţinutului cu pricina. An de an, atât noi cât şi confraţii noştri din media, am scris de ni s-au rupt pixurile despre lacul Brateş, dar a fost degeaba. Interesele meschine, de clan, de grup ale partidelor ce s-au succedat la putere nu au reuşit să conveargă asupra cărei beizadele, pupincurist şi onanist politic să cadă pleaşca de a fi uns cu o astfel de sinecură. Iată, de câteva săptămâni mai marii împărăţiei ţării, cei de la Administraţia Domeniului Statului, sforarii din politichia gălăţeană din Republicuţa noastră au ajuns la concluzia, după zeci de ani, că lacul Brateş va fi concesionat. Asta după ce în atâta amar de vreme s-au tot prezentat „investitori” şi proiecte nenumărate cu privire la transformarea lacului în (pe lângă cea de peşte) bază de agrement turistic şi sportiv sau unele chiar au avut caracter futurist.

Acum ANPA (Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură) anunţă că sunt patru solicitări de acordare a concesiunii luciului de apă Brateş: SC COMFIG SRL, SC PAF MEDIA SRL, SC GROPEANU COM SRL şi RUSU IBOLYA. Din punctul nostru de vedere şi al altora cu expertiză cu care ne-am consultat, adevărul este că nici o solicitare nu este serioasă, demnă de luat în seamă. Adică un astfel de obiectiv nu poate fi administrat decât de o entitate fizică privată sau din administraţie, doar cu o cheltuială şi deci potenţial financiar de EXCEPŢIE, adică pe milioane de euroi, multe, multe. Ori alde Pîslaru (ce se ascunde sub PAF MEDIA SRL) şi ceilalţi sunt de râsul curcilor la aspectul POTENŢĂ FINANCIARĂ. Ca să nu mai vorbim la toţi de calificarea profesională, realizările în domeniu, ce mari căcăreze au făcut ei în viaţa asta, în profilul piscicol sau de agrement în domeniu? Păi numai la Pîslaru dacă amintim că la începuturi în Delta Dunării se ocupa de turnarea colegilor la Securitate şi nu de pescuit, mai apoi demolator de bălţi pe malul Prutului şi falimentator al Fabricii de Peşte şi Conserve de Peşte din Galaţi, ce să mai spunem? Dar putem să punem pariu cu cine vrea şi pe cât vrea că făcătura asta POLITICĂ de Florinel va pune laba pe lacul Brateş. Noi încă mai aşteptăm investitori cu zeci de milioane de euroi în cont şi dacă NU, de ce să nu ne uităm spre Consiliul Judeţean, la Fotea sau la Primărie, la Pucheanu, în a avea în patrimoniu şi administrare Lacul Brateş? De ce nu? Statul trebuie să protejeze (obligatoriu) resursele naturale nepreţuite cu potenţial uriaş economic şi turistic sau se vrea demolarea Galaţiului cu orice preţ?!? Asta în condiţiile în care, dacă privim în trecut, vedem cum zeci de fabrici şi uzine au fost puse la pământ şi au devenit istorie fiind încredinţate politic de alde Plătică &Comp unor acoliţi de cea mai joasă speţă îmbogăţindu-i peste noapte fără just temei.