Legumele de la sport şi din alte CA-uri

Da, chiar aşa, nebunii noştri de la Primăria Galaţi au înnebunit de-a binelea, adică au început să facă lucruri anapoda, fără nici un fel de logică, mânaţi doar în goana ce-i orbeşte şi-i schimonoseşte, după funcţii şi bani, după o ciozvârtă primită ca recompensă din partea politicului pe care îl căpuşează.

Auziţi, dragi cititori, cică prin votul secret al consilierilor locali (majoritatea o formează PSD) au fost desemnaţi membrii Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Galaţi: Florin-Petrişor Andronic (ce are sula cu Prefectura, are şi el cu sportul), Florin-Petru Gasparotti (fost vicepreşedinte al C.J. Galaţi, o loază care nu face sport, habarnist), Toma-Ion Dumitrescu (consilier al primarului „care este” – pomanagiu, limbist, turnătorul de serviciu al şefului, nu a avut şi nici nu are treabă cu sportul), Ionuţ-Răzvan Mocanu (băiatul lui tata Mocanu – preşedinte la Camera de Comerţ – director general la Tehnopol, sinecurist, un aşchilopat fizic, care nici la orele de sport credem că nu mergea). Tare Comitetul ăsta Director, nu?!? După voinţa şi putirinţa Primarului şi a unui Consiliu Local, vai de mama lui. S-au mai realizat numiri în Consiliile de Administraţie de la Zona Liberă, de la Cons Management Parc de Soft SRL şi Administraţia Pieţelor, oameni unul şi unul, toţi fără să aibă vreo pregătire specială în domeniu, toţi mâncători de rahat (metaforă, nu!?), adică bla, bla, bla, gurişti de serviciu pe la partide, fără experienţă, fără CV să cazi pe spate, fără pedrigri. Că, uite-aşa e la noi, la Galaţi, de aceea toate merg ca pe roate, vai de mama noastră, cu astfel de indivizi, înfipţi în Consiliile de Conducere doar ca figuranţi şi pomanagii de întins mâna, mai apoi, la casierie. Huoo, măi nevolnicilor, morţi după caşcaval şi cu studii pe la Spiru Haret sau Titu Maiorescu, Bioterra şi altele la fel!

Uite, noi sesizăm organele abilitate, Procuratura (Parchetul), Prefectul şi cine s-o mai sesiza cu privire la existenţa unor Consilii de Administraţie, care nu au obiectul muncii pus în practică, care există, dar lipsesc cu desăvârşire.

Să ne spună şi nouă, şi dumneavoastră, dragi cititori, Primarul, Viceprimarii, City Managerul, Consilierii, ce activitate au avut şi au, cum se măsoară ea, pe ce au tocat banii, ce rezultate concrete au înregistrat cei de la inexistentul Parc Industrial?!? Noi credem că banii daţi indivizilor cu „conducerea” trebuie returnaţi în vistieria oraşului, pe care o devalizează constant, fără just temei. Alo, domnilor consilieri, e PENAL!!! Parcul Industrial nu mai funcţionează de ani de zile. Acelaşi lucru e valabil şi la Cons Management Parc de Soft SRL, o unitate care aproape că nu mai există, o gloabă leşinată cu câteva societăţi în portofoliu, al cărei sediu a fost vândut şi care e de tot râsul. Dar ce să spunem despre Tehnopol? Condusă de o beizadea, cu o mână de salariaţi numai sinecurişti, soţii şi alte panarame, care toacă o groază de bani fără să producă ceva anume, nu tu studii, nu tu acţiuni vizibile, nu tu atragere de investitori, nu tu măsuri gândite pentru strategia economică a oraşului, a Primăriei, nu tu nimic pentru mediul de afaceri. Iar voi, consilieri, conducători ai Primăriei, în nemernicia şi sadismul vostru, numiţi şi iar numiţi din cohorta voastră de incompetenţi şi fomişti, beizadele, sinecurişti, pupincurişti, limbişti, analfabeţi, mediocrităţi, indivizi care nu au nimic în comun cu instituţiile, cu domeniul de activitate, fără experienţă, fără să fi făcut la viaţa lor o căcărează. Şi voi vă imaginaţi că oraşul acesta se va dezvolta, va progresa, va deveni atractiv în felul acesta, de ani şi ani de zile, şi asta deoarece nici voi nu v-aţi schimbat, nu sunteţi altfel, pentru că fiecare schimbare de individ din patru în patru ani de zile e contaminată, fiind crescută la umbra acelora care au fost mai înainte, formaţi şi educaţi în a perpetua un sistem otrăvit şi ineficient. Aleluia!