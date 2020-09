Mangalea, făuritorul de ruine centrale

Clădirile şi terenul unde a funcţionat până în 1991 Centrul Judeţean de Calcul, situate în partea stângă a fostului sediu al Transurb, au încăput pe mâna largă a celebrului Corneliu Mangalea, alintat de foarte mulţi cu numele de scenă „Manglea”. Operaţiunea a avut loc prin anii 1997 sau 1998, când „Manglea” a dat celebrul tun cu tablă groasă din LTG – SIDEX, pe care a exportat-o în Italia – Padova, via Marcegalia, cel ce era cât pe-aci să cumpere Sidexul, fix cu banii acestuia, căci lua din greu produse siderurgice, combinatul gălăţean devenind pentru foarte mulţi cea mai bună bancă din România, întrucât ea nu îţi cerea să-i restitui creditele acordate sub formă de mărfuri.

Dând o căutare pe Google, am aflat că pe strada Basarabiei, la nr. 6, a funcţionat, din 1991, Societatea de Servicii Informatice – C.T.C.E, posibil iniţialele de la Centrul Teritorial de Calcul Electronic. Cele două numere de telefonie fixă sunt inutile, căci la unul dintre ele nu răspunde nimeni, iar la celălalt îţi spune o roboată că numărul nu este alocat. Culmea, SSE – C.T.C.E. figurează cu un singur salariat. Din imagini puteţi vedea că gardul şi clădirile sunt în stare de ruină, de la clădirea principală dispărând sticla de la ferestre cu tot cu cercevele şi cu tocuri. Căci aşa ştie „Manglea” să gestioneze ce i s-a dat să cumpere ca pe seminţe: Trustul de Construcţii, Mehid şi Elnav, trăgându-şi şi asociaţii în cărămidă şi lăsându-i pe drumuri.