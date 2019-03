Marea chioşcăreală

Coaliţia administrativ-politică scoate la mezat ultima fâşie de natură şi relaxare a oraşului, fiindcă se teme de rezultatul alegerilor care se apropie. Dacă atârnaţii de buget ar fi obligaţi să elibereze scaunele şi mai ales arhivele şi sertarele birourilor, ar putea ieşi la lumină semnături care să-i trimită în faţa completelor de judecători. De aceea calcă în picioare opinia publică, răsplătind clientela şi sponsorii de partid.

Iată ce cred gălăţenii despre „Scopul asigurării unor servicii complete pentru cetăţenii din municipiul Galaţi” invocat, cu cinism, de primăria lui Pucheanu:

„Emil Popa:

Din ce ştiu eu, faleza Dunarii este zonă protejata printr-o hotărâre de CL În acest scop exista si o placarda la capatul dinspre Trecere bac. Că politicienii viseaza de mult câte o halca de faleză, se stie de mult. Aproape nu este mandat in care sa nu se încerce câte o concesionare. Să ne amintim doar de viceprimarul PSD Ciumacenco care a aprobat un fel de terasa cu bere si muzica la „foisor” in urma cu mai mulţi ani, sau celebrele cazuri ingropate deja: Libertatea 2000, Captain, Valurile Dunarii, Nic Nic sau Pescaruş. Aş fi curios – cum vede primaria Galaţi amplasarea unor puncte de alimentaţie publica fara acces la apa potabilă si canalizare? Dar am mai văzut astfel de lucruri si in alte zone din oras, aşa ca ma astept la orice.

În ce priveste zgomotul si intervenţiile neinspirate pe faleza pot sa va dau câteva exemple:

1. prin transformarea cofetăriei Pescărus în discoteca (înainte de a cumpăra Trifan locatia) mai multe cuiburi de păsărele cântătoare au fost abandonate, zona nefiind propice comunicarii pasarilor intre ele.

2. tăierea arborilor batrâni a distrus scorburile unde cloceau o mulţime de păsarele. O colonie intreaga de mierle a disparut ce câţiva ani. La fel si ghionoaia, prezentă de decenii pe faleza, iar anul trecut a fost singurul an in care bufniţele nu au mai scos pui pe faleza.

3. reparatia acoperisului de la foisor a dus la disparitia celei mai mari colonii de lilieci din Galati, dupa ce taierea plopilor batrâni din Gradina publica distrusese alta colonie. Liliecii, animale ocrotite de lege, sunt din ce in ce mai rar pe cerul oraşului, serile trecute pe faleză am observat zig-zag-urile doar a doi lilieci pitici. Presupun că dezinsectia cu „substante biodegradabile” efectuata de primarie va face ca si putinii ramasi sa emigreze peste Dunare.

Într-o singura noapte un liliac din specia cea mai mica (liliacul pitic) consuma 2000 de ţănţari. Imaginaţi-va ce ar putea face câeva mii de lilieci daca autorităţile le-ar amenaja adaposturi, cum există in alte localităţi.

Florea E. :

Nu mai distrugeti Faleza cu chioscuri si tarabe. Si nici celelalte locatii din oras.

Lasati atmosfera Falezei asa cum este ea.

Pavel :

Asa au inceput si asa au facut ticalosii si in restul Galatiului atunci cand au umplut orasul de chioscuri mizerabile, constructii hidoase, mizerabile, de exemplu umplusera cu chioscuri parculetul de langa Spitalul de copii, DE NICI NU SE MAI VEDEA PARCUL, fiindca marlanii de pe atunci cu „aprobare/dezlegare” de la administratiile naibii dadusera „autorizatii” pentru marlanie. Asa cred ca se va intampla si cu Faleza, va fi napadita de marlanie, de gunoaie, de nesimtire, de golanie, si asta numai prin „bunavointa” „istetilor” de prin primarie care nascocesc astfel de aberatii, fiindca altceva mai bun nu stiu sa propuna ei pentru modernizarea orasului, pentru emanciparea urbei.

v.t. :

Faleza e un loc unde lumea trebuie sa vina pentru liniste, natura, relaxare. Daca adunati acolo toti needucatii o sa fie numai gunoaie, mizerie, vandalism. Unde credeti ca vor atunca ambalajele cei care consuma? La cos? Nici vorba. Pe unde apuca. Putini sunt civilizati in orasul asta. Faleza trebuie sa fie un loc mai intim si mai aerisit cu multa natura, pomi, verdeata, flori.

Moise Gheorghe

Faleza inferioara in zilele de sambata si duminica,este cea mai aglomerata zona din Galati. Un amestec de multi familisti iesiti la plimbare,biciclisti (unii vitezisti) si rolisti. Primaria Galati poarta oare vreo raspundere, in caz de accidente ce se pot produce intre aceste categorii de plimbareti? De ce nu se separa aceste categorii?

Daca se vor amplasa chioscuri in acest spatiu, aglomeratia va deveni mai mare.

Nu conteaza mai mult sanatatea si siguranta copiilor si a parintilor, iesiti la plimbare?

profesor :

Iar cotete prin tot orasul ? Abia mai scapasem de ele. Durbaca are un vrednic urmas… iar galatenii care uita cine a uratit orasul sunt condamnati sa retraiasca la nesfarsit acelasi scenariu balcanic.

Reabilitati centrul istoric, acolo se pot face spatii comerciale si de agrement remarcabile, reabilitati strazile corect, cu borduri din granit, pante corecte si canalizari bine amplasate, eliminati toste cablurile de pe stalpi, fasonati sau anulati copacii pentru ca strica arhitectura.

Alergatorul de pe Faleza:

Lasati faleza curata! Fara chioscuri, tarabe si cotete, fara atmosfera de balci! Daca si asa Faleza este lasata de izbeliste si nu se face nimic pentru a se opri prabusirea ei in Dunare, macar sa fie aerisita si curata.”

…şi acestea sunt numai câteva comentarii ale gălăţenilor! O multitudine de reacţii – de dezaprobare, aproape-n totalitate – au inundat site-urile ziarelor şi reţelele de socializare.

Dacă prefectul Dorin Otrocol ar fi şi om, nu doar pesedist pe-o mână cu Pucheanu, dacă ar avea un minim de responsabilitate şi respect pentru locuitorii acestui oraş, ar ataca în contencios administrativ această licitaţie de camarilă, aplicând art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului-administrativ nr. 554/2004, modificată.

Motive există. Primul e strict legal: PUZ-ul (Planul de Urbanism Zonal) aprobat de Consiliul Local în 2015 interzice amplasarea oricăror construcţii în zonă – provizorii au ba. Al doilea ţine de evidenţă estetică şi de bun-simţ: Faleza de la Galaţi este singura expoziţie deschisă, în aer liber, a sculpturilor din metal, din toată Europa.

Vom reveni asupra acestui subiect.