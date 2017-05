Nou Primar, vechi metehne

Acum, noi ne aşteptăm şi tot facem de vreun an de zile, că la Primar NOU e musai nevoie şi de o Primărie nouă (e gata în iunie spun unii), dar în acelaşi timp şi de oameni cât de cât noi (adică alţii) sau cel puţin cu schimbare de atitudine şi mentalitate. Or la acest din urmă capitol, nimic NOU, ba din contră parcă e mai a drakului ca înainte, că doar ăştia din Primărie se învechesc, iar deprinderile trecute devin obiceiuri prezente. Cert este că tot balastul acesta, preluat şi nearuncat peste bord de Primarul Ionuţ o să-l coste cât nici nu a visat. Dar ce spunem noi? Ce-i cerem noi atotputernicului Primăriei? Poate chiar el nu poate să înţeleagă acest lucru, să se detaşeze de cloacă, de perverşi, de şmekeri, în definitiv o gaşcă pe care o cunoaşte, în care a muncit şi s-a format pentru a deveni în fapt exponentul lor şi nu al nostru, al populimii din Republicuţa Galaţi.

Dar să trecem la un lucru concret, care ne doare, aflat din surse şi din zvonuri şi ecouri ce vin dinspre Primăria lui Ionuţ, care numai de bine nu sunt. Cică s-a organizat licitaţia pentru ceea ce înseamnă dotarea cu mobilier, cu tot ceea ce trebuie astfel încât Primăria NOUĂ din Domnească să fie funcţională, iar onor trântorii cu mapa şi birocraţia, cu hoţia şi parandărătul să se mute spre a-şi lăţi şi mai tare cururile în scaunele pufoase. Iar noi, din ceea ce vedem, din ceea ce vede onor poporul Republicuţei, din zvonurile şi bârfele de pe la colţuri, spunem că nici o licitaţie nu miroase a bine, că sunt făcute să câştige cine trebuie, că doar sunt „legale” în modul ocult de organizare. Cine credeţi că a câştigat licitaţia pentru dotarea cu toate cele a noii clădiri? Cumva vreun producător direct de mobilier, vreun nume sau brand în domeniu? nici vorbă. Câştigătorul cu o ofertă dublă a fost declarat TANCRAD, ăştia care construiesc sau modernizează clădirea şi care nu au nici în clin nici în mânecă cu mobilierul şi restul. Dar ce importanţă mai are când bugetul Primăriei, adică banii noştri, suportă orice, fiind la cheremul unor şmenari? Cică ăştia de la Tancrad, în secunda a doua, au şi subcontractat la jumătate de preţ toată licitaţia cu mai vechea noastră cunoştinţă NEGRO, societate aşa-zisă de profil. Acum noi ştim îmbârligătura, adică patronul de la NEGRO este finul de cununie al lui Eugen Chebac, fost vicepreşedinte şi preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, dar şi parlamentar, de unde şi înflorirea ca Făt Frumos din lacrimă a Tancradului în perioada preşedinţiei chebaciene a CJG. Gurile rele (nu noi) spun că ăştia de la Tancrad creşteau într-o zi cât alţii în trei, atât la lucrări câştigate şi implicit la profit, cât şi la toate cele. Şi noi, ca boii, ca majoritatea afaceriştilor din judeţul acesta amărât, credeam şi credem de-aiurea că fiecare are şansa lui corectă şi cinstită, că există concurenţă loială, că poţi să speri şi să crezi că asta e societatea şi cadrul legal cel mai bun în a avea un loc sub soare, ca orice om cu iniţiativă antreprenorială.

Ce tâmpiţi suntem, ce creduli, ce visători romantici, EI şi numai EI, mafia, atârnaţii de partid au şanse, restul… „Dumnezeu cu mila!”. Bă, guşterilor! Nu mâncaţi cu şapte guri şi nici nu luaţi ceva „dincolo”, acolo unde sigur veţi ajunge. Needucaţi, mârlani, parveniţi, demagogi, tupeişti, violenţi, aroganţi, exponenţi ai primului val de indivizi ce au pus mâna pe puterea politică şi economică a Republicuţei. Apropo! Măi ăştia de la Tancrad, spuneţi-ne şi nouă care este măcar implicarea voastră în a sponsoriza, a mecena, a fi parte în donaţii pentru sănătatea gălăţeană, învăţământ, cultură, ONG-uri etc. Vă spunem noi – INSIGNIFIANTĂ. Oare cumva şi datorită profitului subţiat „după” prin parandărături la care sunt abonaţi cei care „dau” lucrări sau cei care fac şi se fac că nu văd din instituţiile statului?!