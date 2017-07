Nu-i adevărat! E un zvon! Investitorul de la Plaja Dunărea, Neculai Gălăţeanu, nu-i vărul lui Marius Necula!

Sigur că intri la bănuieli când auzi că un mare investitor din Bucureşti vine să investească milioane de euro în reabilitarea Plajei Dunărea. Ca să ce? Ca să încaseze taxe de intrare de la 1 iunie la 15 septembrie? Păi cât ar trebui să încaseze în 3 luni şi jumătate ca să dea şi banii la primărie, să plătească utilităţile şi firma de pază, să îşi amortizeze investiţiile şi să-i mai şi rămână bani de-o şaorma? Aşa că povestea cu Karan Business & Finance SRL, firma din Bucureşti care în doi ani de zile va investi 6,25 milioane euro în Plaja Dunărea, trebuie privită cu oarecare circumspecţie. Prima întrebare: dacă tot vrea să facă o afacere cu un aquapark, de ce nu ar fi făcut-o chiar pe la Bucureşti, unde are la dispoziţie un număr imens de clienţi pe care să-i atragă şi implicit încasări pe măsură? La Galaţi, la ce condiţii şi ce taxe sunt, singurul grup ţintă e format din publicul cu cefe late, care şi-ar da banii numai aşa, de fiţe, ca să asculte manele pe şezlong, bând bere cu paiul, ca la Mamaia Nord. A doua întrebare: cu ce bani? Păi şi întrebarea asta e justificată. În acte, firma Karan Business & Finance SRL Bucureşti îi aparţine unei doamne, Rusu Ana Roxana, care investit un capital social de 1.000 lei. Puţin, foarte puţin. Păi numai din respect pentru investiţia de la Plaja Dunărea putea să bage un capital social de 100.000 de euro, nu de lei. În 2014, Karan Business avut o cifră de afaceri de 764.731 lei, dar a ieşit pe minus, cu pierderi de 3.168 lei. În 2015, Karan Business a mers mai bine, a avut o cifră de afaceri de 2.036.790 lei şi a sfârşit anul pe plus, cu un profit de 7.850 lei. Nu prea pare să aibă în conturi bani de-un aquapark. Şi în sfârşit, a treia întrebare: cine ar putea fi în spatele acestei afaceri? Aici au apărut deja zvonuri în legătură cu Neculai Gălăţeanu, reprezentantul la Galaţi al Karan Business & Finance SRL, omul care se ocupă de modernizarea plajei. Unii spun că ar fi vărul lui Marius Necula, fost subprefect, fost prefect, fost senator şi iată că acum se spune că e şi fost însurat. Dar nu credem că-i adevărat, că acest Neculai Gălăţeanu e vărul lui Marius Necula. Da, ştim că s-a mai scris că în ultima săptămână din mai, când deschiderea plajei la 1 iunie era pe muchie de cuţit, Violeta Nanu, un fan Necula de pe vremea PLD, umbla pe la oamenii de afaceri să împrumute bani pentru plajă şi când era întrebată din partea cui vine zicea că din partea lui Necula. Nu poate fi adevărat aşa ceva. Alţii vin cu poze făcute cu telefonul, că Gălăţeanu umblă cu o maşină care are număr de înmatriculare cu „GMN”, de la Gerard Marius Necula. Şi ce? Asta-i dovada? Poate fi foarte bine şi „GMN”, de la Gălăţeanu Marius Neculai. Aşa că toate astea sunt nişte zvonuri de nu mai ştii cum să le califici.